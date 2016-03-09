Huawei Pay ödeme sistemi faaliyete geçiyor

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Tüketici tarafında kendisine geniş bir taban bulacağını düşünen her üretici, mobil ödeme sektörüne adım atmaya başladı. Apple Pay,derken şimdi de sıramobil ödeme sisteminde.Çin'in büyük mobil cihaz ve telekom ekipmanları üreticisi Huawei, kendi geliştirdiği Huawei Pay adındaki mobil ödeme sisteminin duyurusunu yaptı. Hizmet için, ülkenin en büyük bankalarındanile ortaklığa giden Huawei, yıl içerisinde pek çok mağaza ve perakende zincirine yayılmayı planlıyor.Özellikleve parmak izi okuyucu teknolojilerinin yaygınlaşması, mobil ödeme sistemini tetikleyen en önemli unsurlar oldu. Huawei, uzun süredir akıllı telefonlarında bu teknolojilerine yer veriyor. Böylece, Huawei Pay için cihaz altyapısı hazır durumda. Para transferinin yapılacağı bankadan sonra sıra, ödeme noktalarının Huawei Pay entegrasyonunu sağlamasına geliyor. Ülkenin beğenilen üreticisi Huawei için, bu pek de zor olmayacaktır zira Çin sınırları içerisinde sadece kendisine ait yüzlerce satış noktası var. Diğer firmaların da desteği ile geniş bir taban kazanabilir.Bununla birlikte Huawei Pay, sıkı bir rekabetin içerisine girecek.'nın sahip olduğu AliPay, Apple Pay gibi devlerin yanısıravede sektöre adım atmaya hazırlanıyor.