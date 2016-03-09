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Huawei Pay ödeme sistemi faaliyete geçiyor

Pek çok teknoloji devinin yatırım yaptığı mobil ödeme sektörüne, Çinli Huawei de yabancı kalamadı ve Huawei Pay adını verdiği yeni ödeme sistemini görücüye çıkardı.
3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Tüketici tarafında kendisine geniş bir taban bulacağını düşünen her üretici, mobil ödeme sektörüne adım atmaya başladı. Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay derken şimdi de sıra Huawei Pay mobil ödeme sisteminde.

Çin'in büyük mobil cihaz ve telekom ekipmanları üreticisi Huawei, kendi geliştirdiği Huawei Pay adındaki mobil ödeme sisteminin duyurusunu yaptı. Hizmet için, ülkenin en büyük bankalarından Bank of China ile ortaklığa giden Huawei, yıl içerisinde pek çok mağaza ve perakende zincirine yayılmayı planlıyor.

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Özellikle NFC ve parmak izi okuyucu teknolojilerinin yaygınlaşması, mobil ödeme sistemini tetikleyen en önemli unsurlar oldu. Huawei, uzun süredir akıllı telefonlarında bu teknolojilerine yer veriyor. Böylece, Huawei Pay için cihaz altyapısı hazır durumda. Para transferinin yapılacağı bankadan sonra sıra, ödeme noktalarının Huawei Pay entegrasyonunu sağlamasına geliyor. Ülkenin beğenilen üreticisi Huawei için, bu pek de zor olmayacaktır zira Çin sınırları içerisinde sadece kendisine ait yüzlerce satış noktası var. Diğer firmaların da desteği ile geniş bir taban kazanabilir.

Bununla birlikte Huawei Pay, sıkı bir rekabetin içerisine girecek. Alibaba'nın sahip olduğu AliPay, Apple Pay gibi devlerin yanısıra ZTE ve Xiaomi de sektöre adım atmaya hazırlanıyor.
 

http://www.androidheadlines.com/2016/03/huawei-pay-announced-in-china-specifics-still-unknown.html Yorum Yaz
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dmlatmr92 3 yıl
Vestel pay mı ? :)
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kadirirdem 3 yıl
ödeme sistemleri çoğalıyor gelsin gelsin rekabet iyidir...
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alemburda34 3 yıl
Vestel Pay cok yakinda :)
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khytr89 3 yıl
Bu ne ya.. nerde bu visa ? Cikarsin adam gibi bir tane sistem zaten her banka her firma ile anlasmalilar.. yoksa yakinda vestel pay da cikar adamlar yine ek vergi talep malep eder :/
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GenkaNuank 3 yıl
Boyle kendi kafalarina gore is yapiyolar uyuz oluyom android tarafi android pay apple tarafi da apple pay kullansim bunis baris icinde cozulsun yoksa saticilar bunla mi ugrasacak oma uygun cihaz suna uygun cihaz bu seyin yayginlasmamasinin tek sebebi aha da bu her seyin en iyisini ben yaparimcilardir
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