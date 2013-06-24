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Huawei : Samsung ve Apple'ın gidişatı iyi değil, iki yıl sonra üçüncü olabiliriz

5 yıl
1,2b
1
54
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei : Samsung ve Apple'ın gidişatı iyi değil, iki yıl sonra üçüncü olabiliriz

Dünyanın en ince akıllı telefonunu tanıtarak büyük sükse yapan Çinli üretici Huawei, yatırımlarına devam ederek akıllı telefon pazarında üst sıraları hedefliyor.

Samsung ve Apple'ın ardından üçüncü sırayı gözüne kestiren Huawei, bunu da sık sık dile getiriyor. Ascend P6 tanıtımında konuşan Huawei tepe yöneticisi Richard Yu, basın mensuplarına gelecek planlarını anlattı.

Yu yaptığı toplantıda akıllı telefonlarda kalite ve yeniliğe odaklanacaklarını, Samsung ve Apple'dan daha iyi telefonlar üretirken, daha ucuza satacaklarını dile getirdi. Yu böylece 2015 yılında global olarak en büyük 3 akıllı telefon üreticisinden birisi olacaklarını iddia etti.

Rakiplerinin gidişatını da değerlendiren Yu, bir dönem Nokia'nın en iyi akıllı telefonları yaptığını, sonra en iyi telefonların Apple'dan gelmeye başladığını, şimdi ise Samsung'un bu bayrağı devraldığını vurgulayarak, dinamik bir akıllı telefon pazarında yarın kimin birinci olacağının belli olmadığının altını çizdi. 

Yu, Galaxy S4 modelinin şöyle böyle bir model olduğunu ve ancak Samsung'un büyük reklam bütçeleri sayesinde cihazı yüksek sayılarda sattığını, kendilerinin ise o kadar reklam bütçesi olmadığı için yenilikçi ürünler yaparak isimlerini duyurmak istediklerini dile getirdi.

Apple'ın son dönemde durgunluğa girmesi, Huawei'nin Apple'ı geride bırakması için bir şans doğurdu. Emotion arayüzü ile stok Android arayüzünden daha hızlı bir arayüz geliştirdiklerini savunan Yu, bu konuda da tecrübelerini artırdıklarını sözlerine ekledi.


http://www.phonearena.com/news/Huawei-CEO-since-the-S4-is-a-so-so-smartphone-and-Apple-is-slipping-we-can-be-third-by-2015_id44424 Yorum Yaz
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Srcn81 5 yıl
İnşallah.
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brsykslr 5 yıl
zor gözüküyor ama bakalım
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DesertEagle67 5 yıl
Olay şu Apple buluyor Samsung gelistiriyor....

Huvaimi nedir adam heralde sek içmis öle konusmus heralde sony-htc dururken bunlar gercekle ruyayi mi karistirdilar yoksa ikisinimi karistirdilar transa mi gectiler anlamadim

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sherlockmeisida 5 yıl
Huawei gercektende cok guzel cihazlar uretiyor.P1 ile dikkatimi cekmeyi basaran huawei p6 ile bayagi dunyada yanki uyandirdi.Huawein gelecegi parlak bence ama orta ve alt segment cihazlarada onem verip ideos x5 satisini yakalamali diye dusunuyorum.Bir diger konu ise Lg hakkinda.Lg 2012 yilindan beri bence iyi bir atak yapti tasarimlari gayet guzel ve kasa kaliteleri iyi.Turkiyeye yeni giris yapan g proda fiyati ve ozellikleriyle dikkat cekiyor bunu g 2 ile de destekleyince onumuzdeki yillarda dahada iyi yerlere gelir ama bence tasarimindan vazgecmemesi lazim .Koseli hatlara sahip olan l serisi 4x hd ve g gibi telefonlari devam ettirmeli.Ote yandan g pro gibi samsung vari tasarim kullanacaksa vay haline simdiden lg nin diyebilirim.
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Sadece Sürücü 5 yıl
Bir cacık olmaz huawei'den...
Olay donanımla bitmiyor, teknik veri değil olay.
Özgün tasarım, satış sonrası güncelleme desteği... Gidiyor da gidiyor.
u8800 ile pazara hızlı girdi, wifi donanımı sorunlu telefonu yok sattılar, ama donanım olarak yeterli iken güncelleme vermedi, 2.3.5'te BETA sürümle kaldı. Kullanıcılar çeşitli ICS yazılım yaptılar, bende de ICS aurora kurulu, 2.3.5'ten kat be kat iyi. Adamlar sizden iyi yazılım yapıyor koca şirketten... Tasarım olarak yeni kafalarına dank etti ince ve şık olması. 3.8inç u8800 130gram, kavgada taş niyetine kullanmalıktı... Son bomba ise Türkiye'deki teknik servis firması. KVK gibi dünyanın en işe yaramaz berbat, gereksiz firmasını tercih etmişler. Adamlar kör olmalılar ki 3kere yollasam da 7-8tane ölü pikseli göremedi. bundan önce nokia telefonum vardı kvk durduk yere garanti dışı yaptı, nokia ile atıştıktan sonra TELEService sağolsun adam gibi teknik servis ne demekmiş gösterdi...
Müşteri ne istiyor onu bil ondan sonra pazardan pay edin.
Kağıt üstünde bir şeylere sahip telefonları piyasaya atıp durma.
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matrix22 5 yıl
ideos x5 in hatrına bişey demiyorum yoksa



Lan kardeşim sen önce marka bilinirliğini sağla sonra daha o dediğine 300 sene var bakacaz acele etme
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Batuist 5 yıl
Adamın söylediklerine bir yandan katılıyorum diğer yandan da kahrolsun kapitalizm diyorum.. 15 saat köle gibi çalıştır insanları bi sırtlarında kırbacı eksik !! zavallı çinlileri sömüren sömürene.. tek adamı 15 saat çalıştıracağına vardiyaları artırsa, insana değer verse şu çin çok daha insancıl bir yer olacak.. zenginlerin oyuncaklarının üretildiği ülke çin... bu haberler çıktıkça sevinsek mi yoksa üzülsek mi bilemiyorum..
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carter 5 yıl
Sen kimsin Huawei? Yavaş ol. :)
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citykhan 5 yıl
Huwei ideos x5 ve t20 kullandım. 2.kalite teledonlar. Ama sadece çin sayesinde bile hep pazarda olurlar gibi. Ama önce bi ismini düzeltsin. Logosuna çeki düzen versin. Tavuskuşu gibi bişey. Bu işler sadece konuşmakla olmuyor. En ince olmak değil bence mesele. Yeni bir teknolojiyi bulmak ve telefona adapte etmek. Yani telefonda yeni icatla atılım yaparlar ancak bide en önemli avantajları ucuzluk. Ama sadece ucuzluk sizi 1 numara yapmaz.
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citykhan 5 yıl
Öngörüm şudur. Bence nokia tamamen bitti gibi. Microsoftta satılırsa belki çok farklı şeyler, yeni şeyler dener.
Bundan 5 sene önce samsung'un 1 numara olacağını söylüyordum ve öngörüm oldu hatta nokianın biteceğinide arkadaşlarla tartışırdık. Bana saçmaladığımı söylerlerdi.
Önümüzdeki 5-10 yıl için öngörüm samsung çok fazla geri düşmez yani 1. liği bırakmaz. Çünkü stratejisi çok esnek. Yani herşeye uygun model çıkıyor. Kendi işletim sistemini bile çıkarabilir ki üzerinde çalışıyorlar.
LG için pek umutlu değilim. Sony ise aslında ilginç şeyler deniyor. Burdan çok birşey çıkarmı bilemiyorum. Onlardanda aslında pek umutlu değilim. Tv de samsung la lg ye aynı nokia gibi burnundan kıl aldırmadı ama şimdi nal topluyor. O yüzden Sony PS dışında tuttuğu dalları kuruttu. Kafa değiştimi ericsondan sonra biraz daha iyiler.
HTC aslında burada herkes yazmış.amiral gemisi çıkartıyor zırt pırt. Ya bide modeller o kadar çok ki ONE dedğin telefonun bütün alfabesi çıktı. En son ONE çıktı saçmalık yani. Kendilerine biraz çeki düzen verirlerse. 2 veya 3 de yerleri aslında var ki. ONE batacak olan firmayı kurtarır. Aslında piyasaya yenilik kazandırıyor. Samsungun özellikle s2 den sonraki kötü metaryal seçimine rağmen çok satması pazar lideri ve marka bilinci ile alakalı. Ama HTC yeni şeyler deniyor bu çok güzel. Samsung içinde aslında bu iyi birşey tasarımlarında suya sabuna bakacağına Birazcık HTC ye baksın. Bu arada ben Galaxy s2 kullanıcısıyım.
Ama o ne şekilsiz dizayndır. telefonu nerdeyse çembere benzettiler. Berbat kasa kalitesi. Vıcık vıcık plastik.Ya bi doku ver s3 den s4 e birşeyler değiştir. Yada Iphone gibi yap s3s de bari. daha hızlı falan de. azcık tasarımınla oyna kasa ve dizaynla oyna. Ama ne olsa satarız mantalitesini bırakması lazım. bu mantık rakiplerini büyütür.
HTC one mesela ben samsungda samsung derken HTC one güzel dizayndır. Ses için hoparlörleri öne koyması bunlar güzel şeyler. S4 alıp arkadadaki bit kadar hoparlörü koymak ayıptır ya. Doldur yazılımı bir sürü sensörü sat. Kullanıcı sadece hız veya bol program aramıyor. Teli elinize aldığınızda etrafınıızdakiler bi baksın ne güzelmiş. ne şık falan demesi hoşunuza gider. Valla ben alıcam. HTC ile alakalı daha önce alanları çok yolda bıraksada bide ben deneyimlemek istiyorum. elefon mıknatıs gibi. Elinize aldıınızda çok güzel bir his veriyor.
LAfı çok uzattım galiba kusura bakmayın.
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Philip J. Fry 5 yıl citykhan
citykhan

Öngörüm şudur. Bence nokia tamamen bitti gibi. Microsoftta satılırsa belki çok farklı şeyler, yeni şeyler dener.
Bundan 5 sene önce samsung'un 1 numara olacağını söylüyordum ve öngörüm oldu hatta nokianın biteceğinide arkadaşlarla tartışırdık. Bana saçmaladığımı söylerlerdi.
Önümüzdeki 5-10 yıl için öngörüm samsung çok fazla geri düşmez yani 1. liği bırakmaz. Çünkü stratejisi çok esnek. Yani herşeye uygun model çıkıyor. Kendi işletim sistemini bile çıkarabilir ki üzerinde çalışıyorlar.

LG için pek umutlu değilim. Sony ise aslında ilginç şeyler deniyor. Burdan çok birşey çıkarmı bilemiyorum. Onlardanda aslında pek umutlu değilim. Tv de samsung la lg ye aynı nokia gibi burnundan kıl aldırmadı ama şimdi nal topluyor. O yüzden Sony PS dışında tuttuğu dalları kuruttu. Kafa değiştimi ericsondan sonra biraz daha iyiler.
HTC aslında burada herkes yazmış.amiral gemisi çıkartıyor zırt pırt. Ya bide modeller o kadar çok ki ONE dedğin telefonun bütün alfabesi çıktı. En son ONE çıktı saçmalık yani. Kendilerine biraz çeki düzen verirlerse. 2 veya 3 de yerleri aslında var ki. ONE batacak olan firmayı kurtarır. Aslında piyasaya yenilik kazandırıyor. Samsungun özellikle s2 den sonraki kötü metaryal seçimine rağmen çok satması pazar lideri ve marka bilinci ile alakalı. Ama HTC yeni şeyler deniyor bu çok güzel. Samsung içinde aslında bu iyi birşey tasarımlarında suya sabuna bakacağına Birazcık HTC ye baksın. Bu arada ben Galaxy s2 kullanıcısıyım.
Ama o ne şekilsiz dizayndır. telefonu nerdeyse çembere benzettiler. Berbat kasa kalitesi. Vıcık vıcık plastik.Ya bi doku ver s3 den s4 e birşeyler değiştir. Yada Iphone gibi yap s3s de bari. daha hızlı falan de. azcık tasarımınla oyna kasa ve dizaynla oyna. Ama ne olsa satarız mantalitesini bırakması lazım. bu mantık rakiplerini büyütür.
HTC one mesela ben samsungda samsung derken HTC one güzel dizayndır. Ses için hoparlörleri öne koyması bunlar güzel şeyler. S4 alıp arkadadaki bit kadar hoparlörü koymak ayıptır ya. Doldur yazılımı bir sürü sensörü sat. Kullanıcı sadece hız veya bol program aramıyor. Teli elinize aldığınızda etrafınıızdakiler bi baksın ne güzelmiş. ne şık falan demesi hoşunuza gider. Valla ben alıcam. HTC ile alakalı daha önce alanları çok yolda bıraksada bide ben deneyimlemek istiyorum. elefon mıknatıs gibi. Elinize aldıınızda çok güzel bir his veriyor.
LAfı çok uzattım galiba kusura bakmayın.

Nokia bittiden sonrasını okumayacaktım ama okudum. Nokia Lumia ile HTC'yi sollar. Ayrıca Windows Phone, marketi gelişme aşamasında bile olsa bana göre Android'den daha iyidir.

Not: Sıkı Android fanıydım ve 2.2 Froyo'dan beri Android kullanırım şu anda 4.1 Jelly Bean'deyim, gün geçtikçe bu kadar hantallaşan ve takılmaya başlayan bir işletim sistemi daha yok. Zaten Google Play Store dediğin uygulama çöplüğü. Ücretsiz Popülerler listesinde Çıplak Gösteren Kamera, XXX Olgun, Dini cinselbilgiler tarzı uygulamalar var.
2 Yanıt Yanıtla
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PsychicPower 5 yıl
ncap

Güzel yazmışsın kardeş ama, basit gibi görünen, fakat okuyanı çok yanlış yönlendirebilecek bir hata var yazında, iOS linux tabanlı değildir, Unix tabanından geliştirilmiş OS X'den temelini alır.
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CaRviLLE 5 yıl
ncap
Erken konuşmuş, halihazırda Huawei dedin mi o ne traş makinası markası mı tepkisi alabiliyorken
Yanlış anlaşılmasın büyük markalar, baz istasyonu vs derken başarılılar ama ericsson da motorola da telsizde iletişim ürünlerinde en başarılılarıydılar.. Akıllı telefon pazarı böyle yürümüyor.. Kısaca analiz edersek; Nokia: Zamanında symbian ile büyük başarılara imza attı.. Rakipleri java menülerle uğraşırken nokia uzaktan kumanda çalıştırıyordu telefonlarıyla.. Şimdi ise çok gerilerden gelerek arayı kapatmaya çalışıyor ve bunu yaparken de microsoft tan medet umuyor.. Nokia hatayı ilk dokunmatik modellerinde yaptı, kasa tararımına özen göstermedi, her zamanki gibi dayanıklılığı ön plana çıkarıp resistive ekranlarla tüketicisini bunalttı.. Apple: Nokia apple tehlikesini dikkate almadı, daha doğrusu onların açtığı pazardan yürümedi, oysa ki gelecek o yoldaydı.. Apple kendine has linux tabanlı işletim sistemi ios ile az donanımla çok iş yaptı.. Başarılı bir dokunmatik panel ile akıllı telefon tarihini yeniden yazdı.. Bu vakitten sonra herkez apple a yetişmeye çalışıyordu ama öncelikle ios gibi bir işletim sistemi olması geekiyordu.. İmdatlarına google yetişti. Samsung: Android ilacını hızla kendisine enjekte ederek apple a bir anda rakip oldu.. Artık ios rakipsiz değildi.. Başarılı dokunmatik paneller ve apple gibi çizilmeyen ekranlarla tüketicisini menun etmeyi başardı.. Bunun yanında her bütçeye göre akıllı telefonlar çıkararak rakiplerinin olmadığı pazarlara girdi.. Samsung hep denedi; java kullandı, symbian kullandı, windows kullandı ve son olarak da android i de denemeye değer buldu ki en akıllı hamlesiydi bu.. Nokia hala bekliyordu sonunda microsofta teslim etti kendisini.. HTC: htc kısa zamanda windows mobile ve sonra da android ile güzel işler yaptı, kendisine has yeni bir tasarımı vardı.. Blackberry: kendi işletim sistemiyle kendisine özel bir yol açtı ve bu yolda ilerledi, şifreli konuşma gibi bir yenliği getirdi.. Bu kadar yazdım, şimdi Huawei ne yenilik yaptı.. neyi değiştirdi de pazarda büyüyecekmiş.. htc, Blackberry, İphone, Samsung cihazlarının logolarını sökün yine markasını anlarsınız ama bir lg nin Huawei nin logosounu sökün kırk saat düşünür de tespit edemezsin markasını.. Geride kaldı dediğimiz nokia nın bile bir özgün tasarım karakteri mevcut. Marka önce kendi tasarım karakterini oluşturacak, kendi standartlarını getirecek sonra da yenilik getirecek ve en sonunda çıkıp konuşacak..

LG nin logosunu sök herkes anlar LG olduğunu orda yanlışın var dostum gir sitesine bak hepsi birbirine benzer
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RAMBOZAN 5 yıl
bakak görek samsung toparlar kendini
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okan_cehapelioglu 5 yıl
huaweinin kasa kalitesi bile samsungtan iyi ideos x5 50 defa düşürdüm bişey olmadı samsung note bikere düşürdüm camerası bozuldu
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