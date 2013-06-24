Huawei : Samsung ve Apple'ın gidişatı iyi değil, iki yıl sonra üçüncü olabiliriz

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Dünyanın en ince akıllı telefonunu tanıtarak büyük sükse yapan Çinli üretici Huawei, yatırımlarına devam ederek akıllı telefon pazarında üst sıraları hedefliyor.
Samsung ve Apple'ın ardından üçüncü sırayı gözüne kestiren Huawei, bunu da sık sık dile getiriyor. Ascend P6 tanıtımında konuşan Huawei tepe yöneticisi Richard Yu, basın mensuplarına gelecek planlarını anlattı.
Yu yaptığı toplantıda akıllı telefonlarda kalite ve yeniliğe odaklanacaklarını, Samsung ve Apple'dan daha iyi telefonlar üretirken, daha ucuza satacaklarını dile getirdi. Yu böylece 2015 yılında global olarak en büyük 3 akıllı telefon üreticisinden birisi olacaklarını iddia etti.
Rakiplerinin gidişatını da değerlendiren Yu, bir dönem Nokia'nın en iyi akıllı telefonları yaptığını, sonra en iyi telefonların Apple'dan gelmeye başladığını, şimdi ise Samsung'un bu bayrağı devraldığını vurgulayarak, dinamik bir akıllı telefon pazarında yarın kimin birinci olacağının belli olmadığının altını çizdi.
Yu, Galaxy S4 modelinin şöyle böyle bir model olduğunu ve ancak Samsung'un büyük reklam bütçeleri sayesinde cihazı yüksek sayılarda sattığını, kendilerinin ise o kadar reklam bütçesi olmadığı için yenilikçi ürünler yaparak isimlerini duyurmak istediklerini dile getirdi.
Apple'ın son dönemde durgunluğa girmesi, Huawei'nin Apple'ı geride bırakması için bir şans doğurdu. Emotion arayüzü ile stok Android arayüzünden daha hızlı bir arayüz geliştirdiklerini savunan Yu, bu konuda da tecrübelerini artırdıklarını sözlerine ekledi.
http://www.phonearena.com/news/Huawei-CEO-since-the-S4-is-a-so-so-smartphone-and-Apple-is-slipping-we-can-be-third-by-2015_id44424 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Huvaimi nedir adam heralde sek içmis öle konusmus heralde sony-htc dururken bunlar gercekle ruyayi mi karistirdilar yoksa ikisinimi karistirdilar transa mi gectiler anlamadim
Olay donanımla bitmiyor, teknik veri değil olay.
Özgün tasarım, satış sonrası güncelleme desteği... Gidiyor da gidiyor.
u8800 ile pazara hızlı girdi, wifi donanımı sorunlu telefonu yok sattılar, ama donanım olarak yeterli iken güncelleme vermedi, 2.3.5'te BETA sürümle kaldı. Kullanıcılar çeşitli ICS yazılım yaptılar, bende de ICS aurora kurulu, 2.3.5'ten kat be kat iyi. Adamlar sizden iyi yazılım yapıyor koca şirketten... Tasarım olarak yeni kafalarına dank etti ince ve şık olması. 3.8inç u8800 130gram, kavgada taş niyetine kullanmalıktı... Son bomba ise Türkiye'deki teknik servis firması. KVK gibi dünyanın en işe yaramaz berbat, gereksiz firmasını tercih etmişler. Adamlar kör olmalılar ki 3kere yollasam da 7-8tane ölü pikseli göremedi. bundan önce nokia telefonum vardı kvk durduk yere garanti dışı yaptı, nokia ile atıştıktan sonra TELEService sağolsun adam gibi teknik servis ne demekmiş gösterdi...
Müşteri ne istiyor onu bil ondan sonra pazardan pay edin.
Kağıt üstünde bir şeylere sahip telefonları piyasaya atıp durma.
Lan kardeşim sen önce marka bilinirliğini sağla sonra daha o dediğine 300 sene var bakacaz acele etme
Bundan 5 sene önce samsung'un 1 numara olacağını söylüyordum ve öngörüm oldu hatta nokianın biteceğinide arkadaşlarla tartışırdık. Bana saçmaladığımı söylerlerdi.
Önümüzdeki 5-10 yıl için öngörüm samsung çok fazla geri düşmez yani 1. liği bırakmaz. Çünkü stratejisi çok esnek. Yani herşeye uygun model çıkıyor. Kendi işletim sistemini bile çıkarabilir ki üzerinde çalışıyorlar.
LG için pek umutlu değilim. Sony ise aslında ilginç şeyler deniyor. Burdan çok birşey çıkarmı bilemiyorum. Onlardanda aslında pek umutlu değilim. Tv de samsung la lg ye aynı nokia gibi burnundan kıl aldırmadı ama şimdi nal topluyor. O yüzden Sony PS dışında tuttuğu dalları kuruttu. Kafa değiştimi ericsondan sonra biraz daha iyiler.
HTC aslında burada herkes yazmış.amiral gemisi çıkartıyor zırt pırt. Ya bide modeller o kadar çok ki ONE dedğin telefonun bütün alfabesi çıktı. En son ONE çıktı saçmalık yani. Kendilerine biraz çeki düzen verirlerse. 2 veya 3 de yerleri aslında var ki. ONE batacak olan firmayı kurtarır. Aslında piyasaya yenilik kazandırıyor. Samsungun özellikle s2 den sonraki kötü metaryal seçimine rağmen çok satması pazar lideri ve marka bilinci ile alakalı. Ama HTC yeni şeyler deniyor bu çok güzel. Samsung içinde aslında bu iyi birşey tasarımlarında suya sabuna bakacağına Birazcık HTC ye baksın. Bu arada ben Galaxy s2 kullanıcısıyım.
Ama o ne şekilsiz dizayndır. telefonu nerdeyse çembere benzettiler. Berbat kasa kalitesi. Vıcık vıcık plastik.Ya bi doku ver s3 den s4 e birşeyler değiştir. Yada Iphone gibi yap s3s de bari. daha hızlı falan de. azcık tasarımınla oyna kasa ve dizaynla oyna. Ama ne olsa satarız mantalitesini bırakması lazım. bu mantık rakiplerini büyütür.
HTC one mesela ben samsungda samsung derken HTC one güzel dizayndır. Ses için hoparlörleri öne koyması bunlar güzel şeyler. S4 alıp arkadadaki bit kadar hoparlörü koymak ayıptır ya. Doldur yazılımı bir sürü sensörü sat. Kullanıcı sadece hız veya bol program aramıyor. Teli elinize aldığınızda etrafınıızdakiler bi baksın ne güzelmiş. ne şık falan demesi hoşunuza gider. Valla ben alıcam. HTC ile alakalı daha önce alanları çok yolda bıraksada bide ben deneyimlemek istiyorum. elefon mıknatıs gibi. Elinize aldıınızda çok güzel bir his veriyor.
LAfı çok uzattım galiba kusura bakmayın.
Nokia bittiden sonrasını okumayacaktım ama okudum. Nokia Lumia ile HTC'yi sollar. Ayrıca Windows Phone, marketi gelişme aşamasında bile olsa bana göre Android'den daha iyidir.
Not: Sıkı Android fanıydım ve 2.2 Froyo'dan beri Android kullanırım şu anda 4.1 Jelly Bean'deyim, gün geçtikçe bu kadar hantallaşan ve takılmaya başlayan bir işletim sistemi daha yok. Zaten Google Play Store dediğin uygulama çöplüğü. Ücretsiz Popülerler listesinde Çıplak Gösteren Kamera, XXX Olgun, Dini cinselbilgiler tarzı uygulamalar var.
Güzel yazmışsın kardeş ama, basit gibi görünen, fakat okuyanı çok yanlış yönlendirebilecek bir hata var yazında, iOS linux tabanlı değildir, Unix tabanından geliştirilmiş OS X'den temelini alır.
LG nin logosunu sök herkes anlar LG olduğunu orda yanlışın var dostum gir sitesine bak hepsi birbirine benzer
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