Huawei : Samsung ve Apple'ın gidişatı iyi değil, iki yıl sonra üçüncü olabiliriz





Dünyanın en ince akıllı telefonunu tanıtarak büyük sükse yapan Çinli üretici Huawei, yatırımlarına devam ederek akıllı telefon pazarında üst sıraları hedefliyor.





Samsung ve Apple'ın ardından üçüncü sırayı gözüne kestiren Huawei, bunu da sık sık dile getiriyor. Ascend P6 tanıtımında konuşan Huawei tepe yöneticisi Richard Yu, basın mensuplarına gelecek planlarını anlattı.





Yu yaptığı toplantıda akıllı telefonlarda kalite ve yeniliğe odaklanacaklarını, Samsung ve Apple'dan daha iyi telefonlar üretirken, daha ucuza satacaklarını dile getirdi. Yu böylece 2015 yılında global olarak en büyük 3 akıllı telefon üreticisinden birisi olacaklarını iddia etti.





Rakiplerinin gidişatını da değerlendiren Yu, bir dönem Nokia'nın en iyi akıllı telefonları yaptığını, sonra en iyi telefonların Apple'dan gelmeye başladığını, şimdi ise Samsung'un bu bayrağı devraldığını vurgulayarak, dinamik bir akıllı telefon pazarında yarın kimin birinci olacağının belli olmadığının altını çizdi.





Yu, Galaxy S4 modelinin şöyle böyle bir model olduğunu ve ancak Samsung'un büyük reklam bütçeleri sayesinde cihazı yüksek sayılarda sattığını, kendilerinin ise o kadar reklam bütçesi olmadığı için yenilikçi ürünler yaparak isimlerini duyurmak istediklerini dile getirdi.





Apple'ın son dönemde durgunluğa girmesi, Huawei'nin Apple'ı geride bırakması için bir şans doğurdu. Emotion arayüzü ile stok Android arayüzünden daha hızlı bir arayüz geliştirdiklerini savunan Yu, bu konuda da tecrübelerini artırdıklarını sözlerine ekledi.





http://www.phonearena.com/news/Huawei-CEO-since-the-S4-is-a-so-so-smartphone-and-Apple-is-slipping-we-can-be-third-by-2015_id44424