Huawei, Temmuz ayında Emotion UI Android kullanıcı arayüzünü kullanmaya başlayacak

ZTE'nin ardından diğer bir Çinli akıllı telefon devi Huawei de, Android işletim sistemli telefonları için kendi arayüzünü geliştirmeye başladı.





Bir süredir basit seviyede bir arayüzünü bazı telefonlarında gördüğümüz Huawei, bu kez HTC ve Samsung gibi rakipleri ile mücadele edebilecek bir arayüz kullanmayı planlıyor.





UnwiredView tarafından yayınlanan bir afişe göre 9 Haziran tarihinde Huawei, resmi bir etkinlikte Emotion UI adlı kişisel arayüzünü katılımcılara tanıtacak.





Arayüzün Temmuz ayından itibaren akıllı telefonlarda kullanılacağı belirtiliyor. Bunun ilk örneği de Huawei Ascend D Quad olacak. Dünyanın en hızlı akıllı telefonu olarak lanse edilen Quad modelinde de hızına uyumlu olarak basit, akıllı ve hassas Emotion UI arayüzü kullanıcılara sunulacak.





Bunun haricinde hangi telefonlara bu arayüz uygulanacak ve Çin dışındaki ülkelere de hitap edecek mi etkinlik tarihinde kesinleşecek.