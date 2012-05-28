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Huawei, Temmuz ayında Emotion UI Android kullanıcı arayüzünü kullanmaya başlayacak

6 yıl
7,8b
1
15
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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ZTE'nin ardından diğer bir Çinli akıllı telefon devi Huawei de, Android işletim sistemli telefonları için kendi arayüzünü geliştirmeye başladı.

Bir süredir basit seviyede bir arayüzünü bazı telefonlarında gördüğümüz Huawei, bu kez HTC ve Samsung gibi rakipleri ile mücadele edebilecek bir arayüz kullanmayı planlıyor.

UnwiredView tarafından yayınlanan bir afişe göre 9 Haziran tarihinde Huawei, resmi bir etkinlikte Emotion UI adlı kişisel arayüzünü katılımcılara tanıtacak. 

Arayüzün Temmuz ayından itibaren akıllı telefonlarda kullanılacağı belirtiliyor. Bunun ilk örneği de Huawei Ascend D Quad olacak. Dünyanın en hızlı akıllı telefonu olarak lanse edilen Quad modelinde de hızına uyumlu olarak basit, akıllı ve hassas Emotion UI arayüzü kullanıcılara sunulacak.

Bunun haricinde hangi telefonlara bu arayüz uygulanacak ve Çin dışındaki ülkelere de hitap edecek mi etkinlik tarihinde kesinleşecek.

http://thenextweb.com/mobile/2012/05/28/huawei-to-debut-emotion-ui-in-july-rival-htc-samsung-and-lg-android-customizations/ Yorum Yaz
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xxxx1 6 yıl en beğenilen
Bu Çin olmasa, ne bilgisayar nede pda kullanabilirdi bu millet...hala basit bir lep top 3000 liradan aşşağı olmazdı...
Huawei bir şeyler yapmaya çalışıyor... bu bile taktire şayandır...
Bu Çin olmasa, ne bilgisayar nede pda kullanabilirdi bu millet...hala basit bir lep top 3000 liradan aşşağı olmazdı...Huawei bir şeyler yapmaya çalışıyor.....
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E_Aydin35 6 yıl
Bu tür farklılıklara v eilklere imza atmak başarılarına başarı katar, Huawei'de son dönemde fazlasıyla iyi atılımlar yapıp bu pazarda kendisinden ve başarılarından sıkca söz ettirdi bu sene.. Bu arayüz ilede başarıyı bulurlarsaki bulucak lardır muhtemelen onlar için daha hayırlı olur..
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besequ868 6 yıl
Sadece görünümü değiştirmistir.
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-mehmet- 6 yıl
Huawei nin launcherleri genelde android in kendi orjinal arayüzü ile mui arasında olur mui ye yakın değildir android in kendi launcher ine uzak değildir kısacası adamlar yazılımla uğraşmıyor fazla.
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wolkan60 6 yıl
ilk önce adam gibi destek versinler biz arayüz buluruz :)
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pijama61 6 yıl
bu huawei nin bi sıra 4 çekirdekli tel.i vardı. o ne oldu?
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dellino 6 yıl pijama61
kemalsaygin

bu huawei nin bi sıra 4 çekirdekli tel.i vardı. o ne oldu?

Huawei Ascend D Quad
Yakında piyasaya girecek.2012 Temmuz da satışa çıkacağı söyleniyor.
gsmarena.com/...
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xxxx1 6 yıl en beğenilen
Bu Çin olmasa, ne bilgisayar nede pda kullanabilirdi bu millet...hala basit bir lep top 3000 liradan aşşağı olmazdı...
Huawei bir şeyler yapmaya çalışıyor... bu bile taktire şayandır...
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Patria o Muerte 6 yıl
Gereksiz telefon.
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Okisht 6 yıl
guzel haber bence, x5den once kendi arayuzlerini gelistirseydi surumu yukseltmede bu kadar problem olmazdi
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muhlis bey 6 yıl
Zaten vardı şuan huawei romlarinda kendine özgü arayüzü kulanıyor diye biliyorum. Sadece görünümü değiştirmistir.
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BlessedSoul 6 yıl
Kendi arayüzünü koymasa çok daha iyi mücâdele eder HTC ve Samsung gibi rakipleriyle.
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DH Misafiri 6 yıl
hakkaten gereklimi bu saatten sonra uydur kaydır
miui kendi launcher'ını markete koysada yüklesem
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cok_yasa_kamil 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

hakkaten gereklimi bu saatten sonra uydur kaydır
miui kendi launcher'ını markete koysada yüklesem

markette yok da XDA'da betası var


forum.xda-developers.com/...
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