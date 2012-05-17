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Huawei Vision ve Y200 Turkcell tarafından satışa sunuldu

7 yıl
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27
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çinli Huawei firmasının kısa süre önce bir basın toplantısıyla ülkemizde tanıttığı üç Huawei modelinden ikisi Turkcell tarafından satışa sunuldu.

Huawei Vision modelinde 1GHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon MSM 8255 işlemci, Adreno 205 grafik birimi, Android 2.3.4 işletim sistemi, 3B kullanıcı arayüzü, 3.7 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlükte ekran, 512MB RAM, 2GB ROM, 1GB depolama kapasitesi, 9.9mm kalınlık, 121Gr ağırlık, microSD desteği, 3G, WiFi, Bluetooth, GPS, 1400mAh batarya şeklinde özellikler mevcut.

839TL perakende fiyatına sahip Huawei Vision 12 aylık taksitlerle 250MB internet paketi ile birlikte ayda 85TL, 1GB internet paketi ile birlikte 95TL, 4GB internet paketi ile birlikte 105TL fiyat etiketine sahip. 24 aylık taksitlerle ise 250MB internet paketi ile birlikte ayda 51TL, 1GB internet paketi ile birlikte 60TL, 4GB internet paketi ile birlikte 70TL fiyat etiketine sahip.

Huawei (Ascend) Y200 modeli ise 3.5 inçlik 480 x 320 piksel çözünürlükte kapasitif HVGA ekran, 800 MHz hızında çalışan Qualcomm MSM7625A tek çekirdekli işlemci, 3.2MP çözünürlükte sabit odaklı kamera, Android 2.3 işletim sistemi, 256MB RAM, 1250mAh batarya, Huawei Emotion kullanıcı arayüzü, WiFi, Bluetooth, plastikten imal gövde şeklinde belirtilen özelliklere sahip. 

Huawei Y200 de 499TL perakende fiyatı ile 3 ay boyunca ayda 100MB ve 100 dakika görüşme ile birlikte satılıyor.
Huawei Vision ve Y200 Turkcell tarafından satışa sunuldu
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draconist 7 yıl en beğenilen
Zamanında 800 Mhz işlemcili Huawei Ideos X 5'i 560 Liraya sattılar, şimdi 1Ghz Vision modeli için, yani 200 Mhz fark için neden 300 Lira fazla verelim? Üstelik işlemci frekansını arttırıp batarya mAh'i düşürmüşler.
1500 mAh'lık Ideos X5'e overclock yaparım daha iyi. Kimse de kalkıp ama yanında internetle beraber satın alıyorsun demesin, 250mb interneti sırf Google Market'e girip güncelleme yaparak, program yükleyerek bitirirsiniz. Gireceğiniz şey internete bakmak değil, en fazla MSN, Facebook, Twitter ve maillere bakmaktır.
Y200 modeli zaten facia olmuş, 256mb Ram ile Android kullanmak çok zor. Yüklemiş olduğum uygulamalar zaten 266mb tüketiyor, sistemin rahar çalışması için en az 512 mb ram olan bir Android telefon bakılmalı.
Zamanında 800 Mhz işlemcili Huawei Ideos X 5'i 560 Liraya sattılar, şimdi 1Ghz Vision modeli için, yani 200 Mhz fark için neden 300 Lira fazla verelim? Üstelik...
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar elimde Y200 var ve birçok telefona taş çıkartır sadece rami düşük onuda swap ile hallediyorum Galaxy Aceyi ikiyle çarpar üçe böler.
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man utd 7 yıl
Turkcell tokatçı olmuş iyice arkadaş..
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korcerrah 6 yıl
839 liraya zorlasam galaksi s2 alırım.

Bunlar çıldırmış heralde.
Visionu galiba 499 diğerini 329 diyeceklerdi... Heralde yanlış yazmışlar fiyatları


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DH Misafiri 7 yıl
1 yıl önce güzel bir teldi, artık eskidi :))
Hele hele fiyatı kendini dev aynasında görmüş gibi??
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koagulant 7 yıl
iyi de bu huawei vision ben ideos x5 aldığımda tanıtlmıştı. Eylül gibi falan. Fiyat çok uçuk, bir de muhtemelen servis kvk dır kvk tam bir illet.
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mygeee 7 yıl
Bunların 'kafa' iyi mi acep?? Huawei Vision 839 TL ye satılacaksa,Huawei Honor 1300 TL ye mi satılacak?Honor un Türkiye piyasasında ederi 650 TL dir,Vision un ise 500 TL dir. Tekrar soruyorum kafa iyi mi? Alcatel OT-995 gibi baba bir cihazın ve Samsung Galaxy W nun 700 TL ye satıldığı şartlarda,benim Huawei ye tavsiye ettiğim fiyatlardan satılsa bile cihazlar ben şahsen gider Alcatel alırım.
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fatih1983 7 yıl
huawei yi severim bir yorum daha yapmıştım birdaha yapacam cihaz huawei hub arayüzünden yoksun klasik 2.3.4 ile geliyor 3d arayüz diyorlar yahu yandex shell markette ücretsiz veriyor bu fiyata yuuuuh demekten başka birşey demiyorum şunuda söyleyeyim yuhu turkcell e çektim :)
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anelka4411 7 yıl
vision 500 e satılırsa alınır. Bence galaxy ace daha mantıklı
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Winter_Kamıttır 7 yıl
ace daha iyi
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miraclee25 7 yıl


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my54 7 yıl
700 TL ye Samsung W serisi varken bu ve bu fiyat aralığında giren birçok modelin şansı yok bence, ayrıca kamera-video konusunda samsung un daha iyi olduğunu biliyorum.
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JohnLord 7 yıl
Huawei satmıyor, Turkcell satıyor ne bekliyorsunuz ki ucuz fiyatlarmı ?
new ipad bilkomda 1300 ken turkcell de 2000 tl ye geliyor :)
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niziolekyis 7 yıl
Huawei ye yakıştıramadım ideos x5 ten sonra bu modelleri sunmak akıl karı değil
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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