Huawei Vision ve Y200 Turkcell tarafından satışa sunuldu

Çinli Huawei firmasının kısa süre önce bir basın toplantısıyla ülkemizde tanıttığı üç Huawei modelinden ikisi Turkcell tarafından satışa sunuldu.





Huawei Vision modelinde 1GHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon MSM 8255 işlemci, Adreno 205 grafik birimi, Android 2.3.4 işletim sistemi, 3B kullanıcı arayüzü, 3.7 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlükte ekran, 512MB RAM, 2GB ROM, 1GB depolama kapasitesi, 9.9mm kalınlık, 121Gr ağırlık, microSD desteği, 3G, WiFi, Bluetooth, GPS, 1400mAh batarya şeklinde özellikler mevcut.





839TL perakende fiyatına sahip Huawei Vision 12 aylık taksitlerle 250MB internet paketi ile birlikte ayda 85TL, 1GB internet paketi ile birlikte 95TL, 4GB internet paketi ile birlikte 105TL fiyat etiketine sahip. 24 aylık taksitlerle ise 250MB internet paketi ile birlikte ayda 51TL, 1GB internet paketi ile birlikte 60TL, 4GB internet paketi ile birlikte 70TL fiyat etiketine sahip.





Huawei (Ascend) Y200 modeli ise 3.5 inçlik 480 x 320 piksel çözünürlükte kapasitif HVGA ekran, 800 MHz hızında çalışan Qualcomm MSM7625A tek çekirdekli işlemci, 3.2MP çözünürlükte sabit odaklı kamera, Android 2.3 işletim sistemi, 256MB RAM, 1250mAh batarya, Huawei Emotion kullanıcı arayüzü, WiFi, Bluetooth, plastikten imal gövde şeklinde belirtilen özelliklere sahip.





Huawei Y200 de 499TL perakende fiyatı ile 3 ay boyunca ayda 100MB ve 100 dakika görüşme ile birlikte satılıyor.











