Huawei Y9 (2018) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei’nin alt seviyeye yönelik dört kameralı ve 18:9 görüntü oranlı akıllı telefon hamleleri devam ediyor. Huawei Y9 2018 modeli fiyatına göre iddialı özellikleri ile kendisine pay arayacak.

Huawei Y9 2018 özellikleri ve fiyatı

5.93 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan Huawei Y9 2018 modeli 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Kirin 659 yonga setinden gücünü alıyor. Modele 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

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Modelde 4000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile destekleniyor ve uzun kullanım süresi vadediyor. Büyük bataryaya rağmen alüminyum gövde 7.9mm kalınlığında kalmayı başarmış.

Modelin arka kısmında 13MP+2MP çözünürlüğünde, ön kısmında ise yine 16MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera yer alıyor. Çeşitli yazılımlarla Huawei kamera deneyimini en iyiye çıkarmayı amaçlamış.

Kutudan Android 8.0 ile çıkacak olan model 200 Avro civarında bir fiyata sahip olacak. Hali hazırda sadece Tayland için duyurulan modelin yaygınlaşması bekleniyor.