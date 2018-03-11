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Huawei Y9 (2018) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Giriş seviyesinde 18:9 görüntü oranı, büyük batarya ve performanslı kamera kombinasyonları arayanlar için Huawei Y9 2018 duyuruldu. Huawei Y9 2018 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Y9 (2018) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei’nin alt seviyeye yönelik dört kameralı ve 18:9 görüntü oranlı akıllı telefon hamleleri devam ediyor. Huawei Y9 2018 modeli fiyatına göre iddialı özellikleri ile kendisine pay arayacak.

Huawei Y9 2018 özellikleri ve fiyatı

5.93 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan Huawei Y9 2018 modeli 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Kirin 659 yonga setinden gücünü alıyor. Modele 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

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Modelde 4000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile destekleniyor ve uzun kullanım süresi vadediyor. Büyük bataryaya rağmen alüminyum gövde 7.9mm kalınlığında kalmayı başarmış.

Modelin arka kısmında 13MP+2MP çözünürlüğünde, ön kısmında ise yine 16MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera yer alıyor. Çeşitli yazılımlarla Huawei kamera deneyimini en iyiye çıkarmayı amaçlamış.

Kutudan Android 8.0 ile çıkacak olan model 200 Avro civarında bir fiyata sahip olacak. Hali hazırda sadece Tayland için duyurulan modelin yaygınlaşması bekleniyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Huawei-Y9-2018-officially-unveiled-189-display-four-cameras-massive-battery_id103121 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kerim5100 1 yıl en beğenilen
1599 TL'den aşağı gelmez. Demedi demeyin :/
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astegon 10 ay
Kirin 659'da SD 625 gibi oldu. Ot'a b*k'a bu işlemcileri kullanıyorlar

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DH Misafiri 10 ay
Ben Arabistan dan aldım cihazı Turkıye de ki vergi dahil bin TL ye mal oldu gayet guzel makına
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Technotronic 1 yıl
Önden bakıldıgında mate 10 lite ın aynısı .sanırım kamerasıda aynı
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Taha0194 1 yıl
Ne bitmez Kırın 659'muş Hemde alt seviye'ye 200 eu
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JQKER 1 yıl
yemine diyorum artık bütün telefonlar gözüme aynı görünmeye başladı
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unpop 1 yıl JQKER
joker-38
yemine diyorum artık bütün telefonlar gözüme aynı görünmeye başladı

18:9 modası çıktıktan sonra iphone dan xiaomiye, lg den huawiye, oppodan samsunga hepsi birbirnin aynı tasarımlı cihazlar üretti.
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DH Misafiri 1 yıl
Yıl oldu 2018 hala 3/32 neden 6/64 GB değil
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cosica 1 yıl
6 inç ekranı 151.7 inç ekrana ve 158 gram ağırlığa sığdıran LG'yi tebrik ediyorum.
ele avuca sığar telefon kalmadı piyasada.
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intel7mix 1 yıl
Snapdragon işlemci yoksa, para verip almam
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Redunay 1 yıl
p smarta a çok benziyor
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cngzmls 1 yıl
Bir zamanlar Samsung benzer özelliklerde türlü türlü telefon çıkarırdı, şimdi bayrağı Huawei devraldı.
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