Huawei Y9 (2019) resmi olarak duyuruldu

Huawei'nin yeni akıllı telefonu Huawei Y9 (2019) genç nesiller için özel olarak üretilmiş, şık renkleri ve en yeni teknolojileri barındıran bir cihaz olarak lanse ediliyor. Özellikle son teknoloji oyunlar ve görsel-işitsel eğlence deneyimlerine önem veren kullanıcılara hitap eden cihazın teknik detaylarına geçelim.

Ekim ayının ortasında piyasaya sürülecek

Huawei Y9 (2019), 3D kavisli tasarımı ve 6.5 inçlik çentikli ekranıyla kullanıcılara daha geniş bir görüş açısı sunuyor. Cihazda yapay zeka yetenekleri entegre edilmiş olan 16 MP + 2 MP arka ve 13 MP + 2 MP çözünürlükte ön kamera bulunuyor. Bu kameraların da genç neslin zevk ve yaşam tazlarına hitap eden selfieler ve profesyonel fotoğraflar çekmeleri için tasarlandığı ifade edilmiş.

https://www.gsmarena.com/huawei_y9_2019_is_official_two_cameras_on_each_side-news-33528.php

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Huawei'nin yeni akıllı telefonu uzun ömürlü kullanıcı deneyimi sağlayan geliştirilmiş bir'la donatılmış veyonga setine sahip. Cihazın etkileyici özelliklerinden biri olarak daaçılmasını sağlayan parmak izi okuyucuya (Fingerprint 4.0 ) dikkat çekiliyor.pil kapasitesinin yanındavedepolama alanı;vedepolama alanı varyantlarıyla piyasaya sürülecek olan cihazınise henüz bir bilgi paylaşılmadı.