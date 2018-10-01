Huawei Y9 (2019) resmi olarak duyuruldu

Teknoloji Editörü
Huawei'nin yeni akıllı telefonu Huawei Y9 (2019) genç nesiller için özel olarak üretilmiş, şık renkleri ve en yeni teknolojileri barındıran bir cihaz olarak lanse ediliyor. Özellikle son teknoloji oyunlar ve görsel-işitsel eğlence deneyimlerine önem veren kullanıcılara hitap eden cihazın teknik detaylarına geçelim.
Ekim ayının ortasında piyasaya sürülecek
Huawei Y9 (2019), 3D kavisli tasarımı ve 6.5 inçlik çentikli ekranıyla kullanıcılara daha geniş bir görüş açısı sunuyor. Cihazda yapay zeka yetenekleri entegre edilmiş olan 16 MP + 2 MP arka ve 13 MP + 2 MP çözünürlükte ön kamera bulunuyor. Bu kameraların da genç neslin zevk ve yaşam tazlarına hitap eden selfieler ve profesyonel fotoğraflar çekmeleri için tasarlandığı ifade edilmiş.Huawei'nin yeni akıllı telefonu uzun ömürlü kullanıcı deneyimi sağlayan geliştirilmiş bir AI Power 7.0'la donatılmış ve Kirin 710 yonga setine sahip. Cihazın etkileyici özelliklerinden biri olarak da 0,3 saniyede açılmasını sağlayan parmak izi okuyucuya (Fingerprint 4.0 ) dikkat çekiliyor. 4.000 mAh pil kapasitesinin yanında 4GB RAM ve 64 GB depolama alanı; 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı varyantlarıyla piyasaya sürülecek olan cihazın fiyatıyla ilgili ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.
https://www.gsmarena.com/huawei_y9_2019_is_official_two_cameras_on_each_side-news-33528.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Allah aşkına bu tip konulara gelip sadece çöp yazanları engelleyin... İşleri mesaj kasmaktan öteye gitmeyen bu 13-14 lük ergenler yüzünden siteden soğuduk...!!!