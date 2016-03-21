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Huawei başkanı çift kameralı Huawei P9'la görüntülendi

Nisan ayında gerçekleştirilecek bir etkinlikle tanıtılması beklenen Huawei P9, şirket başkanının ellerinde görüntülendi. Yayınlanan fotoğraflar cihazda yer alan çift kamerayı da gösteriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geride bıraktığımız Ekim ayında sızdırılan kamera etiketleri, Huawei P9'un bir çift kameraya sahip olabileceğini ortaya koymuştu. O zamandan bu yana takip eden tüm söylentiler telefonun arka kısmında iki lensli bir kameranın olacağını doğruluyordu. Bugün yayınlanan yeni bir fotoğrafta ise Huawei başkanının çift kameralı bir akıllı telefon kullandığını görüyoruz. Bunun Huawei P9 modeli olabileceği söyleniyor.
Huawei'nin 6 Nisan'da düzenleyeceği medya etkinliği ile yeni akıllı telefonunu tanıtması bekleniyor. Davetiyelerde kullanılan #oo hashtag'i çift kamera hakkında ipuçları veriyordu. Aynı zamanda telefon için yayınlanan teaser görüntülerde de tüm dört P9 varyasyonunun arkasında çift kameranın yer alacağını ortaya koyan #oo ibaresine yer verilmişti.
Görüntülerin kesinlikle daha önce arka kısımda yer alan parmak izi tarayıcısını ortaya koyan fotoğraflarla da eşleştiğini söyleyebiliriz. Cihazın dört farklı versiyon olarak gelmesi bekleniyor. Huawei P9 Lite, Snapdragon 650 SoC, 2GB RAM ve 16GB dahili hafıza ile birlikte 5 inçlik bir ekrana sahip olacak. Huawei P9 ise 5.2 inç ekranla gelecek. Kirin 950 SoC ile güçlendirilen cihaz 3GB RAM ve 32GB depolama seçeneğiyle sunulacak.
5.8 inç ekranlı, Kirin 955 yonga setiyle desteklenmiş Huawei P9 Special Enhanced modelinin ise 4GB RAM ve 64GB hafızayla gelmesi bekleniyor. Son olarak Huawei P9 Max, büyük bir 6.8 inç ekran taşırken aynı zamanda Kirin 955 yonga seti ile güçlendirilmiş olacak. Bu cihazın da 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleriyle sunulması bekleniyor. Öte yandan Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su ve Huawei Cihazlar Başkanı Richard Yu'nun geçtiğimiz ay, şirketin önümüzdeki beş yıl içinde Samsung ve Apple'ı geride bırakarak dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olacağını söylediğini de belirtmeden geçmeyelim.

http://news.mydrivers.com/1/474/474785.htm Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
çirkin olmuş bari 2 sini dışarıdan tek kamera gibi yap o ne öyle...
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crazy585858 3 yıl
ŞU ÇİFT KAMERA OLAYINI.. İKİ KAMERAYIDA AYRI AYRI YUVARLAK YAPACAĞINA İKİSİNİDE BİRLEŞTİRSE TEK PARÇA SİYAH GÖRÜNSE DİKDÖRTGEN OLSA VE KASAYA ORTALI DURSA.. DAHA ESTETİK DURACAK GÖZÜDE RAHATSİZ ETMİYECEK.. ASİMETRİK TASARIMLARI HİÇBİRZAMAN SEVMEM ÇOGU KİŞİNİNDE PEK SEVDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM KAMERA BANA GÖRE KASAYA ORTALI DURMALI VE YUVARLAK DEĞİL KARE VEYA DİKTÖRTGEN GİBİ GÖRÜNMELİ
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ReiCheN 3 yıl
Fenomenon
Çift kamera çirkin duruyor maalesef :/

katılıyorum hocam :/
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idris 3 yıl
unflattering
Apple ve Samsung amiral gemilerini ve iddialı ürünlerini duyurduktan en geç 1 ay sonra Tüm dünyada satışa sunabiliyorlar. Bir ürünü üretmekten daha önemlisi o ürünün dağıtımını yapıp sattıktan sonra bile ürünün arkasında durabilmektir. Huawei de bunların hangisi var ki Dünyanın en büyüğü olmaktan bahsediyorlar.

Dünyada haberleşme altyapısında Huawei marka ekipman bulundurmayan servis sağlayıcı şimdiye kadar duymadım. O kadar küçük(!) işte hayal et.
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BRNSpawn 3 yıl
Master_Evil
3d çekim için mi bu çift kamera

Zannetmem bence geniş açı ve alan derinliği için
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Fenomenon 3 yıl
Çift kamera çirkin duruyor maalesef :/
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unflattering 3 yıl
Apple ve Samsung amiral gemilerini ve iddialı ürünlerini duyurduktan en geç 1 ay sonra Tüm dünyada satışa sunabiliyorlar. Bir ürünü üretmekten daha önemlisi o ürünün dağıtımını yapıp sattıktan sonra bile ürünün arkasında durabilmektir. Huawei de bunların hangisi var ki Dünyanın en büyüğü olmaktan bahsediyorlar.
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Master_Evil 3 yıl
3d çekim için mi bu çift kamera
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Red_devil33 3 yıl
Çift kamera nedir yahu yap s7 gibi tek kamera
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LooF 3 yıl
Cift kamera tirt cikmasin
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akıllı telefon, ceo ve
6 etiket daha huawei p9 çift kamera başkan Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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