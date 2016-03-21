Huawei başkanı çift kameralı Huawei P9'la görüntülendi

Geride bıraktığımız Ekim ayında sızdırılan kamera etiketleri, Huawei P9'un bir çift kameraya sahip olabileceğini ortaya koymuştu. O zamandan bu yana takip eden tüm söylentiler telefonun arka kısmında iki lensli bir kameranın olacağını doğruluyordu. Bugün yayınlanan yeni bir fotoğrafta ise Huawei başkanının çift kameralı bir akıllı telefon kullandığını görüyoruz. Bunun Huawei P9 modeli olabileceği söyleniyor.

Huawei'nin 6 Nisan'da düzenleyeceği medya etkinliği ile yeni akıllı telefonunu tanıtması bekleniyor. Davetiyelerde kullanılan #oo hashtag'i çift kamera hakkında ipuçları veriyordu. Aynı zamanda telefon için yayınlanan teaser görüntülerde de tüm dört P9 varyasyonunun arkasında çift kameranın yer alacağını ortaya koyan #oo ibaresine yer verilmişti.

Görüntülerin kesinlikle daha önce arka kısımda yer alan parmak izi tarayıcısını ortaya koyan fotoğraflarla da eşleştiğini söyleyebiliriz. Cihazın dört farklı versiyon olarak gelmesi bekleniyor. Huawei P9 Lite, Snapdragon 650 SoC, 2GB RAM ve 16GB dahili hafıza ile birlikte 5 inçlik bir ekrana sahip olacak. Huawei P9 ise 5.2 inç ekranla gelecek. Kirin 950 SoC ile güçlendirilen cihaz 3GB RAM ve 32GB depolama seçeneğiyle sunulacak.

5.8 inç ekranlı, Kirin 955 yonga setiyle desteklenmiş Huawei P9 Special Enhanced modelinin ise 4GB RAM ve 64GB hafızayla gelmesi bekleniyor. Son olarak Huawei P9 Max, büyük bir 6.8 inç ekran taşırken aynı zamanda Kirin 955 yonga seti ile güçlendirilmiş olacak. Bu cihazın da 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleriyle sunulması bekleniyor. Öte yandan Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su ve Huawei Cihazlar Başkanı Richard Yu'nun geçtiğimiz ay, şirketin önümüzdeki beş yıl içinde Samsung ve Apple'ı geride bırakarak dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olacağını söylediğini de belirtmeden geçmeyelim.

http://news.mydrivers.com/1/474/474785.htm