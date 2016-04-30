Huawei, bu kez Mate serisini çift kamera ile buluşturmaya hazırlanıyor

(Huawei Mate 8)

Çinli üretici Huawei başarılı yatırımlarının karşılığını almaya devam ediyor. Üretici son olarak geçtiğimiz yıl Apple ve Samsung'un ardından en çok satış yapan 3. akıllı telefon üreticisi olmayı başarmıştı. Geçtiğimiz haftalarda P9 modelini tanıtan şirket akıllı telefondaki çift kamera sensörüyle ilgi görmeyi başarmıştı.

Takip etmeyenler için Huawei P9 modelinde arka kısımda iki adet 12 MP çözünürlükte kameraya yer veriliyor. Bu kameralardan birisi yalnızca ışık dengesi ve derinlik için analizler yapıyor ve ortaya daha başarılı fotoğraflar çıkmasını sağlıyor. Fotoğrafçılığın başarılı isimlerinden Leica ile yapılan işbirliği de şirkete bu konuda olumlu bir katkı sağlamış gibi görünüyor. Yeni söylentiler ise Huawei'nin Mate 9 ile birlikte bu çıtayı bir miktar daha yükselteceği yönünde.

Mate serisi P serisine göre daha büyük ekran, bununla birlikte daha uzun pil ömrü sunabiliyor. Genellikle başarılı ekran/kasa oranı ve metal kasa ile gündeme gelen Mate serisinin bu yıl sonlarına doğru Mate 9 modeliyle yenileneceği konuşuluyor.

Analist Pan Jiutang ise Mate 9 ile ilgili bazı öngörülerde bulundu. Genellikle doğru tahminler yapan Jiutang'a göre Mate 9 modelinde arka kısımda 20 MP'lik çift kamera kullanılacak. Bu kameralar P9 modeli ile benzer şekilde kullanılırken çözünürlüğün artmasıyla birlikte ortaya P9'dan daha iyi sonuçlar koyulabilecek.

Bunun yanı sıra Mate 9 modelinde CAT 12 LTE modem ve Kirin 960 çipset kullanılması bekleniyor. Kirin 955 çipseti performans olarak başarılı olsa da grafik performansı konusunda eleştiriliyordu. Şirketin Kirin 960 ile birlikte grafik performansını da hatırı sayılır ölçüde yukarı çekmesi bekleniyor. Takip edenler hatırlayacaktır Huawei CEO'su da geçtiğimiz günlerde Full HD inadından vazgeçtiğini ve VR kasklar için 2K çözünürlüğün gerekli olduğunu söylemişti. Bu bağlamda Huawei Mate 9 şirketin ilk QHD çözünürlüğe sahip akıllı telefonu olabilir.

http://www.gizmochina.com/2016/04/28/huawei-mate-9-rumored-come-20mp-dual-camera-setup/