Uygun fiyatlı Meizu M3 bir günde 4.5 Milyon ön sipariş toplamayı başardı

Meizu hafta başında yeni akıllı telefonu M3 hem iddialı donanımı hem de düşük fiyatıyla dikkat çekiyordu. Üretici kısa bir süre önce ön siparişleri toplamaya başladığında ise fiyat/performans olarak başarılı telefon yüksek satış rakamlarına şimdiden ulaştı.

Ön siparişlerin açılmasının ardından 24 saat geçmesine rağmen 4.5 Milyon kullanıcı akıllı telefona sahip olmak için sıraya girdi. Bu siparişler için henüz ödeme yapılmadığını hatırlatalım, ancak akıllı telefona sahip olmak isteyecek çok fazla insan olduğundan bu siparişler M3 çıktıktan sonra da hatırı sayılır rakamlara ulaşacağının bir göstergesi.

$92 (2GB/16GB versiyon) ve $125 (3GB/32GB versiyon) fiyat etiketine sahip Meizu M3'ün teknik özelliklerini kısaca hatırlayalım. 5 inçlik 720p çözünürlükte IPS ekrana sahip olan cihaz, yeni tanıtılan MediaTek MT6750 yonga setinden gücünü alıyor. Yonga setinde 4 adet Cortex-A53 çekirdeği 1.5GHz saat hızında, 4 adet Cortex-A53 çekirdeği de 1GHz saat hızında çalışıyor. Beraberinde ise 2 çekirdekli 350MHz seviyesinde çalışan Mali-T860 grafik birimi geliyor. 3GB RAM ile birlikte, Meizu M3 modeli sınıfında iyi bir performans sergileyecek.

Cihazın depolama belleğininde eMMC 5.1 desteği ile geliyor.. Bu sayede, yazma hızlarında 125MB/s, okuma hızlarında da 250MB/s değerleri yakalayabilecek. Bunun yanında cihazda faz algılamalı otomatik odaklama ile desteklenen 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 2870mAh kapasiteli batarya, Cat. 6 LTE modem, parmak izi okuyucu entegreli Home tuşu, plastik gövde tasarımı gibi özellikler yer alıyor.

Tekrar hatırlatmak gerekirse M3'ün 2GB bellek 16 GB depolama kapasitesine sahip versiyonu yaklaşık 92$, 3 GB bellek ve 32 GB depolama alanı ile sunulan versiyonu ise 125$ fiyat etiketine sahip. Ürün bugün itibariyle mağazalarda satılmaya başlanacak ancak şimdiden karaborsaya düşen Meizu M3'ü bulmak çok kolay olmayacak gibi görünüyor.

http://www.gsmarena.com/meizu_m3_records_450000_preorders_in_a_day-news-17986.php