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Uygun fiyatlı Meizu M3 bir günde 4.5 Milyon ön sipariş toplamayı başardı

Meizu'nun bir kaç gün önce duyurduğu uygun fiyatlı akıllı telefonu M3'e ilgi büyük. 90 dolarlık akıllı telefonun bir günlük ön sipariş rakamı 4.5 Milyonu aşmış durumda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,3b
1
27
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Meizu hafta başında yeni akıllı telefonu M3 hem iddialı donanımı hem de düşük fiyatıyla dikkat çekiyordu. Üretici kısa bir süre önce ön siparişleri toplamaya başladığında ise fiyat/performans olarak başarılı telefon yüksek satış rakamlarına şimdiden ulaştı.
Ön siparişlerin açılmasının ardından 24 saat geçmesine rağmen 4.5 Milyon kullanıcı akıllı telefona sahip olmak için sıraya girdi. Bu siparişler için henüz ödeme yapılmadığını hatırlatalım, ancak akıllı telefona sahip olmak isteyecek çok fazla insan olduğundan bu siparişler M3 çıktıktan sonra da hatırı sayılır rakamlara ulaşacağının bir göstergesi.
$92 (2GB/16GB versiyon) ve $125 (3GB/32GB versiyon) fiyat etiketine sahip Meizu M3'ün teknik özelliklerini kısaca hatırlayalım. 5 inçlik 720p çözünürlükte IPS ekrana sahip olan cihaz, yeni tanıtılan MediaTek MT6750 yonga setinden gücünü alıyor. Yonga setinde 4 adet Cortex-A53 çekirdeği 1.5GHz saat hızında, 4 adet Cortex-A53 çekirdeği de 1GHz saat hızında çalışıyor. Beraberinde ise 2 çekirdekli 350MHz seviyesinde çalışan Mali-T860 grafik birimi geliyor. 3GB RAM ile birlikte, Meizu M3 modeli sınıfında iyi bir performans sergileyecek.
Cihazın depolama belleğininde eMMC 5.1 desteği ile geliyor.. Bu sayede, yazma hızlarında 125MB/s, okuma hızlarında da 250MB/s değerleri yakalayabilecek. Bunun yanında cihazda faz algılamalı otomatik odaklama ile desteklenen 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 2870mAh kapasiteli batarya, Cat. 6 LTE modem, parmak izi okuyucu entegreli Home tuşu, plastik gövde tasarımı gibi özellikler yer alıyor.
Tekrar hatırlatmak gerekirse M3'ün 2GB bellek 16 GB depolama kapasitesine sahip versiyonu yaklaşık 92$, 3 GB bellek ve 32 GB depolama alanı ile sunulan versiyonu ise 125$ fiyat etiketine sahip. Ürün bugün itibariyle mağazalarda satılmaya başlanacak ancak şimdiden karaborsaya düşen Meizu M3'ü bulmak çok kolay olmayacak gibi görünüyor.

http://www.gsmarena.com/meizu_m3_records_450000_preorders_in_a_day-news-17986.php Yorum Yaz
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Macella 3 yıl en beğenilen
Onlara göre 92 TL düşünsenize 92 liraya bu telefonu aldığınızı çıldırırsınız
2 Yanıt Yanıtla +17
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berkayjan 3 yıl
Bu telefon bir harika. Şu Meizu ve Xioami gibi markalar gelse Türkiye'ye keşke. Kıyrıtık markalara kaldık.
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Jeopol 3 yıl
telefonun ucreti 0.1 lira olsa bile en az 189 lira vergi odemen gerektiginden hic bir zaman ucuz telefon kullanamayacak bu ulke.
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benkimim50 3 yıl
meizu m3 mini anakonusu almayı düşünen yada merak edenler için yardımcı olabilir.


mobile.donanimhaber.com/...
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KediTartaklayanBodyciFare 3 yıl
125 dolarlık telefonu yurtdışından getirip, burada 700'lü fiyatlara satarlar.
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rainmanstern 3 yıl
şimdide m3s modeli çıktı.batarya ve parmak izi okuma farkı var sanırım. imei ve rom konularını nasıl halledeceğimi bilsem düşünürdüm.piyasada 5 inç altı telefon kalmadı nerdeyse
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MrKemal17 3 yıl
kaga55
türkiyeyede getirseler ne güzel olur.. kore mallarını satılmasın türkiyede artık yeter. türkiye kore çöplüğüne döndü iyice...samsunh lg satılmasın artık türkiyede...

Niye satılmasın ne zararı var? Serbest piyasadan haberin var mı?
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esenler otogarı alt katı 3 yıl
Çinden alıp getirsek bu telefonu pasaport kaydı olmadan imei değiştirme imkanımız var mı? Öyleyse 30 tane getireyim satarım olmaz mı
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mavizaman 3 yıl
çinler bu işi kıvırmış artık.
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Master_Evil 3 yıl
keşke burada da satılsa şu telefonlar
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kaga55 3 yıl
türkiyeyede getirseler ne güzel olur.. kore mallarını satılmasın türkiyede artı
k yeter. türkiye kore çöplüğüne döndü iyice...samsunh lg satılmasın artık türkiyede...
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arel.gr 3 yıl
nokia 'yı bitirip, 3,5 - 4 yıl ömürlü smartphone 'ları kapasiteli laptop gibi
fiyatlandıranların kayıpları sürerken.
gözünü açan maymun mantıkla Meizu M3 siparişi veriyor.
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BekirHan 3 yıl
CNY/USD paritesiyle TRY/USD paritesini kıyaslayıp bir karşılaştırma yapmalısın dostum. 92 TL' na tekabül etmiyor o zaman tutar. Birde 1600 Yuan' lara düşen maaşları düşününce pek o kadar basit olmadığını öngörebiliriz işin.
Macella
Onlara göre 92 TL düşünsenize 92 liraya bu telefonu aldığınızı çıldırırsınız

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criminalay 3 yıl
Neredeyse Türkiye'nin bir yılda sattığı telefonun yarısı eder
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ozankardes 3 yıl
Gaza gelip alacak olanlari uyarayim; Cihazda 4g icin 800mhz bandi yok. Vodafone'da genelde, diger oparatorlerde de sehir disi alanlarda 4G de sorun yasarsiniz.
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Jeopol 3 yıl
telefonun ucreti 0.1 lira olsa bile en az 189 lira vergi odemen gerektiginden hic bir zaman ucuz telefon kullanamayacak bu ulke.
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RaptorFX 3 yıl
Bizde salt vergiler 200TL tutuyordu diye bir yazı vardı. Biri bulsa da paylaşsa. 100tl telefon gelse yine en az 300tl tutuyor. Ki ona bile Abdurrahman Çelebi deriz sıkıntı yok.
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meizu, meizu m3 ve
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