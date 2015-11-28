Huawei büyümenin anahtarını fiziksel mağazalarda görüyor





Çin'in en büyük dünyanın ise üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi olan Huawei, satışlarını daha da artırmak adına önemli adımlar atıyor. Donanım ve yazılım tarafında önemli yatırımları olan firma, tüketiciye daha çok yakın olma konusunda da yatırımlarını artırıyor.





Huawei bu yıl 77 milyon civarında akıllı telefon satışı yaptı ve 100 milyon satış hedefine oldukça yaklaştı. Firma Huawei Mate 8 akıllı telefon modelinden 10 milyon satış rakamı bekliyor. Yıl bazında yüzde 60 artış kaydeden Huawei, bu noktada Samsung ve Apple'ın önünde. Tabii sevkiyat sayısı açısından üçüncü sırayı alabiliyor.





Huawei gelecek yıllarda daha fazla satış yapabilmek ve akıllı telefon pazarında daha rekabetçi olmak adına marka tanınırlığını ve perakende kanallarını artırma kararı aldı. Firma Çin'in pek çok şehrinde satış mağazası açarken, gelecek yıl da farklı ülkelerde satış mağazaları açacak. Huawei toplamda 1000 satış mağazasına ulaşmayı hedefliyor. Böylece tüketicinin daha çok çıkacak.





Benzer bir stratejiyi Apple, Samsung, Microsoft gibi pek çok teknoloji devinde de görmek mümkün. Bir alışveriş merkezinde gezinirken, teknoloji mağazalarında aranmak yerine ilgili markanın özel mağazasına giderek istediği ürünü inceleyebilmek tüketiciye daha pratik geliyor.





Donanım tarafında ise firma ses getirecek pek çok teknolojiye imza attı. En güçlü mobil yonga setlerinden olan Kirin 950'den tutun da en hızlı şarj teknolojisine kadar bu yıl pek çok yeniliğe şahit olduk. Yaptığı yatırımlar Huawei'yi hayal kırıklığına uğratmayacaktır.





http://www.androidheadlines.com/2015/11/huawei-explains-plan-keep-growing.html