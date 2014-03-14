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Huawei de çift işletim sistemli akıllı telefonlar üretecek

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei de çift işletim sistemli akıllı telefonlar üretecek

Hintli Karbonn firmasının Android ve Windows Phone 8 işletim sistemini birarada barındıran akıllı telefonlar piyasaya süreceğini duyurmasının ardından bu yeni trendin nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu olmuştu. Ancak üreticilerin bu trendi görmezde gelmediği anlaşılıyor.

Çinli Huawei yaptığı duyuruda yaz aylarında ABD'de Windows Phone 8 ve Android işletim sistemini aynı anda barındıran bir akıllı telefon piyasaya süreceklerini duyurdu. 

Huawei pazarlama şefi Shao Yang, Windows Phone ekosisteminde kendileri için tek bir yol olduğunu ve bunun da çift işletim sistemli cihazlar olacağını belirtti. Yang, sadece Windows Phone işletim sisteminin tüketici açısından kolay kabul edilebilir olmadığını eğer iki işletim sistemi birarada sunulursa tüketicinin ilgisinin çekilebileceğini dile getirdi.  

Yang ayrıca Windows Phone ekosisteminde yer almaya devam edeceklerini ancak Android işletim sisteminin kendileri için önceliği olduğunun da altını çizdi.

Bu yıl Windows Phone ekosistemine pek çok yeni oyuncunun katılacağı iddiaları sık sık gündeme geliyor. Ancak yine de analizler bu yıl WP8 satışlarının 50 milyonu geçemeyeceğini gösteriyor. Bu bakımdan üreticilerin popüler Android işletim sistemine yer vererek en azından satış bazında beklentileri karşılama yoluna gittiği görülüyor.

http://wmpoweruser.com/huawei-also-set-to-release-a-dual-os-windowsandroid-phone-very-soon/ Yorum Yaz
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wolf silver 5 yıl en beğenilen
Güzel birsey olur.. Ancak artık telefonların hafızalarinı minimum 32 GB yapmaları gerekir. Yoksa android ve Windows Phone toplam 10 gb tutarsa(tahmin olarak) kullanıcıya 5 gb gibi komik birsey kalır..
Güzel birsey olur.. Ancak artık telefonların hafızalarinı minimum 32 GB yapmaları gerekir. Yoksa android ve Windows Phone toplam 10 gb tutarsa(tahmin olarak) ku...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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dostum kertenkele 5 yıl
Sıkılınca işletim sistemlerinin birini satmaya kalkarsak ne olacak beğenmedim Android kalsın w8 i satıyorum mesela
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Happy_Returns 5 yıl
Bios falanda olur bunda :)
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Elsa 5 yıl
Siz de inandınız
Microsoft, Androidli WP yaptıracak da görecez
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kemaloztin 5 yıl
Tutar bence
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Walter White 5 yıl
oyunlarda android günlük kullanımda Wp
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matmuhendisi 5 yıl
biz istediğimizi kursak daha iyi olmaz mı ?
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okan_cehapelioglu 5 yıl
çeşitlilik iyidir arkadaşla telefonları değiştik 1 haftalığına gerçekten wp niin arayüzü adamı hasta eder kullanışsız görsellik sıfır Google playde beleş olan uygulama Windows mağazada 5 dolar
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serafon 5 yıl
Yakında bilgisayar gibi isteyen istediğini yükleyebilir yaparlar, olur biter, cihaz uyumluluğunu işletim sistemi tasarımcıları düşünür, driverları da donanımı üreten veya işbirliği içinde yaparlar. Bilgisayar değil mi sonuçta aynı mantık olsun. Tabi bu androidin işine gelmez mobilde o yüzden engellemeye çalışabilir. Masaüstünde de windows'un işine gelmez ama orası baştan açık.
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Ahmtcnars 5 yıl
Huawei yaparsa tam yapar,güvenim tam huawei ye
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agestis 5 yıl
acaba telefonlar bu yükü kaldırırmı merak ediyorum daha tek işletim sisteminde sürekli buglar oluşuyor ve telefon çakılıyor.umarım stabil çalışabilecek şekilde bir dizayn olur
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ouzqan 5 yıl
Yapsın yapsın huawei ucuz olur hemde çeşitlilik açısından iyidir.
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Masquerade89 5 yıl
Buda çift sim kartı gibi olur popüler olacağını pek sanmıyorum
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