Huawei de çift işletim sistemli akıllı telefonlar üretecek





Hintli Karbonn firmasının Android ve Windows Phone 8 işletim sistemini birarada barındıran akıllı telefonlar piyasaya süreceğini duyurmasının ardından bu yeni trendin nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu olmuştu. Ancak üreticilerin bu trendi görmezde gelmediği anlaşılıyor.





Çinli Huawei yaptığı duyuruda yaz aylarında ABD'de Windows Phone 8 ve Android işletim sistemini aynı anda barındıran bir akıllı telefon piyasaya süreceklerini duyurdu.





Huawei pazarlama şefi Shao Yang, Windows Phone ekosisteminde kendileri için tek bir yol olduğunu ve bunun da çift işletim sistemli cihazlar olacağını belirtti. Yang, sadece Windows Phone işletim sisteminin tüketici açısından kolay kabul edilebilir olmadığını eğer iki işletim sistemi birarada sunulursa tüketicinin ilgisinin çekilebileceğini dile getirdi.





Yang ayrıca Windows Phone ekosisteminde yer almaya devam edeceklerini ancak Android işletim sisteminin kendileri için önceliği olduğunun da altını çizdi.





Bu yıl Windows Phone ekosistemine pek çok yeni oyuncunun katılacağı iddiaları sık sık gündeme geliyor. Ancak yine de analizler bu yıl WP8 satışlarının 50 milyonu geçemeyeceğini gösteriyor. Bu bakımdan üreticilerin popüler Android işletim sistemine yer vererek en azından satış bazında beklentileri karşılama yoluna gittiği görülüyor.

http://wmpoweruser.com/huawei-also-set-to-release-a-dual-os-windowsandroid-phone-very-soon/