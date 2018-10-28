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Huawei'den rakiplerine gönderme: Telefonlarımızı asla yavaşlatmayacağız

Apple ve Samsung'un eski telefonlarını yavaşlattıkları için para cezasına çarptırılması alay konusu oldu. Huawei hem bu şirketlere göndermede bulundu hem de Mate 20 Pro'nun reklamını yaptı.
6 ay
14,9b
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48
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple ve Samsung kısa süre önce İtalya Rekabet Kurumu (AGCM) tarafından müşterilerini yeni cihaz satın almaya itmek için telefonlarını kasıtlı olarak yavaşlattıkları gerekçesiyle 5 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Bu iki şirketin en önemli rakiplerinden biri olan Huawei de fırsatı değerlendirerek hem Apple ve Samsung'a göndermede bulundu hem de piyasaya yeni sürdüğü Mate 20 Pro'nun reklamını yaptı.
Ayrıca Bkz. "Apple ve Samsung'a eski telefonlarını yavaşlattıkları için rekor ceza geldi"
Telefonların güncelleme yoluyla yavaşlatılarak kullanılamaz hale getirilmesi "planlı eskitme" kapsamına giriyor. Apple daha önce pilleri zayıflayan eski iPhone'ları 'bilerek' yavaşlatıldığını kabul etmişti. Samsung'un ise yazılım güncellemeleri aracılığıyla telefonları kasıtlı olarak yavaşlattığına dair herhangi bir konu gündeme gelmedi.

Huawei yükselişte

Rakiplerinin maruz kaldığı bu olumsuz durumu değerlendirmek isteyen Huawei resmi Twitter hesabı aracılığıyla "Yükseltmeye zorlayarak telefonlarımızı asla yavaşlatmayacağız" şeklinde bir mesaj paylaştı. Şirket ayrıca yeni Huawei Mate 20 Pro'nun hızlı doğduğunu ve hızlı kalacağını belirtmeyi de ihmal etmedi. Son yıllarda büyük bir ivme yakalayan Huawei bu yılın ikinci çeyreğinde Apple'ı geçerek dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi olmayı başarmıştı.

https://twitter.com/HuaweiMobileUK/status/1055386412059631616 Yorum Yaz
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WmGMD 6 ay en beğenilen
Hali hazırda çok hızlı değiller zaten .
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Taha0194 6 ay
Hem İphone Taklitçiliği yap Hemde O na Gönderme yap
Madein China
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MaSSive 6 ay
Çok da hızlı oldukları söylenemez zaten,Qualcomm ,Exynos varken ,Kirin işlemciye o kadar para vermeyi göze alacak bir fark göremedim henüz.
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scorpion20 2 ay
aynen birinde iyi olan özellik diğerinde berbat seviye, kişisel tercihlere göre seçmek en akıllıcası
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yasin_92 2 ay
bende p9 lite 2017 var oyun oynamıyorum, cihazdan çok memnunum. Hiç kasma, donma, aşırı pil tüketimi, herhangi bi kronik sorun ile karşılaşmadım. 2011 yılından beri android cihaz kullanıyorum ve ilk defa bi cihazıma root yapmadım. marka takıntılığını bırakın huawei yi sevmeyebilirsiniz alternatifleri daha kötü samsung xiaomi apple çok iyi değiller her markanın bi kusuru var
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DaYWaLkeR 2 ay
Huawei önce çıkardığı tüm telefonları getirtmeyi bilsin. Mate 20 yok piyasada. Lite tırt pro da çok pahalı.
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ICromwelleI 2 ay
İlk çıktığında ascend g7 almıştık anneme 4 yıl falan oldu adamlar 1 yıl güncelleme desteği verdiler geriye kalan 3 yıl ben kendim kitkat olsun rom olsun falan filan güncelledim telefonu şu anda ara ara çalışsa bile kasıyor yinede.
Yani demem o ki telefonları yavaşlatmayacağız diyor ama kendileri güncelleme vermemek ile yavaşlatıyorlar güncelleme çok çözüm değil ama android sürümünü ver en azından arkadaş onu bile veremiyor. Onun dışında telefonları arayüzü falan iyi.
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scorpion20 2 ay
takip
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~Lion King~ 6 ay
Huaweiler donanım olarak iyi ancak arayüz ve ön kamerası anlamında iphone kullanıcısı olarak hoşuma gitmiyor. Akraba şehir dışından geldi Bir mekanda oturuyoruz selfie çek dedim. Mate 10 pro telefonuyla çekti bizi ve bi baktım suratımız bebe poposu gibi bembeyaz pürüzsüz. Ona sorsan daha güzel çekiyor. Ben iphone u çıkardım ne gördüysek onu çekti. Evet yüz güzelleştirici olduğundan daha güzel gibi gösterebilir de bırak kardeşim filtreyle ben güzelleştireyim fotoğrafı. Sen direkt pudra sürmüşüm gibi yüzümü güZelleştirme. Arayüzde de animasyonlarda frame atlıyor arada. Bir de video performansı iyi değil o kadar.
Sonra da diyorlar iphone’a neden kaliteli diyorlar. Çünkü bir iş yapıyosa en iyisini yapıyor.
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Triac3 6 ay
Benchmark testlerinde sahte skorlar yap sonra yavaşlatmıyacam
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haylaz__ 6 ay
Aralarında en iyisi xiamio güncelleme de sıkıntı yok hala alıyor tel
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ozansirinn 6 ay
Güncelleme vermiyor zaten yavaşlamaz doğru demiş insan Bi arkasından durur telefonları güzel ama güncelleme yok
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gurkanse 6 ay
zaten güncelleme vermediğinden dolayı yavaşlaması da pek mümkün değil
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