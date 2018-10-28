Huawei'den rakiplerine gönderme: Telefonlarımızı asla yavaşlatmayacağız

Apple ve Samsung kısa süre önce İtalya Rekabet Kurumu (AGCM) tarafından müşterilerini yeni cihaz satın almaya itmek için telefonlarını kasıtlı olarak yavaşlattıkları gerekçesiyle 5 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Bu iki şirketin en önemli rakiplerinden biri olan Huawei de fırsatı değerlendirerek hem Apple ve Samsung'a göndermede bulundu hem de piyasaya yeni sürdüğü Mate 20 Pro'nun reklamını yaptı.

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"Apple ve Samsung'a eski telefonlarını yavaşlattıkları için rekor ceza geldi"

Telefonların güncelleme yoluyla yavaşlatılarak kullanılamaz hale getirilmesi "planlı eskitme" kapsamına giriyor. Apple daha önce pilleri zayıflayan eski iPhone'ları 'bilerek' yavaşlatıldığını kabul etmişti. Samsung'un ise yazılım güncellemeleri aracılığıyla telefonları kasıtlı olarak yavaşlattığına dair herhangi bir konu gündeme gelmedi.

Huawei yükselişte

Rakiplerinin maruz kaldığı bu olumsuz durumu değerlendirmek isteyen Huawei resmi Twitter hesabı aracılığıyla "Yükseltmeye zorlayarak telefonlarımızı asla yavaşlatmayacağız" şeklinde bir mesaj paylaştı. Şirket ayrıca yeni Huawei Mate 20 Pro'nun hızlı doğduğunu ve hızlı kalacağını belirtmeyi de ihmal etmedi. Son yıllarda büyük bir ivme yakalayan Huawei bu yılın ikinci çeyreğinde Apple'ı geçerek dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi olmayı başarmıştı.

https://twitter.com/HuaweiMobileUK/status/1055386412059631616