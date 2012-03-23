Huawei, dört çekirdekli Ascend D Quad'ın seri üretimine haziranda başlayabilir

Haber Editörü
Geçtiğimiz ay İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nin en güçlü katılımcıları arasında Huawei'ın 1.2 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli işlemciye (Huawei K3V2) sahip akıllı telefonu Ascend D Quad / Ascend D Quad XL bulunuyordu. Huawei'ın yeni amiral gemisinin ne zamandan itibaren satışa sunulacağının merakla beklendiği şu günlerde news.cnmo.com cephesinden bu konuya ilişkin bazı açıklamalar geldi.
Yapılan açıklamalara göre firma, Ascend D Quad'ın seri üretimine haziran ayında başlayacak ve akıllı telefonun teknoloji meraklılarıyla buluşması temmuz ayını bulacak. Akıllı telefonun fiyat bakımından HTC One X, LG Optimus 4X HD veya Samsung'un dört çekirdekli modeli Galaxy S III'e göre nasıl konumlandırılacağı ise bilinmiyor. Huawei, rekabetçi bir fiyat politikasıyla karşımıza çıkabilir.
Huawei Ascend D Quad'ın teknik özellikleri merak edenler için şu şekildeydi;
- Dörtband GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi desteği
- HSPA (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps)
- 1.2 GHz dört çekirdekli işlemci (Huawei K3V2)
- 1 GB RAM
- 8 GB ROM + 32 GB'a kadar microSD kart desteği
- Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi
- 4.5-inç, 720 x 1280 piksel, dokunmatik IPS+ ekran
- Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS
- 8 MP kamera, otomatik odaklama, çift LED flaş
- 1.3 MP ön kamera
- 1080p video kaydı
- MHL portu
- 1800 mAh batarya (Ascend D Quad XL: 2500 mAh)
http://news.cnmo.com/14/140622.html?fvrewsd Yorum Yaz Paylaş Tweetle
brightsideofnews.com/...
Basemark ES 2.0 Taiji'ye göre Adeno 225 sadece %3 civarı daha iyi sonuç üretmiş. Sırf bu açıdan bakınca iyi iş çıkarmışlar gibi k3v2 ile.
yeni nesilde çekirdekleri arttıracaklarını pek sanmıyorum çünkü çekirdeğin artması bir yerden sonra işe yaramıyor. zar alanı küçülüyor yani toplam transistör sayısı sabit kalıyor. mimaride yenilkler yapılır güç tüketimi azaltılır performans birçok şekilde arttırılabilir
alın bunu dışarıya.
Galaxy nexus Huawei Ascend P1/P1 S ile rekabete girer anca.....
Doğrudurda Hocam Huawei'yi Bilen Pek Kimse Yok Ama Samsung Yaygın Bir Marka O Şekilde Bir Yorumlama Olmuştu Benimki :)