Huawei, dört çekirdekli Ascend D Quad'ın seri üretimine haziranda başlayabilir

Geçtiğimiz ay İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nin en güçlü katılımcıları arasında Huawei'ın 1.2 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli işlemciye (Huawei K3V2) sahip akıllı telefonu Ascend D Quad / Ascend D Quad XL bulunuyordu. Huawei'ın yeni amiral gemisinin ne zamandan itibaren satışa sunulacağının merakla beklendiği şu günlerde news.cnmo.com cephesinden bu konuya ilişkin bazı açıklamalar geldi.

Yapılan açıklamalara göre firma, Ascend D Quad'ın seri üretimine haziran ayında başlayacak ve akıllı telefonun teknoloji meraklılarıyla buluşması temmuz ayını bulacak. Akıllı telefonun fiyat bakımından HTC One X, LG Optimus 4X HD veya Samsung'un dört çekirdekli modeli Galaxy S III'e göre nasıl konumlandırılacağı ise bilinmiyor. Huawei, rekabetçi bir fiyat politikasıyla karşımıza çıkabilir.



Huawei Ascend D Quad'ın teknik özellikleri merak edenler için şu şekildeydi;

Dörtband GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi desteği

HSPA (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps)

1.2 GHz dört çekirdekli işlemci (Huawei K3V2)

1 GB RAM



8 GB ROM + 32 GB'a kadar microSD kart desteği



Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi

4.5-inç, 720 x 1280 piksel, dokunmatik IPS+ ekran

Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS

8 MP kamera, otomatik odaklama, çift LED flaş

1.3 MP ön kamera

1080p video kaydı

MHL portu

1800 mAh batarya (Ascend D Quad XL: 2500 mAh)



http://news.cnmo.com/14/140622.html?fvrewsd