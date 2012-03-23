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Huawei, dört çekirdekli Ascend D Quad'ın seri üretimine haziranda başlayabilir

7 yıl
26,6b
1
42
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Geçtiğimiz ay İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nin en güçlü katılımcıları arasında Huawei'ın 1.2 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli işlemciye (Huawei K3V2) sahip akıllı telefonu Ascend D Quad / Ascend D Quad XL bulunuyordu. Huawei'ın yeni amiral gemisinin ne zamandan itibaren satışa sunulacağının merakla beklendiği şu günlerde news.cnmo.com cephesinden bu konuya ilişkin bazı açıklamalar geldi.
Yapılan açıklamalara göre firma, Ascend D Quad'ın seri üretimine haziran ayında başlayacak ve akıllı telefonun teknoloji meraklılarıyla buluşması temmuz ayını bulacak. Akıllı telefonun fiyat bakımından HTC One X, LG Optimus 4X HD veya Samsung'un dört çekirdekli modeli Galaxy S III'e göre nasıl konumlandırılacağı ise bilinmiyor. Huawei, rekabetçi bir fiyat politikasıyla karşımıza çıkabilir.
Huawei Ascend D Quad'ın teknik özellikleri merak edenler için şu şekildeydi;
  • Dörtband GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi desteği
  • HSPA (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps)
  • 1.2 GHz dört çekirdekli işlemci (Huawei K3V2)
  • 1 GB RAM
  • 8 GB ROM + 32 GB'a kadar microSD kart desteği
  • Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi
  • 4.5-inç, 720 x 1280 piksel, dokunmatik IPS+ ekran
  • Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS
  • 8 MP kamera, otomatik odaklama, çift LED flaş
  • 1.3 MP ön kamera
  • 1080p video kaydı
  • MHL portu
  • 1800 mAh batarya (Ascend D Quad XL: 2500 mAh)

http://news.cnmo.com/14/140622.html?fvrewsd Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
necros76 7 yıl
Çok süper şahsen bu tr ye gelse s3 yerime bunu alırım s 3 de çıktı zaten tasarım berbat
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-Pisagor- 7 yıl
Özellikleri oldukça iyi 1 gb ram ve 1.2 ghz işlemci ve en önemlisi IPS ekran dikkatimi çekmeyi başardı fiyatı fazla uçuk olmaz ise ve kullananlar memnun kalırlar ise almayı düşünebilirim.
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foseptikons 7 yıl
bence erken olup hatalı olmasındansa geç çıkıp sağlam bi telefon olması kesinlikle daha iyidir
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Rubisco 7 yıl
brightsideofnews.com/...
brightsideofnews.com/...
Basemark ES 2.0 Taiji'ye göre Adeno 225 sadece %3 civarı daha iyi sonuç üretmiş. Sırf bu açıdan bakınca iyi iş çıkarmışlar gibi k3v2 ile.
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redoano 7 yıl
Galaxy S2 ye çok benzetmişler tipini.. Hatta bildiğin esinlenmişler mi diyelim ne :)
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Lordinarius 7 yıl
lnfoman
8 çekirdekli cepleri bekliyorum :P

yeni nesilde çekirdekleri arttıracaklarını pek sanmıyorum çünkü çekirdeğin artması bir yerden sonra işe yaramıyor. zar alanı küçülüyor yani toplam transistör sayısı sabit kalıyor. mimaride yenilkler yapılır güç tüketimi azaltılır performans birçok şekilde arttırılabilir
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Prequel 7 yıl
hasantezel
huaweinin telefonları fiyat performans olarak tatmin edici fakat türkiyede insanların telefonu performansa göre değil şekle,markaya göre aldığını düşünürsek türkiyede bir iphone kadar tutmayacaktır

alın bunu dışarıya.
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danGerfuLL 7 yıl
Isinamadim gitti su markaya.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Al Yazmalım

Huawei Bu Cihazı Türkiye Pazarına Sunarsa Über Ucuz Fiyat Çekmesi Gerekir Çünkü Samsungun Galaxy Nexus Türkiye Pazarına Girdi Ve 1400 TL Civarı Satılıyor İnternet Sitelerinde Bu Telefonu Huawei 1000 TLden Fazla Tutarsa Kullanıcının Samsung Galaxy Nexusa Yöneleceğinden Eminim...
Galaxy nexustan daha performaslı bu cihaz...Nexus la sadece ekran konusundan yarışırlar ondada huawei daha iyi olduğu açık.Nexus ta pentile ekran kullanılmış....

Galaxy nexus Huawei Ascend P1/P1 S ile rekabete girer anca.....

1 Yanıt Yanıtla
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FIF 7 yıl Djalma Feitosa Dias
FaruK_26

Al Yazmalım

Huawei Bu Cihazı Türkiye Pazarına Sunarsa Über Ucuz Fiyat Çekmesi Gerekir Çünkü Samsungun Galaxy Nexus Türkiye Pazarına Girdi Ve 1400 TL Civarı Satılıyor İnternet Sitelerinde Bu Telefonu Huawei 1000 TLden Fazla Tutarsa Kullanıcının Samsung Galaxy Nexusa Yöneleceğinden Eminim...
Galaxy nexustan daha performaslı bu cihaz...Nexus la sadece ekran konusundan yarışırlar ondada huawei daha iyi olduğu açık.Nexus ta pentile ekran kullanılmış....

Galaxy nexus Huawei Ascend P1/P1 S ile rekabete girer anca.....



Doğrudurda Hocam Huawei'yi Bilen Pek Kimse Yok Ama Samsung Yaygın Bir Marka O Şekilde Bir Yorumlama Olmuştu Benimki :)
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jaykay88 7 yıl
huawei'nin telefonları fiyat performans olarak tatmin edici fakat türkiyede insanların telefonu performansa göre değil şekle,markaya göre aldığını düşünürsek türkiyede bir iphone kadar tutmayacaktır
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createemir 7 yıl
8GB Rom ne işe yarıcak acaba
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