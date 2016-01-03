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Huawei geçen yıl gelirlerde yüzde 40 artış yaşadı

Akıllı telefon pazarında geçen yıl satışlarını artırarak ilk üç sırayı garantileyen Çinli üretici Huawei, gelir olarak da tarihindeki en iyi dönemlerini yaşıyor.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei geçen yıl gelirlerde yüzde 40 artış yaşadı


Uzun yıllardır akıllı telefon pazarında olsa da özellikle geçen yıl Huawei'nin yaşadığı büyüme dikkat çekiciydi. 2015 yılını 100 milyon akıllı telefon satışı ile tamamlayan Huawei, beklentilerini de aşmış oldu. Satışlardaki patlama toplam gelirlere de olumlu olarak yansıyor. 

Firmadan yapılan açıklamaya göre yıl bazında akıllı telefon satışlarında yüzde 33 artış yaşandı. Satışlardan elde edilen toplam gelir ise 60 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2014 yılında yaklaşık olarak 45 milyar dolar civarında gelir elde edilmişti. Bu rakam yüzde 40'lık bir artışa tekabül ediyor. Faaliyet karı da yüzde 35 arttı. 

Geçen yıl Huawei G8, P8, P8 Max, P8 Lite, Mate S gibi modellerle üst seviyede başarılı işler yapan Huawei, asıl büyük başarıyı Honor serisiyle elde etti. Fiyat-performans odaklı alt seviye Honor serisinin geçen yıl 40 milyon civarında satış yaptığı tahmin ediliyor. 

100 milyon rakamını ilk geçen Çinli üretici konumundaki Huawei, başarısını devam ettirmek adına bu yıl daha çok çalışmak zorunda. Yeni amiral gemi modeli Mate 8 firmanın en önemli silahlarından. Ayrıca Kirin 950 yonga setine yer vereceği muhtemel D8 ve P9 serileri de yine iddialı modeller arasında. Diğer taraftan Honor serisi de bu yıl sekizinci kez tüketici karşısına çıkacak. Firma özellikle 1000 civarında satış noktası kurarak tüketiciye daha yakın olmayı hedefliyor.  

http://www.androidauthority.com/huawei-2015-revenue-growth-665106/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
Telefonları gayet guzel satmasi normal
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Farwynd 3 yıl
Telefonların arka plandaki en önemli parçalarını(network ürünleri) sattıkları gibi şimdi de telefonda başarıya doğru gidiyorlar. Piyasadaki en iyi ve en işlevsel parmak izi okuyucusunu sunuyorlar, inovasyonları güzel ama yazılım güncelleme olayını başından beri tutturamıyorlar.
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stalker(1979) 3 yıl
HTC'nin kaybettiği yüzdeyi Huawei alıyor anladığım kadarıyla. HTC tasarım olarak en güzel telefonları yapardı bir zamanlar :) Huawei tasarım olarak sanki HTC'nin yapması gerekenleri yapıyor :) HTC toparlanır inşallah.
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hsanlukk 3 yıl
Ne demişler istatistikler mini etek gibidir çoğu şeyi gösterir ama asıl olanı göstermez hani nerde faaliyet karı
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BekirTemel 3 yıl
güzel cihaz yapıyorlar tebrik etmek lazım.
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koloccini 3 yıl
100 milyon telefondan 60 milyar dolar gelir elde ettiğine göre bi telefonu ortalama 600 dolara mı sattı ama olamaz nerde yanlışlık var?
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SEO-Uzmanı 3 yıl
en az 2gb ram olmalıdır 512mb belleği olanlar android 4 küsürde saplanıp kaldı !
en az 8 gb sabit bellek mümkünse 16 gb
ve en en önemlisi cyanogenmod.org sitesindeki tam destek verilen
modellerden biri olursa hiç bir sıkıntı yaşamazsınız !
camera bilmem kaç MP olursa olsun
dar lens açısı odak derinliği açısından
malesef selfi çekmenin ötesine fazla bir işlevi yok !
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gurkanse 3 yıl
Önce sattığı cihazların arkasında durmayı öğrensinler.ilk çıkardıkları yazılımla beraber hiç güncelleme gelmeyen cihazlarla dolu huawei piyasası(dünya çapında).hiç bir cihaz ilk çıktığında yazılımsal olarak mükemmel değildir ve illaki bazı açıkları,hataları,eksikleri kapatılması gerekir.bunu yapmayan bir firma bana göre
"tahtakalede tezgahtan aldığın telefondan farksızdır"
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Mr. Jingles 3 yıl
HTC de böyleydi bir zamanlar. Rekor büyüme rakamları açıklıyordu. Şimdi aynı şey Huawei'in başına gelebilir. Ama agresif bir fiyat politikası izlerlerse sonları en azından HTC gibi olmaz.
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General. 3 yıl
Şu honor serisini bi biz kullanamadık ancak pahalı modeller getiriliyor.Bu arada vibe X3 burada satılacakmı bilgisi olan varmı.
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