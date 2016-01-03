Huawei geçen yıl gelirlerde yüzde 40 artış yaşadı





Uzun yıllardır akıllı telefon pazarında olsa da özellikle geçen yıl Huawei'nin yaşadığı büyüme dikkat çekiciydi. 2015 yılını 100 milyon akıllı telefon satışı ile tamamlayan Huawei, beklentilerini de aşmış oldu. Satışlardaki patlama toplam gelirlere de olumlu olarak yansıyor.





Firmadan yapılan açıklamaya göre yıl bazında akıllı telefon satışlarında yüzde 33 artış yaşandı. Satışlardan elde edilen toplam gelir ise 60 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2014 yılında yaklaşık olarak 45 milyar dolar civarında gelir elde edilmişti. Bu rakam yüzde 40'lık bir artışa tekabül ediyor. Faaliyet karı da yüzde 35 arttı.





Geçen yıl Huawei G8, P8, P8 Max, P8 Lite, Mate S gibi modellerle üst seviyede başarılı işler yapan Huawei, asıl büyük başarıyı Honor serisiyle elde etti. Fiyat-performans odaklı alt seviye Honor serisinin geçen yıl 40 milyon civarında satış yaptığı tahmin ediliyor.





100 milyon rakamını ilk geçen Çinli üretici konumundaki Huawei, başarısını devam ettirmek adına bu yıl daha çok çalışmak zorunda. Yeni amiral gemi modeli Mate 8 firmanın en önemli silahlarından. Ayrıca Kirin 950 yonga setine yer vereceği muhtemel D8 ve P9 serileri de yine iddialı modeller arasında. Diğer taraftan Honor serisi de bu yıl sekizinci kez tüketici karşısına çıkacak. Firma özellikle 1000 civarında satış noktası kurarak tüketiciye daha yakın olmayı hedefliyor.

http://www.androidauthority.com/huawei-2015-revenue-growth-665106/