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Huawei geçen yılı karda yüzde 34 artış ile kapattı

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei geçen yılı karda yüzde 34 artış ile kapattı

Analizler bu yıl itibariyle Çinli üreticilerin mobil cihaz pazarında yarı yarıya bir paya ulaşacağını öngörürken, büyümenin lokomotif firmalarından birisinin de Huawei olacağı belirtiliyor. Firma pazarda karını en fazla artıran üreticilerden birisi oldu.

Geçen yılın mali tablolarını teknoloji dünyası ile paylaşan Huawei, 2013 yılını yüzde 34.4 artışla 3.38 milyar dolar kar ile kapattı. Firma son dört yıldır en iyi büyümeye imza attığını açıkladı. Kar marjı da son iki yıldır sürekli artış gösteriyor.

Huawei akıllı telefon pazarında üçüncü sıraya tırmanırken, telekomünikasyon ekipmanları pazarında da ikinci sırayı alıyor. Siber ajanlık endişeleri nedeniyle ABD'de telekomünikasyon ekipmanları satması yasak olan Huawei, buna rağmen rekor bir büyüme gerçekleştirdi. 

Huawei'nin geçen yıl ki toplam geliri 38.3 milyar dolar olarak kaydedildi. Yıl bazındaki artış ise yüzde 10 oldu. Firmanın 2018 yılındaki hedefi ise 70 milyar dolar gelir elde edebilmek. 

http://www.phonearena.com/news/Huawei-reports-34.4-growth-in-net-profit-for-2013-its-strongest-growth-in-four-years_id54549 Yorum Yaz
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NS_85 5 yıl en beğenilen
"kâr" yerine o kadar çok "kar" yazılmış ki aklıma şu örnekler geldi:

- Dünkü satıştan sonra karımı arkadaşımla paylaştım.

- Karım günlük 1500 TL.

- Karınıza ortak olmak istiyorum.


"kâr" yerine o kadar çok "kar" yazılmış ki aklıma şu örnekler geldi:- Dünkü satıştan sonra karımı arkadaşımla paylaştım.- Karım günlük 15...
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3 Yanıt Yanıtla +20
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matmuhendisi 5 yıl
Çin bu iste ayrı bir dünya gibi
Eyy huaewi i xiaomisi yoklugun sanki bir alev gibi
1 Yanıt Yanıtla +5
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ouzqan 5 yıl
Adam gibi pazarlama olsa neler yapacaklarda imkan bulamadılar.
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cpurss79 5 yıl
Valla bende telefonu var gayet memnunum :) :)
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ATX61 5 yıl
yazıklar olsun hala ikarlarınızı açıklıyorsunuz p6'ya nerde kit kat kaç ay oldu ocak ayında vereceğinizi acıkladınız hala gelmediii
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1OOOOOO 5 yıl
demekki 3x ile 3c yi adam gibi pazarlasalar dahada artacak. p6 bile bulunmuyor piyasada adamlar nası üretici anlamak zor.
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ercan5241 5 yıl
şu güncelleme konusunada bi el atabilseler mükemmel olucak :)
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matmuhendisi 5 yıl
Çin bu iste ayrı bir dünya gibi
Eyy huaewi i xiaomisi yoklugun sanki bir alev gibi
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NS_85 5 yıl
"kâr" yerine o kadar çok "kar" yazılmış ki aklıma şu örnekler geldi:

- Dünkü satıştan sonra karımı arkadaşımla paylaştım.

- Karım günlük 1500 TL.

- Karınıza ortak olmak istiyorum.


3 Yanıt Yanıtla +20
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