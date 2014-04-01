Huawei geçen yılı karda yüzde 34 artış ile kapattı





Analizler bu yıl itibariyle Çinli üreticilerin mobil cihaz pazarında yarı yarıya bir paya ulaşacağını öngörürken, büyümenin lokomotif firmalarından birisinin de Huawei olacağı belirtiliyor. Firma pazarda karını en fazla artıran üreticilerden birisi oldu.





Geçen yılın mali tablolarını teknoloji dünyası ile paylaşan Huawei, 2013 yılını yüzde 34.4 artışla 3.38 milyar dolar kar ile kapattı. Firma son dört yıldır en iyi büyümeye imza attığını açıkladı. Kar marjı da son iki yıldır sürekli artış gösteriyor.





Huawei akıllı telefon pazarında üçüncü sıraya tırmanırken, telekomünikasyon ekipmanları pazarında da ikinci sırayı alıyor. Siber ajanlık endişeleri nedeniyle ABD'de telekomünikasyon ekipmanları satması yasak olan Huawei, buna rağmen rekor bir büyüme gerçekleştirdi.





Huawei'nin geçen yıl ki toplam geliri 38.3 milyar dolar olarak kaydedildi. Yıl bazındaki artış ise yüzde 10 oldu. Firmanın 2018 yılındaki hedefi ise 70 milyar dolar gelir elde edebilmek.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-reports-34.4-growth-in-net-profit-for-2013-its-strongest-growth-in-four-years_id54549