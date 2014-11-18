Huawei gelecek yıl 4GB RAM taşıyan akıllı telefonlara yer verebilir

Bu yılı Honor 6, Ascend Mate 7, Ascend P7 gibi üst seviye pek çok cihazla geçiren ve önemli satış başarılarına imza atan Huawei, gelecek yıl için de üst seviye serilerine önemli güncellemeler yapacak. Firmanın yol haritasının internete sızdırıldığı iddia ediliyor.





Sızdırılan haritaya göre firmanın Ascend ailesi altında 5, 5X, 7 ve 7X şeklinde akıllı telefonlar hazırladığı görülüyor. Bu seri bahar döneminden itibaren yıl sonuna kadar kısım kısım piyasaya sürülecek. Bu telefonlar 5 ve 5.5 inçlik boyutlara sahip. X tanımlaması 5.5 inçlik ekrana işaret ediyor.





Ascend 5 serisi HD ekran, 2GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi ile, Ascend 7 serisi ise Full HD ekran, Kirin 930 yongaseti, 3GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile gelecek. Kirin 930 yongasetinin Cortex-A57 ve Cortex-A53 çekirdeklerini barındıran 64-bitlik bir yongaseti olacağı tahmin ediliyor.





Huawei gelecek yılın ilk akıllı telefonunu Ocak ayındaki CES 2015 fuarında Ascend P8 olarak duyuracak. 5 inçlik Full HD ekrana sahip olan telefonda Kirin 930 yongaseti, 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi olacağı görülüyor.





Huawei asıl bombayı ise sona saklıyor. Ascend D8 amiral gemi akıllı telefonu 5.5 inçlik 2K ekran, Kirin 950 yongaseti, 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi sunacak. Donanım itibari ile dönemin en iyilerinden birisi olmaya aday Ascend D8 modelindeki Kirin 950 yongasetinin yine 64-bit ancak biraz daha hızlı ve grafik açısından da daha güçlü olacağı sanılıyor. Ascend D8 modelinin çıkış tarihi Mayıs 2015 olarak görülüyor.





Eylül ayındaki IFA 2014 fuarında ise 6 inçlik 2K ekranlı Ascend Mate 8 tanıtılacak. Bu modelde de Kirin 930 yongaseti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi olacağı belirtiliyor. Fiyat olarak ise Ascend serisinde 115$-320$ aralığından, Ascend D8 modelinde 800$, Ascend Mate 8 modelinde 650$, Ascend P8 modelinde ise 490$ yaklaşık fiyat etiketinden bahsetmek mümkün.