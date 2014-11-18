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Huawei gelecek yıl 4GB RAM taşıyan akıllı telefonlara yer verebilir

4 yıl
1,8b
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9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei gelecek yıl 4GB RAM taşıyan akıllı telefonlara yer verebilir
Bu yılı Honor 6, Ascend Mate 7, Ascend P7 gibi üst seviye pek çok cihazla geçiren ve önemli satış başarılarına imza atan Huawei, gelecek yıl için de üst seviye serilerine önemli güncellemeler yapacak. Firmanın yol haritasının internete sızdırıldığı iddia ediliyor. 

Sızdırılan haritaya göre firmanın Ascend ailesi altında 5, 5X, 7 ve 7X şeklinde akıllı telefonlar hazırladığı görülüyor. Bu seri bahar döneminden itibaren yıl sonuna kadar kısım kısım piyasaya sürülecek. Bu telefonlar 5 ve 5.5 inçlik boyutlara sahip. X tanımlaması 5.5 inçlik ekrana işaret ediyor. 

Ascend 5 serisi HD ekran, 2GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi ile, Ascend 7 serisi ise Full HD ekran, Kirin 930 yongaseti, 3GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile gelecek. Kirin 930 yongasetinin Cortex-A57 ve Cortex-A53 çekirdeklerini barındıran 64-bitlik bir yongaseti olacağı tahmin ediliyor. 

Huawei gelecek yılın ilk akıllı telefonunu Ocak ayındaki CES 2015 fuarında Ascend P8 olarak duyuracak. 5 inçlik Full HD ekrana sahip olan telefonda Kirin 930 yongaseti, 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi olacağı görülüyor. 

Huawei asıl bombayı ise sona saklıyor. Ascend D8 amiral gemi akıllı telefonu 5.5 inçlik 2K ekran, Kirin 950 yongaseti, 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi sunacak. Donanım itibari ile dönemin en iyilerinden birisi olmaya aday Ascend D8 modelindeki Kirin 950 yongasetinin yine 64-bit ancak biraz daha hızlı ve grafik açısından da daha güçlü olacağı sanılıyor. Ascend D8 modelinin çıkış tarihi Mayıs 2015 olarak görülüyor. 

Eylül ayındaki IFA 2014 fuarında ise 6 inçlik 2K ekranlı Ascend Mate 8 tanıtılacak. Bu modelde de Kirin 930 yongaseti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi olacağı belirtiliyor. Fiyat olarak ise Ascend serisinde 115$-320$ aralığından, Ascend D8 modelinde 800$, Ascend Mate 8 modelinde 650$, Ascend P8 modelinde ise 490$ yaklaşık fiyat etiketinden bahsetmek mümkün.

http://www.phonearena.com/news/Huaweis-alleged-2015-lineup-leaks-boasting-crazy-D8-flagship-with-2K-display-and-4-GB-of-RAM_id62990 Yorum Yaz
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tamtamam 4 yıl
aslında önce 4GB ram taşıyacaklarına kendi tasarımlarını taşısalar daha isabetli olur.
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Tom Hagen 4 yıl
4 gb ram bir bilgisayar icin yeterli ama bir kac seneye telefonlara yetmeyecek sanirim. Gerci lollipop'un calisma seklini bilmiyorum daha belki stabiliteyi yakalar.
Ayrica tasarim htc'den esinlenilmemiş, direkt araklanmış.
Ayrica 800$a huawei almak mi





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KaraAy_ 4 yıl
800$ :(
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Umutcan 4 yıl
Masaüstü pc'ler 4gb ramle çok akıcı çalışıp güncel oyunları oynatırken ufacık telefonlar optimizasyon sorunları yüzünden 4gb ram'e gerek duyar oldu. Bunun yerine sorunun kaynağına yani optimizasyona yönelseler böyle abartı ramlere ihtiyaç kalmayacak.
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limbesh 4 yıl
apple yani mühendis kadrosu ile çalışarak, işletim sistemini yeniden tasarlayabilirlerse, yeni ipon modellerinde bir gb rame geri dönüşün olabileceğini müjdeleyebilirler.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
önce güncelleme versin bidaha huaweimi asla
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byturkuaz 4 yıl
Aynennmax ' e benziyor ama guzel donanimlarla geliyor oneplus oppo mi huawei cidden piyasanin en iyi markalari ile rekabet ediyor :) guzel.bir durum fiyat seviyeleride guzel
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Apple Specialist 4 yıl
Tasarım bildiğin htc one max olmuş..
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Önce güncelleme versin globaller telefon üretimi peşinde.

Elektronik çöplük oldu dünya.

Yeni İşletim sistemi geliştirip devam ettiren yok.
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