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Huawei her şeye rağmen 118 milyon telefon sattı

Son dönemde yoğun bir şekilde ticari baskıya maruz kalan Huawei satışlarını arttırmayı başardı. Henüz baskının tam hissedilmediği yılın ilk yarısında 118 milyon telefon satıldı.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz aylarda Çin hükümeti lehine ajanlık faaliyetleri yaptığı gerekçesiyle ciddi bir ticari baskıya maruz kalan Huawei üretimde azaltmaya gitmeye başlasa da yılın ilk yarısında akıllı telefon pazarında başarılı bir sonuç elde etti.

Huawei ne kadar telefon sattı?

Firmadan yapılan açıklamaya göre yılın ilk yarısında toplam satılan akıllı telefon sayısı 118 milyon olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 20 civarında bir artış yakalandı. Akıllı telefon satışlarında toplam gelir ilk yarıda 32 milyar dolara ulaştı. Bu da ortalama her çeyrek dönem için 59 milyon telefon satışı ve 16 milyar dolar gelir demek oluyor.

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Huawei’nin diğer bir başarılı bölümü iletişim altyapıları toplamda 21 milyar dolar gelire ulaştı ve karlılığını devam ettirdi. Diğer taraftan bilgisayar ve giyilebilir cihaz satışları da önceki dönemlere göre yükseliş kaydetti.

Yine de Huawei yılın ikinci yarısında aynı başarıyı beklemiyor. Firma 2019 ve 2020 yıllarında uygulanan yasaklar nedeniyle toplam 30 milyar dolar kaybedeceğini hesap etmişti. Ayrıca kısa vadede satışlarda bir miktar düşüş yaşanacağı konusunda yatırımcıları uyarıyor.

 

https://www.engadget.com/2019/07/30/huawei-revenue-increases-2019/ Yorum Yaz
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oktayakgoz 28 dk.
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