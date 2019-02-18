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Huawei iki yıl içinde 550 milyon telefon satmayı hedefliyor

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Huawei, zor bir dönemde olmasına rağmen bu yıl 250 milyon ve 2020 yılında da 300 milyon akıllı telefon satmayı hedefliyor.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Huawei iki yıl içinde 550 milyon telefon satmayı hedefliyor
Çin merkezli akıllı telefon üreticisi ve telekom ekipmanları devi olan Huawei, batı ülkelerinden gelen güvenlik sorunları ile ilgili endişeler nedeniyle şu an zor zamanlar geçiriyor. Şirket devam etmekte olan ABD-Çin ticaret savaşının ortasında olmasına rağmen, akıllı telefon gönderileri açısından etkileyici rakamlar rapor etmeyi başardı.

Apple'ı geçmek istiyor

Huawei'nin Tüketici İşleri CEO'su Yu Chengdong, şirketin 2018 yılında 206 milyon cep telefonu sevkiyatı yaptığını açıkladı. 2018 Kasım itibariyle, şirketin premium akıllı telefon kategorisindeki pazar payı (600 doların üstünde olan telefonlar) yüzde 12'lik yeni bir seviyeye ulaştı. IDC tarafından yayınlanan verilere göre, Huawei şu anda dünya pazarında %14.7 pazar payıyla en iyi akıllı telefon şirketleri arasında üçüncü sırada yer alıyor.
Huawei iki yıl içinde 550 milyon telefon satmayı hedefliyor
Güney Kore merkezli Samsung, yüzde 20,8 pazar payıyla akıllı telefon pazarında hâkim durumda. Huawei ise yüzde 14.9 pazar payıyla ikinci pozisyonu yakalayan Apple'ın hemen arkasında. Gelen haberlere göre, Huawei bu yıl 250 milyon akıllı telefon, yani yaklaşık yüzde 21'lik bir büyüme gösteren sevkiyat hedefi belirledi. 2020 yılında ise 300 milyon ünite akıllı telefonun sevkiyatı yapmayı hedefliyor.

Çin'de pazar lideri

IDC raporu, iki önde gelen şirket için akıllı telefon gönderilerinin azaldığını gösteriyor. Samsung 292 milyon adetlik sevkiyatla gönderilerinde yüzde 8'lik bir düşüş yaşarken , Apple'ın gönderileri 208 milyon adetlik gönderilerle yüzde 3,2 azalmış durumda. Bu, Huawei'ye küresel olarak akıllı telefon pazar payının daha büyük bir kısmını kapmak ve Apple'ın yerini almak için bir fırsat veriyor.
Çin'de Huawei, 105 milyon üniteden fazla sevkiyatla yüzde 26,4 pazar payıyla lider. Şirketi sırasıyla %19.8, %19.1, %13.1 ve %9.1 pazar payıyla Oppo, Vivo, Xiaomi ve Apple izliyor. Huawei daha fazla pazar payı elde etmek amacıyla, şirketin faaliyetlerinde bazı stratejik değişiklikler yaptığını da açıklamıştı. Raporlara göre, Huawei, ürünleri için zamanında destek sağlayabilmesi için üretim ortaklarından ek kapasite desteği istedi ve aynı zamanda bazı üretim hatlarını Çin'e taşımayı planlıyor.

https://www.phoneyear.com/huawei-aims-250-million-smartphone-shipments-this-year-300-million-next-year/ Yorum Yaz
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Periah 3 ay en beğenilen clb12
Huawei gibi büyük firmalar Çin devleti ile doğrudan bağlantılıdır . Çin kontrollü bir kapitalizm uygulamaya çalışıyor yani dışardan bağımsız gibi görünen ama Çin Devleti'nin doğrudan etkisi olan şirketler ile yürüyor bu uzun vadede Çin'in refahı önündeki en buyuk engel.
Dünyada çeşitli ülkelerin altyapısı için Huawei istememesine bundan kaynaklı çünkü Çin devleti espiyonaj yani fikri mulk hırsızlığı için bu ağlardan yararlanıyor.
Ayrıca Çin Devleti'nin kurduğu toplama kampları , halka barkod takacak kadar donuna kadar izlemesi , başkanın ömür boyu seçilip herkesin onun düşünceleri ezberleme dinin zorunlu tutulduğu sistemi besleyen şirketler bunlar.
Yani etik açıdan bu ürünleri almak dünyanın bir bölgesinde baskının ve insan hakları ihlallerinin desteklenmesi anlamına geliyor .
Huawei gibi büyük firmalar Çin devleti ile doğrudan bağlantılıdır . Çin kontrollü bir kapitalizm uygulamaya çalışıyor yani dışardan bağımsız gibi görünen ama ...
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Draxen 3 ay
Almayin su serefsiz cinlilerin telefonlarini
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mehmetkyc 3 ay
Kaliteli telefon yapıyorlar normaldir
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MS4343 3 ay mehmetkyc
Esasında P6-P7 serisine kadar pek de kaliteli telefonlar yaptıkları söylrnemez...P6'dan, P7'den neler çekildiğini kullanıcıları bilir

Ne olduysa P9 serisinden sonra oldu...
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sreylare 3 ay
Yasaklardan ziyade sd855 ve 5G modemli modeller çok pahalı olacaklar bu yıl istenen satış rakamları amiral gemileri sınıfından gelmeyecektir. Orta seviyeleri bilemem. 2-3 yıl kırılma noktası, sonra 5G standartlaştıkça sanırım cihazlar geliştikçe ucuzlarlar.
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McLaren64 3 ay
ABD yasakladı. Yakında AB'de yasaklarsa o sayılar hayalden öteye gitmez.
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xhacker09x 3 ay
Bizde telefon "tüketiminde" bu rakamı ulaşırız. :)
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Periah 3 ay
Toplama kampları için para lazım ...
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clb12 3 ay Periah
Periah
Toplama kampları için para lazım ...

Ne alaka?
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