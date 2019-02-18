Huawei iki yıl içinde 550 milyon telefon satmayı hedefliyor

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi ve telekom ekipmanları devi olan Huawei, batı ülkelerinden gelen güvenlik sorunları ile ilgili endişeler nedeniyle şu an zor zamanlar geçiriyor. Şirket devam etmekte olan ABD-Çin ticaret savaşının ortasında olmasına rağmen, akıllı telefon gönderileri açısından etkileyici rakamlar rapor etmeyi başardı.

Apple'ı geçmek istiyor

Huawei'nin Tüketici İşleri CEO'su Yu Chengdong, şirketin 2018 yılında 206 milyon cep telefonu sevkiyatı yaptığını açıkladı. 2018 Kasım itibariyle, şirketin premium akıllı telefon kategorisindeki pazar payı (600 doların üstünde olan telefonlar) yüzde 12'lik yeni bir seviyeye ulaştı. IDC tarafından yayınlanan verilere göre, Huawei şu anda dünya pazarında %14.7 pazar payıyla en iyi akıllı telefon şirketleri arasında üçüncü sırada yer alıyor.

Güney Kore merkezli Samsung, yüzde 20,8 pazar payıyla akıllı telefon pazarında hâkim durumda. Huawei ise yüzde 14.9 pazar payıyla ikinci pozisyonu yakalayan Apple'ın hemen arkasında. Gelen haberlere göre, Huawei bu yıl 250 milyon akıllı telefon, yani yaklaşık yüzde 21'lik bir büyüme gösteren sevkiyat hedefi belirledi. 2020 yılında ise 300 milyon ünite akıllı telefonun sevkiyatı yapmayı hedefliyor.

Çin'de pazar lideri

IDC raporu, iki önde gelen şirket için akıllı telefon gönderilerinin azaldığını gösteriyor. Samsung 292 milyon adetlik sevkiyatla gönderilerinde yüzde 8'lik bir düşüş yaşarken , Apple'ın gönderileri 208 milyon adetlik gönderilerle yüzde 3,2 azalmış durumda. Bu, Huawei'ye küresel olarak akıllı telefon pazar payının daha büyük bir kısmını kapmak ve Apple'ın yerini almak için bir fırsat veriyor.

https://www.phoneyear.com/huawei-aims-250-million-smartphone-shipments-this-year-300-million-next-year/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Çin'de Huawei,üniteden fazla sevkiyatlapazar payıyla lider. Şirketi sırasıylavepazar payıylaveizliyor. Huawei daha fazla pazar payı elde etmek amacıyla, şirketin faaliyetlerinde bazıdeğişiklikler yaptığını da açıklamıştı. Raporlara göre,, ürünleri için zamanında destek sağlayabilmesi için üretim ortaklarındandesteği istedi ve aynı zamanda bazı üretim hatlarınıplanlıyor.