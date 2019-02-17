BlackBerry ve Kanada'dan otonom araç teknolojisine 350 milyon dolarlık yatırım

Kanada federal hükümeti, telefon üreticisi BlackBerry ile otonom araç teknolojisi çalışmalarına 350 milyon dolarlık yatırım yapmak için ortaklık kuracak. Uzmanlara göre ABD'de geliştirilen sürüş sistemlerinin Kanada'nın sert hava koşullarına uygun olmayabileceği bu anlaşmayı doğurdu.

Sert hava koşullarına uygun teknoloji üretilecek

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve BlackBerry CEO'su John Chen ortaklaşa Cuma günü BlackBerry kampüsündeki bu yatırımla ilgili açıklamalar yaptılar. BlackBerry'nin Kanada'da geliştirilecek olan otonom araç projesi için önümüzdeki on yılda 310 milyon dolar yatırım yapacağı açıklanırken, Kanada hükümeti ise 40 milyon dolarlık bir katkıda bulunacak.

Kanada'da gerçekleştirilecek olan otonom araç teknolojisiyle ilgili konuşan teknoloji profesörü Richard Yu, ülkenin sert hava koşullarına dikkat çekerek: "ABD'de geliştirilen teknolojileri kullanamıyoruz, bu nedenle özellikle hükümetten ve yerel sanayiden büyük bir yatırım yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Projenin önümüzdeki kısa bir dönemde başlaması bekleniyor.

https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/blackberry-funding-government-autonomous-vehicles-1.5020137