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Huawei ilginç ipuçları ile yeni akıllı telefonunu anlatmaya devam ediyor

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei ilginç ipuçları ile yeni akıllı telefonunu anlatmaya devam ediyor

IFA 2014 fuarında yeni amiral gemi modeli ile ses getirmeye hazırlanan Huawei, farklı ve ilginç ipuçları ile yeni amiral gemi modelini anlatmaya devam ediyor. Bu ipuçları önemli özelliklere işaret ediyor. 

Görselden anlaşıldığı kadarıyla Huawei'nin yeni amiral gemi modelinde parmak izi okuyucu ve 300Mbps indirme hızlarına ulaşan LTE Cat.6 altyapısına destek sunulacak. Cihazın isminde 7 rakamının olacağı da artık kesin. Ancak bu isim Ascend Mate 7 mi yoksa Ascend D 7 mi olacak kesin değil. 

Modelin belki de en önemli özelliği ise ekranın ön panele oranının yüzde 83 olarak belirlenmesi. Bu da neredeyse çerçevesiz bir ekran ile karşılaşacağımızı gösteriyor. Sharp'ın yeni Aquos Crystal modelinin yüzde 85 civarına çıktığı düşünüldüğünde Huawei'nin yeni amiral gemisi de bu alanda ikinci sıraya yerleşebilir. 

Cihazın 6 inçlik ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük ve 3GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca Full HD ekran ve 2GB RAM sunan bir versiyon daha sunulacak. Kullanılacak yongaseti ise muhtemelen Snapdragon 805 ile yarışan ve 4 Cortex-A7 ile 4 Cortex-A15 çekirdeğini big.LITTLE formunda çalıştıran Kirin 920T olacak. Cihaz 4 Eylül tarihinde tanıtılacak.  

http://www.ubergizmo.com/2014/08/huawei-teases-upcoming-smartphone/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Ve Türkiye'ye gelmeyecek
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dellino 4 yıl
6 kedi: Cat 6 internet
Vites turbo boost
kasa da parmak okuyucuyu işaret ediyor.
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Knock Code 4 yıl
Ula ne dönek firma ha.. Kendileri diyodu 2k ekran telefonu bosuna yorar forza 1080 p falan diye..
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Bursaspor. 4 yıl
Huawei den başka telefon almam :d
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Sucuklu Pizza 4 yıl
8 eş-zamanlı çekirdek. Parmak izi okuyucu. 8.3 mm incelik. Esneyebilen bir gövde.(?)
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kımyasal 4 yıl
Huawei'de ekranların çözünürlük konusunu eleştirse de,piyasadaki mevcut oyuncuların kullandığı taktikleri kullanmak zorunda.Bu yüzden 2K ekrana geçiş yapabilirler,fakat ''Yiğidi öldür hakkını yeme'' batarya konusunda ve diğer yönlerden kullanıcıya yararlı geliştirmeler yapıyorlar,taktir edilecek bir şirket.
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QuexSeeL 4 yıl
6" ekran 6 kedi acep o kediler esnek ekran için mi yoksa 6000mah lık bir batarya için mi? 4000lik bataryaları vardı belki bu sefer 6000likle gelir.
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zerocontrol 4 yıl
Kediler esnek telefon olacağına alamet olabilir

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balcis 4 yıl
ipuçları bir yana otomatik vites olayını çok yanlış anlamışlar.
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depeche35 4 yıl
Bir "Huawei Türkiye" yetkilisi de Türkiyeye de geleceğini söyleyip bizi heyecanlandırmıyor ya...
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murat425 4 yıl
Bence kedilerin hallerine bakilirsa telefon esnek olacaga benziyor
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ax 4 yıl
Kediler LTE Cat altyapısını sunduğunu belirtiyor boşuna yormayın kendinizi haberde de yazıyor zaten...
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astala_orj 4 yıl
Güvenli hızlı ve esnek kısaca
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