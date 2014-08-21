Huawei ilginç ipuçları ile yeni akıllı telefonunu anlatmaya devam ediyor





IFA 2014 fuarında yeni amiral gemi modeli ile ses getirmeye hazırlanan Huawei, farklı ve ilginç ipuçları ile yeni amiral gemi modelini anlatmaya devam ediyor. Bu ipuçları önemli özelliklere işaret ediyor.





Görselden anlaşıldığı kadarıyla Huawei'nin yeni amiral gemi modelinde parmak izi okuyucu ve 300Mbps indirme hızlarına ulaşan LTE Cat.6 altyapısına destek sunulacak. Cihazın isminde 7 rakamının olacağı da artık kesin. Ancak bu isim Ascend Mate 7 mi yoksa Ascend D 7 mi olacak kesin değil.





Modelin belki de en önemli özelliği ise ekranın ön panele oranının yüzde 83 olarak belirlenmesi. Bu da neredeyse çerçevesiz bir ekran ile karşılaşacağımızı gösteriyor. Sharp'ın yeni Aquos Crystal modelinin yüzde 85 civarına çıktığı düşünüldüğünde Huawei'nin yeni amiral gemisi de bu alanda ikinci sıraya yerleşebilir.





Cihazın 6 inçlik ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük ve 3GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca Full HD ekran ve 2GB RAM sunan bir versiyon daha sunulacak. Kullanılacak yongaseti ise muhtemelen Snapdragon 805 ile yarışan ve 4 Cortex-A7 ile 4 Cortex-A15 çekirdeğini big.LITTLE formunda çalıştıran Kirin 920T olacak. Cihaz 4 Eylül tarihinde tanıtılacak.

http://www.ubergizmo.com/2014/08/huawei-teases-upcoming-smartphone/?utm_source=mobilerepublic