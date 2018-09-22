Huawei’in ilk katlanabilir akıllı telefonu 5G desteği ile geliyor

Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi Huawei, gelecek yıl ilk katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürerek bu alanda öncül şirketlerden biri olabilmenin mücadelesini veriyor. Bu yılın sonunda ilk katlanabilir telefonunu piyasaya süreceğini duyuran Samsung ile kıyasıya bir rekabet içerisinde olan Huawei, 5G teknolojisinde ise Samsung’u geride bırakacak gibi gözüküyor.
Huawei’nin Başkanı Ken Hu, World Economic Forum (Dünya Ekonomik Forumu)’da yaptığı konuşmada yakın gelecekte piyasaya sürecekleri ilk katlanabilir akıllı telefonlarının 5G teknolojisini destekleyeceğini açıkladı.Katlanabilir akıllı telefonlar ve 5G, 2019’un en heyecanla beklenen mobil teknolojileri arasında yer alıyor. Bu anlamda Huawei, bu iki teknolojiyi tek bir cihazda toplayarak oldukça fazla sükse yaratacak gibi gözüküyor. Samsung cephesinde ise 5G teknolojisini görmek için henüz biraz vakte ihtiyacımız var. Zira çok büyük ihtimalle Samsung’un 5G teknolojisine sahip ilk cihazı bu senenin sonunda piyasaya süreceği Galaxy F değil, Galaxy S10+ olacak.
https://fossbytes.com/huaweis-foldable-phone-5g/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
5g, 10000000mbps hız ışık hızında veri aktarımı 5 saatlik film 5 saniyede inecek...
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