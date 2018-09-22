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Huawei’in ilk katlanabilir akıllı telefonu 5G desteği ile geliyor

Huawei’nin Başkanı Ken Hu, World Economic Forum’da yaptığı konuşmada Huawei'nin yakın gelecekte piyasaya süreceği ilk katlanabilir telefonun 5G teknolojisine de sahip olacağını açıkladı.
8 ay
11,4b
1
10
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Huawei’in ilk katlanabilir akıllı telefonu 5G desteği ile geliyor
 
Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi Huawei, gelecek yıl ilk katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürerek bu alanda öncül şirketlerden biri olabilmenin mücadelesini veriyor. Bu yılın sonunda ilk katlanabilir telefonunu piyasaya süreceğini duyuran Samsung ile kıyasıya bir rekabet içerisinde olan Huawei, 5G teknolojisinde ise Samsung’u geride bırakacak gibi gözüküyor.
Huawei’nin Başkanı Ken Hu, World Economic Forum (Dünya Ekonomik Forumu)’da yaptığı konuşmada yakın gelecekte piyasaya sürecekleri ilk katlanabilir akıllı telefonlarının 5G teknolojisini destekleyeceğini açıkladı.
Katlanabilir akıllı telefonlar ve 5G, 2019’un en heyecanla beklenen mobil teknolojileri arasında yer alıyor. Bu anlamda Huawei, bu iki teknolojiyi tek bir cihazda toplayarak oldukça fazla sükse yaratacak gibi gözüküyor. Samsung cephesinde ise 5G teknolojisini görmek için henüz biraz vakte ihtiyacımız var. Zira çok büyük ihtimalle Samsung’un 5G teknolojisine sahip ilk cihazı bu senenin sonunda piyasaya süreceği Galaxy F değil, Galaxy S10+ olacak.
https://fossbytes.com/huaweis-foldable-phone-5g/ Yorum Yaz
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soneday 8 ay en beğenilen
Turkcell:
5g, 10000000mbps hız ışık hızında veri aktarımı 5 saatlik film 5 saniyede inecek...
aşşağıda küçük yazıyla: 2gb paket 49 TL
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Guest-1F9BF2C01 8 ay
Samsung fanboyları konuya bekleniyor
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dr20mouse 8 ay

Maskakatatama
Samsung fanboyları konuya bekleniyor

Önemli olan tanıtmak değil önemli olan piyasaya sürmek. Huawei de kırın 980'i ilk 7 nm işlemci diye tanıttı ama ilk 7 nm islemcili telefonu Apple piyasaya sürdü
2 Yanıt Yanıtla +2
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soneday 8 ay en beğenilen
Turkcell:
5g, 10000000mbps hız ışık hızında veri aktarımı 5 saatlik film 5 saniyede inecek...
aşşağıda küçük yazıyla: 2gb paket 49 TL
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khytr89 8 ay
5G gelince sanki ne olacak çok merak ediyorum. 2G den 3G ye geçişte tamam ciddi bir fark vardı ama ha 4G ye geçtik ne fark var 3G den ? 5G de böyle olacak.
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kymelria 8 ay
İnternet kotası daha hızlı doluyor mesela.
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Ekrem71.5 8 ay
Tutmaz;
kim ne dersin Şayomi :D
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koyunsavar 8 ay
Sürekli ilk 5G telefonu diye haber çıkıyor burda sanki tüm altyapı hazır bi telefon eksikmiş gündeme geliyor. Şahsen algıladığı tek şey millete bi gaz verme arzusu olduğu. Kim bilir 5G telefonlar çıktıktan kaç sene sonra bizim telefon şirketleri 5G hizmeti vermeye baskayacak.
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6 etiket daha katlanabilir telefon 5g teknolojisi Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Zeynep Yolcu MPopüler
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