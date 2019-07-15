Huawei'nin ABD kabusu iki hafta içinde sona eriyor

Reuters'in haberine göre önümüzdeki iki hafta içinde ABD'li şirketlerin yeniden Huawei ile iş yapmasına izin verilecek. Çinli teknoloji devi Mayıs ayının ortalarında kara listeye alınmış ve Amerikan firmalarıyla çalışması yasaklanmıştı.

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Huawei için en büyük darbe kuşkusuz ki Android ve Windows gibi işletim sistemlerinin de yasak kapsamına girmesi oldu. Neyse ki bu ayın başlarında ABD Ticaret Bakanlığı yerel şirketlerin Huawei'ye ürün satmak için lisans talep etmesine izin vermeye başladı.

İlk şirketler yakında lisans alacak

Şu an için bu lisansların ne zaman çıkacağına dair herhangi bir bilgi olmasa da üst düzey bir ABD yetkilisi hükümetin ilk grubu yaklaşık iki hafta içinde onaylayabileceğini söyledi.

Huawei ile çalışmak için onay isteyen şirketler henüz bilinmiyor ancak ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yalnızca ulusal güvenlik için tehdit oluşturmayan lisansların verileceğini ifade etmişti.

https://uk.reuters.com/article/us-huawei-tech-usa-blacklist-exclusive/exclusive-u-s-firms-may-get-nod-to-restart-huawei-sales-in-two-four-weeks-official-idUKKCN1U90ON