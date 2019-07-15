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Huawei'nin ABD kabusu iki hafta içinde sona eriyor

ABD'nin uyguladığı ticaret yasağı nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Huawei yakında rahat bir nefes alacak. Amerikan şirketlerine Huawei ile yeninden iş yapabilme izni çıkıyor.
1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Reuters'in haberine göre önümüzdeki iki hafta içinde ABD'li şirketlerin yeniden Huawei ile iş yapmasına izin verilecek. Çinli teknoloji devi Mayıs ayının ortalarında kara listeye alınmış ve Amerikan firmalarıyla çalışması yasaklanmıştı.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 10 5G'nin depolama seçenekleri ortaya çıktı"
Huawei için en büyük darbe kuşkusuz ki Android ve Windows gibi işletim sistemlerinin de yasak kapsamına girmesi oldu. Neyse ki bu ayın başlarında ABD Ticaret Bakanlığı yerel şirketlerin Huawei'ye ürün satmak için lisans talep etmesine izin vermeye başladı.

İlk şirketler yakında lisans alacak

Şu an için bu lisansların ne zaman çıkacağına dair herhangi bir bilgi olmasa da üst düzey bir ABD yetkilisi hükümetin ilk grubu yaklaşık iki hafta içinde onaylayabileceğini söyledi.
Huawei ile çalışmak için onay isteyen şirketler henüz bilinmiyor ancak ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yalnızca ulusal güvenlik için tehdit oluşturmayan lisansların verileceğini ifade etmişti.

https://uk.reuters.com/article/us-huawei-tech-usa-blacklist-exclusive/exclusive-u-s-firms-may-get-nod-to-restart-huawei-sales-in-two-four-weeks-official-idUKKCN1U90ON Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Şeref60 9 dk.
Huawei amerikalı şirketlerle anlaşsa bile orta ve uzun vadede bu krizi tekrar yaşamamak için gerekli altyapısal önlemlerini alacaktır..
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smart1978 1 sa.
Gizilik meselesini ihlalleri vs anlamislarsa orta yol cikabilir... Zaten bootloader i kilitli cihazlar Nisan 2018 den beri zate bas belasi olmaktadir bircok kullanici dunya capinda gerek Turkiye de neden bana aylardir gelmiyor diyor ama ayni sehirdekine geliyor! Samsung reklami gibi olacak ama Samsung bir cikardi mi herkese esit cikartiyor bilhassa ulke bazli...
Yazilim orjinal atmakta imkansiz. Parasiyla da var ama cihaz anliyor cabucak uyari veriyor sonra da sapitiyor .... Cihazlarinda neler yuklu arka planda bilerek gizlenmektedir....
Bu tur seyler kurumlara ve sirketlerin suphelenmelerine de ayrica desteklemektedir.
Umarim boot loader kilidi global de kaldirilir... Kendi ulkesinde kapali kalmak istiyorlar da kalsinlar Cin zaten orasi....
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forestbear 55 dk. smart1978
Huawei haberlerinin kadrolu yorumcusu,kadrosunu huaweinin vermedigi kessin
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Ambarad 1 sa.
Bi karar ver DH. Hongmeng mi, Sailfish mi, Android mi.
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