Huawei'nin ABD kabusu iki hafta içinde sona eriyor

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Reuters'in haberine göre önümüzdeki iki hafta içinde ABD'li şirketlerin yeniden Huawei ile iş yapmasına izin verilecek. Çinli teknoloji devi Mayıs ayının ortalarında kara listeye alınmış ve Amerikan firmalarıyla çalışması yasaklanmıştı.Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 10 5G'nin depolama seçenekleri ortaya çıktı"
Huawei için en büyük darbe kuşkusuz ki Android ve Windows gibi işletim sistemlerinin de yasak kapsamına girmesi oldu. Neyse ki bu ayın başlarında ABD Ticaret Bakanlığı yerel şirketlerin Huawei'ye ürün satmak için lisans talep etmesine izin vermeye başladı.
İlk şirketler yakında lisans alacak
Şu an için bu lisansların ne zaman çıkacağına dair herhangi bir bilgi olmasa da üst düzey bir ABD yetkilisi hükümetin ilk grubu yaklaşık iki hafta içinde onaylayabileceğini söyledi.
Huawei ile çalışmak için onay isteyen şirketler henüz bilinmiyor ancak ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yalnızca ulusal güvenlik için tehdit oluşturmayan lisansların verileceğini ifade etmişti.
https://uk.reuters.com/article/us-huawei-tech-usa-blacklist-exclusive/exclusive-u-s-firms-may-get-nod-to-restart-huawei-sales-in-two-four-weeks-official-idUKKCN1U90ON Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yazilim orjinal atmakta imkansiz. Parasiyla da var ama cihaz anliyor cabucak uyari veriyor sonra da sapitiyor .... Cihazlarinda neler yuklu arka planda bilerek gizlenmektedir....
Bu tur seyler kurumlara ve sirketlerin suphelenmelerine de ayrica desteklemektedir.
Umarim boot loader kilidi global de kaldirilir... Kendi ulkesinde kapali kalmak istiyorlar da kalsinlar Cin zaten orasi....