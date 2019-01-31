Huawei'nin planladığı robot casusluğunun e-posta yazışmaları ortaya çıktı

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı ve ambargolarından en çok etkilenen şirket hiç kuşku yok ki Huawei diyebiliriz. Şirket Çin hükümeti adına ajanlık faaliyetleri yürütmekle suçlanıyor ve birçok çalışanı da gözaltına alınıyordu. Ortaya saçılan son yazışmalar ise şirketini başını bir hayli ağrıtacak.

T-Mobile ticari sırlarını çalmak istediler

Huawei hakkında hazırlanan iddianamelerden biri de ticari sırların çalınmasına teşebbüs etmesi. Zira, Huawei'nin, telekom şirketi T-Mobile'ın cep telefonlarını test etmek için kullandığı Tappy adlı robotun teknik sırlarını elde edebilmek için birçok çalışanla yazışmalar yaptığı ortaya çıktı.

Tappy olarak bilinen robot, telefonların dayanıklılığını test etmek için insan parmaklarını taklit eden bir teknoloji. T-Mobile bazı telefon üreticilerine, kendi laboratuvarında bu robotu kullanmalarına izin vermişti. Huawei'nin ise bunu kötüye kullanarak Tappy'i kopyalamak istediği belirtiliyor. T-Mobile'ın haklı bulunması durumunda Huawei'nin yüklü bir tazminat ödeyeceği belirtiliyor. İşte Huawe'inin robot casusluğuyla ilgili yaptığı tüm yazışmalar:

https://www.engadget.com/2019/01/30/huawei-t-mobile-emails-espionage-tappy-robot-steal-2012/?utm_campaign=homepage&utm_medium=internal&utm_source=dl