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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei'nin planladığı robot casusluğunun e-posta yazışmaları ortaya çıktı

Çinli telekominikasyon şirketi Huawei'nin başı casusluk suçlamalarıyla bir hayli dertte. Son çıkan kanıtlara göre şirket T-Mobile'ın test robotunun sırlarını çalmaya çalışmış.
3 ay
5,4b
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11
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı ve ambargolarından en çok etkilenen şirket hiç kuşku yok ki Huawei diyebiliriz. Şirket Çin hükümeti adına ajanlık faaliyetleri yürütmekle suçlanıyor ve birçok çalışanı da gözaltına alınıyordu. Ortaya saçılan son yazışmalar ise şirketini başını bir hayli ağrıtacak.

T-Mobile ticari sırlarını çalmak istediler

Huawei hakkında hazırlanan iddianamelerden biri de ticari sırların çalınmasına teşebbüs etmesi. Zira, Huawei'nin, telekom şirketi T-Mobile'ın cep telefonlarını test etmek için kullandığı Tappy adlı robotun teknik sırlarını elde edebilmek için birçok çalışanla yazışmalar yaptığı ortaya çıktı.
Tappy olarak bilinen robot, telefonların dayanıklılığını test etmek için insan parmaklarını taklit eden bir teknoloji. T-Mobile bazı telefon üreticilerine, kendi laboratuvarında bu robotu kullanmalarına izin vermişti. Huawei'nin ise bunu kötüye kullanarak Tappy'i kopyalamak istediği belirtiliyor. T-Mobile'ın haklı bulunması durumunda Huawei'nin yüklü bir tazminat ödeyeceği belirtiliyor. İşte Huawe'inin robot casusluğuyla ilgili yaptığı tüm yazışmalar:

https://www.engadget.com/2019/01/30/huawei-t-mobile-emails-espionage-tappy-robot-steal-2012/?utm_campaign=homepage&utm_medium=internal&utm_source=dl Yorum Yaz
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Crashlone 3 ay en beğenilen
ne güzel keşke ps4 uk ile olan türkiye fiyatları mailine cevap geldi haberini?! böyle detaylı e-posta resimleriyle konuya doldursaydınız.
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Turkforce 3 ay
O kadar cep telefonu üretimi yapıp test robotuna sahip olmamak yada test robotu üretememek gerçekten ilginç.
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Xloud 3 ay
t-mobile huawei cihazları testten geçirmiyordu adamlarda cihazın çalışma mantığını öğrenmeye çalışmışlar muhtemelen Dokunmatik testi robotunu Huawei ne yapsın
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sistemli adam 3 ay
Yine abd propagandası. Ve klasik sorgulama yeteneği olmayan, servis edileni yutan tipler.
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Macella 3 ay
İstediğiniz kadar karalayın adamlar gümbür gümbür geliyor.
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V4LKyR 3 ay
Çok iyi be... Adamlar ülkeleri için çalışıyorlar, güzel hareket.
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mmusty355 3 ay
klasik abd oyunları artık insanlar yemez. apple nin çaldıklarını haber yapın
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Akbaba89 3 ay
Çinin bugünkü teknoloji devi haline gelme süreci, beden işçisi iken ticarı sırları çala çala, ileri derece üretici oldular. Dinsizin hakkından imansız gelir.
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Turkforce 3 ay
O kadar cep telefonu üretimi yapıp test robotuna sahip olmamak yada test robotu üretememek gerçekten ilginç.
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Onurmsq 3 ay
Önce dürüst ol huawei.
Zaten antutudan da mitlisin.
Üçkağıtçı
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Askaparta 3 ay
Ualanmaz Çinliler. Üretir ama başkasından aldığını.
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eXteras 3 ay
Klasik Çinli. Kendine özgü bir şey yapamaz, gider kopyalar.
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huawei, casusluk ve
8 etiket daha t-mobile tobot tappy yazışmalar Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven MPopüler
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