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Huawei'nin yeni amiral gemisi mobil işlemcisi Kirin 985 olacak

XDA Developers editörü Mishal Rahman, Huawei’nin bir sonraki yonga setinin Kirin 985 olacağını açıkladı. Yeni işlemci Mart ayında tanıtılması planlanan Huawei P30 serisine güç verebilir.
4 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei, en son işlemcisi olan Kirin 980'i IFA 2018 teknoloji fuarında duyurdu. Çinli şirket yonga setinin Ar-Ge çalışmaları için 300 milyon dolar harcadığını iddia etmişti. Bu yonga seti daha sonra Mate 20 serisi ve Honor Magic 2 gibi amiral gemisi modellerde kullanıldı.
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Kirin 980, 5G özellikli bir işlemci değil, bu nedenle Huawei'nin Kirin 985 adlı yeni bir üst sınıf yonga seti üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu bilgiler XDA Developers adlı internet sitesinin editörü Mishaal Rahman tarafından paylaşıldı. Yonga setinin ismine bakılırsa tamamen yeni bir platformdan ziyade güncellenmiş bir Kirin 980 gelecek gibi görünüyor.

Huawei P30 serisine güç verebilir

Şu an itibariyle bu yeni yonga seti hakkında fazla bilgi yok. Ancak sayısız sızıntı nedeniyle bir süredir gündemde olan Huawei P30 serisine güç verebileceği söyleniyor. Akıllı telefon büyük ihtimalle Mart ayında piyasaya sürülecek.
Dolayısı ile Huawei P30 serisi gerçekten de bu yeni yonga setinden güç alacaksa önümüzdeki günlerde platformun detaylarını açığa çıkaran sızıntıların internete düşmeye başlayacağını söyleyebiliriz.

https://twitter.com/MishaalRahman/status/1076217305426771979 Yorum Yaz
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