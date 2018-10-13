Huawei özel bir SD kart formatına geçiş yapıyor

Yıllar boyunca akıllı telefonlarda yer açmak için SIM kartların evrim geçirdiğini gördük. Bugün NanoSIM olarak yaygın bir şekilde veya eSIM olarak belirli bölgelerde en küçük SIM kart alanı kullanılmaya çalışılıyor.

NanoSD nedir?

Şimdi aynı konu SD kartlar için de yaşanıyor. Standart SD formatı taşınabilir cihazlarda yer kazanmak adına microSD olarak küçülmüştü. Uzun süredir kullanılan microSD standardı daha da küçülmek üzere.

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Gelen bilgilere göre Huawei Mate 20 amiral gemisi serisi ile nanoSD adında yeni bir hafıza kartı standardı gelecek. NanoSD kartlar aşağı yukarı nanoSIM kartların boyutunda olacak. eMMC 4.5 protokolünü kullanan nanoSD kartlar 90MB/s seviyesine kadar okuma hızları sunuyor.

Huawei’nin bu yöntemle harici depolama yuvasını biraz daha alandan kazanarak sunacağı ifade ediyor. Bununla birlikte yeni bir teknoloji olduğu için fiyatı pahalı. 128GB kapasiteli nanoSD kart 60$ civarında satılacak. Normalde 128GB microSD kart 35$ civarına bulunabiliyor. Zaten yüksek fiyattan gelen Mate 20 serisi için ekstra hafıza kartına 60$ ödemek tüketici tarafında kabul görecek mi merak konusu.

Huawei Mate 20 serisi yüksek kapasiteler ile kullanıcılara sunulacak. Bu bakımdan harici kartlara ihtiyaç duyulmayabilir. Bununla birlikte yoğun veri depolayan kullanıcılar için gerekli olabilir. Yeni kartlar Huawei Mate 20 serisi ile birlikte piyasaya sürülecek.