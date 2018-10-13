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Huawei özel bir SD kart formatına geçiş yapıyor

Mate 20 amiral gemisinde en optimal şekilde alan kullanmak isteyen Huawei, nanoSD adında özel bir hafıza kartı teknolojisi kullanacak. Peki nanoSD standardı nedir?
7 ay
8,8b
1
11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllar boyunca akıllı telefonlarda yer açmak için SIM kartların evrim geçirdiğini gördük. Bugün NanoSIM olarak yaygın bir şekilde veya eSIM olarak belirli bölgelerde en küçük SIM kart alanı kullanılmaya çalışılıyor.

NanoSD nedir?

Şimdi aynı konu SD kartlar için de yaşanıyor. Standart SD formatı taşınabilir cihazlarda yer kazanmak adına microSD olarak küçülmüştü. Uzun süredir kullanılan microSD standardı daha da küçülmek üzere.

Ayrıca Bkz. "Sistem hızlandırma trendine Oppo da katıldı, üstelik yapay zekâ destekli"

Gelen bilgilere göre Huawei Mate 20 amiral gemisi serisi ile nanoSD adında yeni bir hafıza kartı standardı gelecek. NanoSD kartlar aşağı yukarı nanoSIM kartların boyutunda olacak. eMMC 4.5 protokolünü kullanan nanoSD kartlar 90MB/s seviyesine kadar okuma hızları sunuyor.

Huawei’nin bu yöntemle harici depolama yuvasını biraz daha alandan kazanarak sunacağı ifade ediyor. Bununla birlikte yeni bir teknoloji olduğu için fiyatı pahalı. 128GB kapasiteli nanoSD kart 60$ civarında satılacak. Normalde 128GB microSD kart 35$ civarına bulunabiliyor. Zaten yüksek fiyattan gelen Mate 20 serisi için ekstra hafıza kartına 60$ ödemek tüketici tarafında kabul görecek mi merak konusu.

Huawei Mate 20 serisi yüksek kapasiteler ile kullanıcılara sunulacak. Bu bakımdan harici kartlara ihtiyaç duyulmayabilir. Bununla birlikte yoğun veri depolayan kullanıcılar için gerekli olabilir. Yeni kartlar Huawei Mate 20 serisi ile birlikte piyasaya sürülecek.

 

https://www.phonearena.com/news/Huawei-Mate-20-Pro-nanoSD-price_id109902 Yorum Yaz
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smart1978 7 ay en beğenilen
Apple sandi kendisini :)
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OverClocK1ng 7 ay
Yahu Micro SD kart zaten ufacık bir şey. 1.5 santime 1.1 santim boyutları var.
Hadi bunu yarı yarıya küçültse, 7.5mm ye 55mm bir yer kazanır.
Zaten kalınlığı olmayan, incecik bir karttan bahsediyoruz.
O kadar kazansa ne sokabilecek ki küçük parmağımın tırnağı kadar yere...
Yahu Micro SD kart zaten ufacık bir şey. 1.5 santime 1.1 santim boyutları var.Hadi bunu yarı yarıya küçültse, 7.5mm ye 55mm bir yer kazanır.Zaten kalın...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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Holy-Ghost 7 ay
Sony bunu en son çıkardığı psplerinde yaptı sd kart paraları can yakıyordu
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GoldPunch 7 ay
128gb micro sd 28 dolar zaten bu çok pahalı.
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OverClocK1ng 7 ay GoldPunch
Adam gibisini 198 liraya aldım 3 ay önce...
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smart1978 7 ay en beğenilen
Apple sandi kendisini :)
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khaos 7 ay
Huawei yeni Apple olmak için adım atmaya başladı benim telefonum benim sd kartım sinekten yağ çıkartma tabi sinek kim belli
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fuckulteli 7 ay
Kart zaten küçük ama sanıyorum okuyucu yuva kart hacminden daha fazla alan kaplıyor, kartları değiştirmek yerine okuyucu yuvalarla uğraşsalar sadece iyi olur, kullanıcının elindeki kartları işe yaramaz olarak bırakmak yenisini pahalıya satacak olmak para kazanmak uğruna hiç hoş değil.
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interwap 7 ay
SD kart ve SIM kart aynı boyutta ve pin yapısında olmalı. Dual SIM kartlı cihazlarda kullanıcı ikinci yuvaya ister SIM ister SD kart takabilmeli.
SIM/SD : artık nano piko ne taki eklerseniz ekleyin.
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OverClocK1ng 7 ay
Yahu Micro SD kart zaten ufacık bir şey. 1.5 santime 1.1 santim boyutları var.
Hadi bunu yarı yarıya küçültse, 7.5mm ye 55mm bir yer kazanır.
Zaten kalınlığı olmayan, incecik bir karttan bahsediyoruz.
O kadar kazansa ne sokabilecek ki küçük parmağımın tırnağı kadar yere...
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cengiz7 7 ay OverClocK1ng
Anakart tasarımcısı veya o karta daha fazla bileşen eklemek isteyip yer bulamayan sen olsan böyle demezsin emin ol :)
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kymelria 7 ay
Mobil işlemcilerin yaklaşık 10mm x 10 mm olduğunu düşünürsen sığdıracak çok şey bulabilirsin.
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