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Huawei tasarımcısına bilgi sızdırmaktan göz altı

Çin’in iki önemli üreticisi olan Huawei ve LeEco arasında endüstriyel hırsızlık kavgası başladı. Huawei açıkça hırsızlık yapıldığını savunurken, LeEco ise iddiaları reddediyor.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasında sık sık endüstriyel hırsızlıkların yaşandığını görüyoruz. Kimi zaman bu prototip çalmak olarak gerçekleşiyor kimi zaman da şirket sırlarının dışarıya satılması olarak gerçekleşiyor. Yavaş yavaş Çinli şirketler de bundan nasibini almaya başladı. 

Kurban Bu Kez Huawei

Yaptığı tasarımlar ve ortaklıklarla son dönemin en popüler Çinli firması olan Huawei, endüstriyel hırsızlığa maruz kaldı. Firma bünyesinde altı tasarımcının rakip üretici LeEco’ya şirket sırlarını sızdırdığı iddia ediliyor. Huawei’nin şikayeti üzerine tasarımcılar göz altına alındı.
Huawei tasarımcıların anten tasarımı ile ilgili iki önemli patenti ve bir çocuk akıllı saatinin planlarını çaldığını iddia ediyor. LeEco ise kesinlikle bu kişiler ile irtibatlı olmadıklarını ve herhangi bir bilgi satın almadıklarını savunuyor. 
Tasarımcılara göz altı yapılması nedeniyle konunun oldukça ciddi olduğu ifade ediliyor. İki firma kendi ülkelerinin yanı sıra ABD sınırları içerisinde de rekabet halinde. Bu bakımdan ikili arasındaki çekişme çok büyük. Bir süre önce Huawei yöneticisi Richard Ren, LeEco’nun ABD operasyonlarının başına geçerek dikkat çekmişti. 
Ayrıca Bkz. "LG G6 davetiyeleri dağıtıma çıktı"
Bu tarz endüstriyel hırsızlıklar şirketlere büyük zararlar verebiliyor. Bir ürününün hazırlık aşamasındayken üçüncü bir üreticiye sızdırılması ve kopya ürünün daha önce piyasaya çıkması her şeyin başlamadan bitmesi anlamına gelebiliyor. Bu bakımdan endüstriyel hırsızlıklara karşı firmaların tedbirleri oldukça sert. 
 

http://www.phonearena.com/news/Huawei-product-designers-arrested-and-charged-with-espionage-for-giving-intel-to-LeEco_id90148 Yorum Yaz
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nokta_28 2 yıl
Çin diyeceksin duracaksın...
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