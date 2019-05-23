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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei telefon satışlarında sert düşüş, ikincilik hayal olabilir

Yaptırım kararlarının açıklanmasının hemen ardından tüketicilerin hızla Huawei ürünlerinden uzaklaştığı görülüyor. Pek çok ülkede on binlerce sipariş iptal edildi.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında bu yıl ikinciliğe oynamaya başlarken beklemediği bir darbe alan Huawei olumsuz etkilerini hemen görmeye başladı. Pek çok ülkeden elde edilen veriler tüketicilerin hızlı bir şekilde Huawei markasından uzaklaştığını gösteriyor.

Gelen haberler kötü

Yapılan araştırmalara göre Google haberinin gündeme gelmesinden hemen sonra İngiliz Music Magpie telefon takas sitesinde Huawei cihazlarını takasa verenlerin sayısında yüzde 154 civarında bir artış yaşandı. Platformda Huawei telefonların takası diğer tüm markaların önüne geçti. Platformda en çok takas edilen telefon Huawei P20 ve takas değeri normal değerinin yüzde 20’si civarında. Buna rağmen kaçış devam etti.

Ayrıca Bkz. "Huawei için 90 günlük istisna bir anlam ifade etmiyor"

İspanya’da ise Amazon sitesinde 10 binden fazla Huawei telefon siparişi iptal edildi. Daha da kötüsü 15000 civarında Huawei telefonu yazılım garantisi olmadığı için iade edildi. Huawei’nin Amazon ile gerçekleştireceği Prime Day kampanyası ise rafa kaldırıldı. Huawei ayrıca ülkedeki tüm dijital ve perakende reklam kampanyalarını iptal etti.

Japonya’da şok ARM kararının ardından iki büyük operatör Softbank ve KDDI de Huawei P30 Lite olmak üzere pek çok Huawei modelinin lansmanını erteledi. Operatörler yazılım desteği olmamasını sebep gösterdi.

Singapur’da da henüz satışa sunulan Huawei telefonların ikinci elde satışa çıkarıldığı görüldü. Ayrıca pek çok perakende mağazası ve tamir mağazaları da ellerindeki stokları iade etmeye başladı. Yine telefon takaslarında Huawei cihazlarının sayısı dörde katlandı.

Son olarak Filipinler’de pek çok perakende mağazası Huawei telefonları ilgi olmadığı gerekçesiyle geri göndermeye başladı. Mağazalar satış yapmak için firmadan en az yüzde 50 indirim talep ediyor.

Bunlar şimdilik gündeme yansıyanlar ancak önümüzdeki günlerde daha da fazla ülkeden haberler gelecektir. Bununla birlikte manzaranın çok da farklı olmayacağını tahmin edebiliriz.

 

https://www.phonearena.com/news/Huawei-smartphone-orders-sales-trade-in-Europe-Asia_id116233 Yorum Yaz
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KoşanBalık 2 hf. en beğenilen
DH ölücüleri bu haberi beğendi
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shadowmexo 2 hf.
Ya ben mi yanlış biliyorum yoksa bu dünya tümden cahil mi ? Mevcut telefonlar bu durumdan etkilenmeyecek diye okumuştum. Yani şuan piyasada olan telefonlar sorunsuz kullanılacak diye biliyorum. İnsanlar dünya genelinde de çok hızlı bir şekilde heyecana kapılıyor ve araştırmadan hareket ediyorlar. Ben bir tek Türkiye'de böyle saçma bir şekilde hareket ediliyor sanıyordum. Dünya bizden betermiş.
Ya ben mi yanlış biliyorum yoksa bu dünya tümden cahil mi ? Mevcut telefonlar bu durumdan etkilenmeyecek diye okumuştum. Yani şuan piyasada olan telefonlar soru...
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15 Yanıt Yanıtla +160
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Sunstorms 2 hf.
Asılsız bir ekrem71 "sözde haberi" daha..!
Soru: Kaynak var mı?
Cevap: Kaynak yok!
Soru: İstatistik veri nerede?
Cevap: Elbette yok!
Soru: Pazar satış araştırması nerede?
Cevap: Pek tabiki yok!
Soru: Peki sen bu "sözde haberi" neye istinaden yazdın?
Cevap: Tampon kısma istinaden!

Asılsız bir ekrem71 "sözde haberi" daha..!Soru: Kaynak var mı?Cevap: Kaynak yok!Soru: İstatistik veri nerede?Cevap: Elbette yok!Soru: Pa...
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1 Yanıt Yanıtla +126
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Buzmavili 5 gün
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Muhafız. 6 gün
amerikan düşmanları ağlıyor
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Broon 1 hf.
Aslında bu adımda Amerika değil Çin markalarını desteklesek Harika olur.
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dublex06 1 hf.
Bende samsung s10 plus ile p30 pro arasında kalmıştım en az 3 yada 4 yıl kullanacağım için ince eleyip sık dokudum p30 pro kamera si ve zoom olayı hoşuma gittiğinden dolayı alacaktım lakin bu olaylardan sonra s10 plus aldım kafam rahat etsin yeter yok güncelleme kesilecek yok room yükle gerek yok bunlara bence
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bloodletting. 1 hf.
Tam da telefonumu değiştirmeyi düşündüğüm dönemde Huawei almayı düşündüğüm şu dönemde bu haber iyi olmadı..
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TEKINALP 1 hf.
Alin 2500 e bir orta segment rahat 3 yil kullanin. Neyin tartismasi kavgasi.
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Diamondx 1 hf.
tırrrap baktı huawei ikincilikten birinciliğe doğru geliyor elmayı ikinci kez ısırtırmı elbetteki hayır.Fişi çekti [:\-].
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recsoft 1 hf.
amerika gene
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gavanator 1 hf. yeni yorumcu
HUAWEI için her şey normale döndü... hala çamur atan var ya...
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_RaGoN_ 1 hf.
Android Q beta programından Google tarafından çıkartılan Mate 20 Pro yeniden Android Q beta programına dahil edilmiş.
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