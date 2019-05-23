Huawei telefon satışlarında sert düşüş, ikincilik hayal olabilir

Akıllı telefon pazarında bu yıl ikinciliğe oynamaya başlarken beklemediği bir darbe alan Huawei olumsuz etkilerini hemen görmeye başladı. Pek çok ülkeden elde edilen veriler tüketicilerin hızlı bir şekilde Huawei markasından uzaklaştığını gösteriyor.

Gelen haberler kötü

Yapılan araştırmalara göre Google haberinin gündeme gelmesinden hemen sonra İngiliz Music Magpie telefon takas sitesinde Huawei cihazlarını takasa verenlerin sayısında yüzde 154 civarında bir artış yaşandı. Platformda Huawei telefonların takası diğer tüm markaların önüne geçti. Platformda en çok takas edilen telefon Huawei P20 ve takas değeri normal değerinin yüzde 20’si civarında. Buna rağmen kaçış devam etti.

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İspanya’da ise Amazon sitesinde 10 binden fazla Huawei telefon siparişi iptal edildi. Daha da kötüsü 15000 civarında Huawei telefonu yazılım garantisi olmadığı için iade edildi. Huawei’nin Amazon ile gerçekleştireceği Prime Day kampanyası ise rafa kaldırıldı. Huawei ayrıca ülkedeki tüm dijital ve perakende reklam kampanyalarını iptal etti.

Japonya’da şok ARM kararının ardından iki büyük operatör Softbank ve KDDI de Huawei P30 Lite olmak üzere pek çok Huawei modelinin lansmanını erteledi. Operatörler yazılım desteği olmamasını sebep gösterdi.

Singapur’da da henüz satışa sunulan Huawei telefonların ikinci elde satışa çıkarıldığı görüldü. Ayrıca pek çok perakende mağazası ve tamir mağazaları da ellerindeki stokları iade etmeye başladı. Yine telefon takaslarında Huawei cihazlarının sayısı dörde katlandı.

Son olarak Filipinler’de pek çok perakende mağazası Huawei telefonları ilgi olmadığı gerekçesiyle geri göndermeye başladı. Mağazalar satış yapmak için firmadan en az yüzde 50 indirim talep ediyor.

Bunlar şimdilik gündeme yansıyanlar ancak önümüzdeki günlerde daha da fazla ülkeden haberler gelecektir. Bununla birlikte manzaranın çok da farklı olmayacağını tahmin edebiliriz.