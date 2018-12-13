Huawei televizyon sektörüne adım atıyor

Ülkesinde önemli bir kitle kazanan Çinli üreticilerin sonrasında farklı sektörlere adım attığını görüyoruz. Telefon ara yüzü ile işe başlayan Xiaomi’nin akıllı telefondan televizyona ve bilgisayara pek çok sektöre girdiğini gördük. Huawei de benzer bir yol izliyor.

Huawei AI Window nedir?

Huawei aslında oldukça köklü bir firma ve Çin’de bir hanedanlık olarak niteleniyor. Akıllı telefon pazarında adını duysak da Huawei asıl olarak telekomünikasyon sektöründe çok güçlü. Sayısız ülkenin iletişim altyapısında Huawei markası kullanılıyor.

Bir süre önce firma dizüstü pazarına adım atmış ve ikisi bir arada tarzında ince dizüstü modelleri piyasaya sürmüştü. Şimdi ise Huawei’nin televizyon sektörüne girmek istediği konuşuluyor.

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Aslında daha önce de bu tür iddialar gündemdeydi ancak bu kez marka tescili bilgisi ile destekleniyor. Firmanın Huawei AI Window adıyla televizyon kategorisinde yaptığı marka tescili önemli bir ipucu sunuyor.

Kaynaklar Huawei AI Window adıyla firmanın ilk televizyon serisinin piyasaya sürüleceğini düşünüyor. Ayrıca isimden de anlaşılacağı üzere televizyon yapay zekâ tabanlı bir ara yüz barındıracak. Huawei’nin bir süredir yeni bir işletim sistemi üzerinde çalıştığı haberleri bununla paralel.

Henüz televizyon serisinin ne zaman duyurulacağı bilinmiyor ancak tahminler 2019 ortalarını bulacağı yönünde. Muhtemelen MWC 2019 fuarında bununla ilgili bir duyuru da yapılabilir. Yine OnePlus firması da 2019 yılında bir televizyon modeli piyasaya sunmak niyetinde.