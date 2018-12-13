Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei televizyon sektörüne adım atıyor

Akıllı telefon pazarında yükselişini sürdüren Huawei şimdi de televizyon sektörüne adım atıyor. Yapay zekâ tabanlı işletim sistemine sahip televizyonlar için tescil başvurusu yapıldı.
5 ay
8,4b
1
4
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ülkesinde önemli bir kitle kazanan Çinli üreticilerin sonrasında farklı sektörlere adım attığını görüyoruz. Telefon ara yüzü ile işe başlayan Xiaomi’nin akıllı telefondan televizyona ve bilgisayara pek çok sektöre girdiğini gördük. Huawei de benzer bir yol izliyor.

Huawei AI Window nedir?

Huawei aslında oldukça köklü bir firma ve Çin’de bir hanedanlık olarak niteleniyor. Akıllı telefon pazarında adını duysak da Huawei asıl olarak telekomünikasyon sektöründe çok güçlü. Sayısız ülkenin iletişim altyapısında Huawei markası kullanılıyor.

Bir süre önce firma dizüstü pazarına adım atmış ve ikisi bir arada tarzında ince dizüstü modelleri piyasaya sürmüştü. Şimdi ise Huawei’nin televizyon sektörüne girmek istediği konuşuluyor.

Ayrıca Bkz. "Asus dünyanın ilk 3 bant WiFi 6 yönlendiricisini satışa sunuyor"

Aslında daha önce de bu tür iddialar gündemdeydi ancak bu kez marka tescili bilgisi ile destekleniyor. Firmanın Huawei AI Window adıyla televizyon kategorisinde yaptığı marka tescili önemli bir ipucu sunuyor.

Kaynaklar Huawei AI Window adıyla firmanın ilk televizyon serisinin piyasaya sürüleceğini düşünüyor. Ayrıca isimden de anlaşılacağı üzere televizyon yapay zekâ tabanlı bir ara yüz barındıracak. Huawei’nin bir süredir yeni bir işletim sistemi üzerinde çalıştığı haberleri bununla paralel.

Henüz televizyon serisinin ne zaman duyurulacağı bilinmiyor ancak tahminler 2019 ortalarını bulacağı yönünde. Muhtemelen MWC 2019 fuarında bununla ilgili bir duyuru da yapılabilir. Yine OnePlus firması da 2019 yılında bir televizyon modeli piyasaya sunmak niyetinde.

 

https://www.gizmochina.com/2018/12/12/huawei-ai-window-smart-tv-lineup/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
betulsarardi 4 ay
Huaweinin çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Eminim TV işinde de en az telefonları kadar ses getirir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pspoor 5 ay
Televizyondan da dinlerler artik milleti...
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ekrem71.5 5 ay pspoor
yıllardan beri dinliyorlar zaten yıllar önce cıktı kameralı mikrofonlu kameralar monitörler. GÜNAYDIN
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Manhunt Three 5 ay pspoor
Neyimizi dinleyecekler ? Bu kadarda komplo saçmalıkları yeter.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Apple'dan 1 milyar dolarlık yeni kampüs 5 ay YouTube Rewind 2018, platformun en beğenilmeyen videosu oldu 5 ay Huawei orta sınıf telefonlar için yeni bir hızlı şarj protokolü üzerinde çalışıyor 5 ay Google Fotoğraflar işleyemediği videoları sınırsız depolama imkanının dışında bırakıyor 5 ay Apple kendi modemlerini üretme planları yapıyor 5 ay Volvo, elektrikli çekicisi VNR Electric ile Tesla Semi'ye rakip olacak 5 ay Çin tarih yazmaya çok yakın: Chang'e 4, Ay'ın yörüngesine yerleşti 5 ay Araştırma: Motor arıza lambası en az yanan marka Toyota 5 ay Netflix sahne tekrarı özelliğini test ediyor 5 ay Chrome'un Android versiyonu tüm sekmeleri aynı anda kapatabileceğiniz bir yenilikle gelecek 5 ay Volvo'dan ilginç reklam: "Bu aracı satın almayın, ona abone olun" 5 ay Samsung, Notebook 9 Pen (2019) dizüstü bilgisayarını duyurdu 5 ay Profesyonel tercümanlık globalleşme ile en çok kazandıran meslekler arasına girdi 5 ay Kimsenin bilmediği F/P kralı bluetooth kulaklık "QCY T1 Pro incelemesi" 5 ay Opera’nın Android tarayıcısına kripto para cüzdanı eklendi 5 ay İkinci 100 Günlük Eylem Planı’ndaki teknoloji ve savunma sanayi eylemleri neler? 5 ay Huawei P Smart 2019 ön siparişe başladı 5 ay Cortex-A75 tabanlı MediaTek Helio P90 duyuruldu 5 ay Qualcomm: Apple mahkeme kararına uymayarak, Çin'de yasaklı iPhone satışına devam ediyor 5 ay LOL ve PUBG benzeri oyun modlarına sahip Brawl Stars yayınlandı 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Huawei televizyon sektörüne adım atıyor Sonraki Samsung ve Apple anlaştı: Yeni iPhone'lar Y-OCTA ekran ile daha ince olacak 5 ay Razer da kripto madencilik işine giriyor 5 ay Intel Gen11 grafikler Radeon Vega 8 ayarında olacak 5 ay Oppo Find X Lamborghini elimizde | Tasarımı çok iddalı 5 ay Volkswagen'den yeni skandal: Binlerce kullanılmış araç sıfır niyetine satıldı! 5 ay DonanımHaber mobil uygulamasında Android’e gece modu eklendi 5 ay Xiaomi, 5G demosunda akıllı lambayı neredeyse gecikmesiz kontrol edebildi 5 ay Adata hız odaklı UE700 Pro USB bellek modelini duyurdu 5 ay Mac için Microsoft Office uygulamalarına karanlık mod özelliği geldi 5 ay Google, duck.com alan adını rakibi DuckDuckGo arama motoruna verdi 5 ay Netflix, 2018'in izlenme rakamlarını açıkladı 5 ay Messi’nin marka elçisi olduğu Sirin Labs iflasa sürükleniyor 5 ay Türkiye Uzay Ajansı resmen kuruldu 5 ay Samsung Galaxy S10 serisinin fiyatı ve lansman tarihi ortaya çıktı 5 ay Samsung, Çin'deki cep telefonu fabrikalarından birini kapatıyor 5 ay Türk Telekom, eleştiri yağmuruna tutulan limitsiz tarifeleri siteden kaldırdı [Güncelleme] 5 ay InSight uzay aracı, Mars'ta 'selfie' yakaladı 5 ay Intel işlemcilerde big.Little dönemi başlıyor 5 ay Intel’in grafik birimi Xe adını alacak 5 ay Asus dünyanın ilk 3 bant WiFi 6 yönlendiricisini satışa sunuyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim