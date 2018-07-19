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Huawei toplamda 100 milyon akıllı telefon satışına ulaştı

Her yıl akıllı telefon pazarında üzerine biraz daha katarak büyüyen Huawei rekora gidiyor. Firma kendi tarihindeki en yüksek akıllı telefon satış rakamına ulaşmak üzere.
10 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei toplamda 100 milyon akıllı telefon satışına ulaştı

Her fırsatta akıllı telefon pazarında Apple’ı geçme niyetini dile getiren Huawei bu yıl önemli bir adım attı. Yılın ilk yarısı geride kalırken firma toplamda 100 milyon akıllı telefon satışına ulaştı.

Huawei ne kadar telefon sattı?

Huawei bu yıl için kendisine 200 milyon akıllı telefon satışı hedefi koymuştu. 100 milyon satış rakamı ile yolun yarısı geçilmiş oldu. Üstelik daha yılın ilk yarısında elde edilmesi beklentilerin karşılanabileceğini gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "Instapaper yuvaya geri döndü"

Yılın ilk yarısındaki satışlara dört önemli model damga vurdu. Huawei P20 ve P20 Pro modelleri toplamda 6 milyon sattı. Honor 10 modeli ise iki ay içerisinde 3 milyon satış rakamına ulaştı. Huawei P20 Lite modeli de Mayıs ayının en çok satan yedinci telefonu olmayı başardı. Elbette bunların dışında Mate 10 serisi, diğer Honor modellerinin de katkısı büyük.

Şimdi en önemli soru Huawei hedefine ulaşabilecek mi? Honor 10 başarılı satışlarına devam ediyor. Huawei Nova 3 yine beklentilerin yüksek olduğu bir telefon. Ayrıca Honor 8 ve 9 serileri de katkı yapmaya devam ediyor. IFA 2018 fuarında tanıtılacak Huawei Mate 20 serisi de yine merakla beklenen modeller arasında.

 

https://www.phonearena.com/news/Huawei-smartphone-shipments-2018_id106773 Yorum Yaz
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MonitörKertenkelesi 10 ay en beğenilen
Açıkcası fanatik bir Sony'ci olarak bu Huawei telefonlar beni görsel olarak ve malzeme ve tasarım olarak çok cezbediyor.
Sony şunu anlamıyor, bu kadar para verdiğin bir cihazın estetik ve şık olması gerektiğini, kullanıcı dostu olması gerektiğini anlamıyor. Bir çuvala bile Sony markasını basar satarım ben mantığı ile piyasada kendini yok etmek için elinden geleni yapıyor.
Huawei telefonlara baktıkça gerek malzeme, gerek tasarım gerek ise alternatif renkler ile kullanıcıların ne istediğini çok iyi biliyorlar. Bunu keşfetmiş bir firmanın piyasada çok telefon satması kadar normal bir şey yoktur.
Umarım Sony bunlardan bir şey öğrenir diyeceğim ama nerde. Çirkinsin Sony Elimdeki Xperia Z3'ü bin türlü kılıfa soksam da biliyorum ki telefonum yüzüne bakılamayacak kadar çirkin ve malzemesinin kötülüğü ile gönlümü acıtıyor. Bir bahane ile satıp şöyle güzel bir tasarım bir telefon almak için can atıyorum. Bu zamanda az para değil 1500 lira ve üzeri telefon almak. Bekleyeceğim bakalım.
Açıkcası fanatik bir Sony'ci olarak bu Huawei telefonlar beni görsel olarak ve malzeme ve tasarım olarak çok cezbediyor.Sony şunu anlamıyor, bu kadar para...
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darkhair 10 ay
Avrupa'da gençlerin elinde iphone-samsung-huawei dolaşıyor "özellikle doğu avrupa için"
Umarım başarıları devam eder.
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DH Misafiri 10 ay
abd nin engelleyici politikaları huawai yi iphone un altındaymış gibi gösteriyor ama,bu çok uzun sürmeyecek bence ve hatta 5-10 sene içersinde liderlik koltuğuna oturacağına inanıyorum ben samsung uda altına alarak!
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EyeCoral 10 ay
Huawei gerçekten bulunduğun yeri hakediyorsun, ABD önüne engel koymayı bıraksa, o zaman kral kim millet görecek
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MonitörKertenkelesi 10 ay en beğenilen
Açıkcası fanatik bir Sony'ci olarak bu Huawei telefonlar beni görsel olarak ve malzeme ve tasarım olarak çok cezbediyor.
Sony şunu anlamıyor, bu kadar para verdiğin bir cihazın estetik ve şık olması gerektiğini, kullanıcı dostu olması gerektiğini anlamıyor. Bir çuvala bile Sony markasını basar satarım ben mantığı ile piyasada kendini yok etmek için elinden geleni yapıyor.
Huawei telefonlara baktıkça gerek malzeme, gerek tasarım gerek ise alternatif renkler ile kullanıcıların ne istediğini çok iyi biliyorlar. Bunu keşfetmiş bir firmanın piyasada çok telefon satması kadar normal bir şey yoktur.
Umarım Sony bunlardan bir şey öğrenir diyeceğim ama nerde. Çirkinsin Sony Elimdeki Xperia Z3'ü bin türlü kılıfa soksam da biliyorum ki telefonum yüzüne bakılamayacak kadar çirkin ve malzemesinin kötülüğü ile gönlümü acıtıyor. Bir bahane ile satıp şöyle güzel bir tasarım bir telefon almak için can atıyorum. Bu zamanda az para değil 1500 lira ve üzeri telefon almak. Bekleyeceğim bakalım.
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