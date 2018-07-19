Huawei toplamda 100 milyon akıllı telefon satışına ulaştı

Her fırsatta akıllı telefon pazarında Apple’ı geçme niyetini dile getiren Huawei bu yıl önemli bir adım attı. Yılın ilk yarısı geride kalırken firma toplamda 100 milyon akıllı telefon satışına ulaştı.

Huawei ne kadar telefon sattı?

Huawei bu yıl için kendisine 200 milyon akıllı telefon satışı hedefi koymuştu. 100 milyon satış rakamı ile yolun yarısı geçilmiş oldu. Üstelik daha yılın ilk yarısında elde edilmesi beklentilerin karşılanabileceğini gösteriyor.

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Yılın ilk yarısındaki satışlara dört önemli model damga vurdu. Huawei P20 ve P20 Pro modelleri toplamda 6 milyon sattı. Honor 10 modeli ise iki ay içerisinde 3 milyon satış rakamına ulaştı. Huawei P20 Lite modeli de Mayıs ayının en çok satan yedinci telefonu olmayı başardı. Elbette bunların dışında Mate 10 serisi, diğer Honor modellerinin de katkısı büyük.

Şimdi en önemli soru Huawei hedefine ulaşabilecek mi? Honor 10 başarılı satışlarına devam ediyor. Huawei Nova 3 yine beklentilerin yüksek olduğu bir telefon. Ayrıca Honor 8 ve 9 serileri de katkı yapmaya devam ediyor. IFA 2018 fuarında tanıtılacak Huawei Mate 20 serisi de yine merakla beklenen modeller arasında.