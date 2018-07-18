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Instapaper yuvaya geri döndü

Hali hazırda Pinterest çatısı altında faaliyet gösteren bir dönemin ünlü uygulaması Instapaper, geliştiricileri tarafından satın alındı ve tekrar bağımsız bir uygulama haline geldi.
10 ay
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1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde büyük firmalar tarafından satın alınan küçük girişimlerin entegrasyon sağlayarak ortadan kalktığını veya aynı çatı altında faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Instapaper bir istisna yaparak bağımsızlığını kazandı.

Geri alındı

Haberleri kayıt ederek sonra okuyabilmeyi sağlayan Instapaper bir dönem büyük bir ilgi görmüştü. Geliştirici Marco Arment de 2013 yılında uygulamayı Betaworks’e satmış, 2016 yılında da Betaworks firması Pinterest çatısı altına girmişti.

Ayrıca Bkz. "Yılın ilk yarısında 34 milyar dolar uygulama geliri"

Aradan geçen 5 yılın ardından halen uygulamayı geliştirmeye devam eden ekip Instant Paper, Inc. adında bir şirket kurarak yönetimi Pinterest’ten devraldı. Bunun karşılığında bir bedel ödenip ödenmediği bilinmiyor.

Instapaper, Pinterest çatısı altında önemli geliştirmeler kazanmıştı. Arama motorunu iyileştiren uygulama ayrıca Firefox eklentisi kazandı ve mobil platformlar için de optimize edildi. Ekip bu katkılarından dolayı Pinterest’e teşekkür ediyor.

 

http://blog.instapaper.com/post/175953870856 Yorum Yaz
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