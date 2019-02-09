Huawei ülkemizdeki ilk Deneyim Mağazası’nı İzmir’de açtı

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Türkiye’deki ilk Huawei Deneyim Mağazası, İzmir’de açıldı. Huawei Deneyim Mağazası’nda akıllı telefon, akıllı telefon aksesuarları, akıllı saat, bileklik ve daha birçok Huawei ürünü sergileniyor.

İzmir MaviBahçe Alışveriş Merkezi’nde açılan HUAWEI Deneyim Mağazası’nda teknik servis hizmeti de mağaza bünyesinde hizmet veriyor. İstanbul’daki müşteriler için Mart ayının sonunda İstinye Park Alışveri Merkezi’ne Huawei Deneyim Mağazası açılması planlanıyor.

Müşteriler, akıllı telefon satın almadan önce telefonları detaylı bir şekilde inceleyebilecek. Huawei Mate 20 Pro’nun yiyecek tanımlama, geniş açılı çekim, ağır çekim gibi özelliklerin test edilebilmesi için özel standlar oluşturuldu. Müşteriler sahip oldukları telefonlar ile Huawei marka telefonları burada karşılaştırabilecek.

Huawei marka akıllı telefonlar kullanıcıları, kişiye özel telefon kılıfı standında kılıf tasarlayabilecek. Ayrıca Şubat ayı boyunca mağazayı ziyaret edecek kullanıcılara ücretsiz telefon temizliği, ücretsiz ekran koruyucu film uygulaması ve ücretsiz telefon çantası hediyesi fırsatları sunulacak.

Telefon satın alanlara 2 defa ekran koruma hizmeti ücretsiz

Huawei tarafından paylaşılan bilgiye göre Deneyim Mağazası’ndan akıllı telefon satın alan kullanıcılara VIP Kart verilecek. 1 yıllık geçerlilik süresi olan VIP Kart sahibi kullanıcılar, Huawei Deneyim Mağazası Teknik Servis bölümünde bir kere toz temizliği ve iki kere ekran koruma hizmeti alabilecekler. Bu hizmetlerin alınabileceği Huawei akıllı telefon modelleri ise Y5 2018, Y7 2018, Y6 2018, Mate 10 Lite, Mate 20 Lite, Mate 20 Pro, P20 lite, P20, P20 Pro, P Smart 2019 ve P Smart 2018 olarak belirtiliyor.