Huawei ve ZTE'nin ajanlık yaptığı iddiaları ABD'de karara bağlanacak

Bir dönem klon cenneti olarak görülen Çin, bir süredir bu imajından sıyrılmak ve kendi teknolojisini diğer ülkelere ihraç etme çabasında. Huawe, ZTE, Meizu, Xiaomi gibi firmalar ürettikleri amiral gemisi modellerle sürekli gündemde. Ancak geçmişleri bu firmaların peşini bırakacak gibi görünmüyor.





Huawei daha önce Cisco ile klon ekipman konusunda davalık olmuş, ZTE ise BM ambargosunu delerek İran'a bilgisayar ekipmanları sağlamıştı. AB ülkelerinde ise bu iki firmanın maliyetin altında satış yaparak rekabete zarar verdiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.





Akıllı telefon ve telekomünikasyon ekipmanları sektöründe en iyiler listesinde yer alan Huawei ve ZTE'nin özel mülkiyetli şirket değil, bizzat devlet eliyle veya devletin desteklediği kişilerce kurulmuş olması, faaliyet gösterdiği ülkelerde endişe yaratıyor. Özellikle ülkeler ticari sırların veya devlet sırlarının sızdırılması konusunda tedirgin.





ABD'de ise bugün bu iki firma hakkında bir rapor açıklanması bekleniyor. Sürekli Seçilmiş Bilgi Komitesi, Kongre tarafından yaklaşık bir yıldır devam eden incelemenin raporlarını yayınlayacak. Rapor, devlet kaynaklı bu iki firmanın Çin adına ajanlık yapıp yapmadığını veya telekomünikasyon altyapılarını tehlikeye atıp atmadığını ortaya koyacak.





İnceleme sebeplerinden birisi ZTE Score modelinde bir arka kapı açığının ortaya çıkması ve telefona izinsiz erişime imkan tanıması. Bu olay Kongreyi oldukça tedirgin etmiş ve ZTE tarafından diğer cihazlara da böyle bir açık konabileceği düşünülmüş. ZTE ise sorunu kabul etmekle birlikte bir yazılım güncellemesiyle açığı kapamış. Çin kaynaklı modeller oldukça ucuza satıldığı için tüketici tarafından büyük ilgi görüyor. Bu da tehlike potansiyelini artırıyor.





Bu iki firma kurumsal anlamda ABD'de çok fazla temsil edilmiyor. Kansas'ta United Wireless adlı operatör bu iki firma ile işbirliği yapmış ancak yetkililer tarafından inceleme yapılmak amacıyla ziyaret edilmişti. Operatörün patronu ise ihtiyacı olan ekipmanların ABD'li firmalar tarafından üretildiğini bilmediği için bu iki firma ile işbirliği yaptığını ifade etmişti.





Huawei ve ZTE'nin özellikle Çin devletinin talimatlarını yerine getirme ihtimali olması endişenin kaynağını oluşturuyor. Ancak IBM'in bilgisayar bölümünün Çinli Lenovo'ya satılmasında hükümet teşviğinin olduğu biliniyor. Bu bakımdan iki firma raporda aklanabilir.