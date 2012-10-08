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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei ve ZTE'nin ajanlık yaptığı iddiaları ABD'de karara bağlanacak

6 yıl
2,3b
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönem klon cenneti olarak görülen Çin, bir süredir bu imajından sıyrılmak ve kendi teknolojisini diğer ülkelere ihraç etme çabasında. Huawe, ZTE, Meizu, Xiaomi gibi firmalar ürettikleri amiral gemisi modellerle sürekli gündemde. Ancak geçmişleri bu firmaların peşini bırakacak gibi görünmüyor.

Huawei daha önce Cisco ile klon ekipman konusunda davalık olmuş, ZTE ise BM ambargosunu delerek İran'a bilgisayar ekipmanları sağlamıştı. AB ülkelerinde ise bu iki firmanın maliyetin altında satış yaparak rekabete zarar verdiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Akıllı telefon ve telekomünikasyon ekipmanları sektöründe en iyiler listesinde yer alan Huawei ve ZTE'nin özel mülkiyetli şirket değil, bizzat devlet eliyle veya devletin desteklediği kişilerce kurulmuş olması, faaliyet gösterdiği ülkelerde endişe yaratıyor. Özellikle ülkeler ticari sırların veya devlet sırlarının sızdırılması konusunda tedirgin.

ABD'de ise bugün bu iki firma hakkında bir rapor açıklanması bekleniyor. Sürekli Seçilmiş Bilgi Komitesi, Kongre tarafından yaklaşık bir yıldır devam eden incelemenin raporlarını yayınlayacak. Rapor, devlet kaynaklı bu iki firmanın Çin adına ajanlık yapıp yapmadığını veya telekomünikasyon altyapılarını tehlikeye atıp atmadığını ortaya koyacak.

İnceleme sebeplerinden birisi ZTE Score modelinde bir arka kapı açığının ortaya çıkması ve telefona izinsiz erişime imkan tanıması. Bu olay Kongreyi oldukça tedirgin etmiş ve ZTE tarafından diğer cihazlara da böyle bir açık konabileceği düşünülmüş. ZTE ise sorunu kabul etmekle birlikte bir yazılım güncellemesiyle açığı kapamış. Çin kaynaklı modeller oldukça ucuza satıldığı için tüketici tarafından büyük ilgi görüyor. Bu da tehlike potansiyelini artırıyor.

Bu iki firma kurumsal anlamda ABD'de çok fazla temsil edilmiyor. Kansas'ta United Wireless adlı operatör bu iki firma ile işbirliği yapmış ancak yetkililer tarafından inceleme yapılmak amacıyla ziyaret edilmişti. Operatörün patronu ise ihtiyacı olan ekipmanların ABD'li firmalar tarafından üretildiğini bilmediği için bu iki firma ile işbirliği yaptığını ifade etmişti.

Huawei ve ZTE'nin özellikle Çin devletinin talimatlarını yerine getirme ihtimali olması endişenin kaynağını oluşturuyor. Ancak IBM'in bilgisayar bölümünün Çinli Lenovo'ya satılmasında hükümet teşviğinin olduğu biliniyor. Bu bakımdan iki firma raporda aklanabilir.


http://www.phonearena.com/news/Huawei-ZTE-may-be-doing-espionage-for-China_id35269 Yorum Yaz
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General. 6 yıl en beğenilen
sanki america iphoneyle androıdle ajanlık yapmıyor rusya yandexle yapmıyor dünyaya bütün pisliği america denen şeytan devlet öğretti zaten bu konuda bi biz geri kaldık
sanki america iphoneyle androıdle ajanlık yapmıyor rusya yandexle yapmıyor dünyaya bütün pisliği america denen şeytan devlet öğretti zaten bu konuda bi biz geri...
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bocekgrafik 6 yıl
Amerikan şirketleri sanki Youtube'u, Android'i, IOS'u, Windows,'u Mac OS'u, Facebook ve Twitter'ı, hatta iTunes ve Chrome gibi programlarıyla aynı haltı yemiyormuş gibi dava açmışlar. Sizden öğrendi diğer milletler bunu. Önce bir aynaya bakın...
Amerikan şirketleri sanki Youtube'u, Android'i, IOS'u, Windows,'u Mac OS'u, Facebook ve Twitter'ı, hatta iTunes ve Chrome gibi programlarıyla aynı haltı yemiyor...
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alito 6 yıl
bir 3. dünya savaşı durumunda Microsoft, dünyadaki bütün Windows yüklü bilgisayarları Amerikanın çıkarları için kontrol edebilir, dinleyebilir veya kapatabilir.
böyle durumlarda Microsoft gibi amerikan şirketlerinin CIA ile ortak çalışacağını bütün dünyanın bilmesi gerekir ki bunu sanırım gözü açık olan herkes anlar.
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baris_55 6 yıl
Bu zaten internetin var olduğu günden beridir var :)
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Merc4eve 6 yıl
Tamamen yanlış anlamışım özür :)
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Merc4eve 6 yıl
Davadan olumsuz bir karar çıkacağını sanmıyorum. Niye derseniz, Çin sanılanın aksine devletine çok bağlı bir millet. Bundan yıllar önce BMW çinde üretilen kendi arabalarının kopyası ile ilgili dava açmaya kalkmış ve Çin hükümeti halkına BMW arabalarının satın alınmamasına dair bir bildiri yayınlandı ve o sene BMW satışları neredeyse hiçe yakın derecede gerçekleşti. Daha sonra tabi geri çekilmeler falan devamında geldi. Yani halkın bu kadar sadık olduğu bir ülkede Apple yada başka bir firmanın bu riski göze alabileceğini sanmıyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
Hemşeriye torpil yapan, yabancıyı her türlü karalayan Amerikan mahkemeleri.
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sertacarslan 6 yıl
Amerikan şirketleri bunu alenen yapıyor ki...
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cagataykoroglu 6 yıl
Yandex e de bizim dava açmamız lazım.
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waltran 6 yıl
ahaha kazandıkları para azaldı ya rekabete zarar/ajanlık diye kirletin bakalım.
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MattPegasus 6 yıl
Fiyatı performansından düşük telefonlar çinde olsam büyük marka telefon kullanmam şahsen.
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bocekgrafik 6 yıl
Amerikan şirketleri sanki Youtube'u, Android'i, IOS'u, Windows,'u Mac OS'u, Facebook ve Twitter'ı, hatta iTunes ve Chrome gibi programlarıyla aynı haltı yemiyormuş gibi dava açmışlar. Sizden öğrendi diğer milletler bunu. Önce bir aynaya bakın...
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General. 6 yıl en beğenilen
sanki america iphoneyle androıdle ajanlık yapmıyor rusya yandexle yapmıyor dünyaya bütün pisliği america denen şeytan devlet öğretti zaten bu konuda bi biz geri kaldık
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