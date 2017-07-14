Huawei yapay zeka yongaları geliştiriyor

Yapay zeka çalışmaları son dönemde büyük önem kazandı ve şirketlerin yatırımları da buna paralel olarak artıyor. Artık yapay zeka odaklı işlemciler standart işlemcilere veya grafik birimlerine entegre edilerek pazarlanıyor. Bu trende Huawei de katıldı.

Kritik yenilikler

Firma hali hazırda mobil cihazları için Kirin yonga setlerini geliştiriyor. Yapay zeka uygulamalarına yönelik olarak yeni bir yonga seti serisi daha başlayacak. Yılın ikinci yarısında piyasaya çıkacak yonga setinde işlemci, grafik birimi ve yapay zeka işlem birimi yer alacak.

Huawei yeni yonga seti ile Google ve Apple gibi rakiplerine karşı avantaj elde etmek istiyor. Bununla birlikte yeni yonga seti Huawei cihazlarında kullanılacak mı yoksa sadece üçüncü taraf üreticilere mi tedarik edilecek belli değil.

Diğer taraftan firmanın Kirin 970 çalışmaları da devam ediyor. 10nm sürecinde TSMC tarafından üretilmesi beklenen yonga setinde performans için Cortex-A75 çekirdeği ve verimlilik için Cortex-A55 çekirdeği olacak. Grafik tarafında ise Mali-G72 yer alacak. Kirin 970 yonga setinin yine Android tarafının en güçlüsü olması bekleniyor. Yonga seti ayrıca finansal transfer işlemleri için tüm güvenlik standartlarına da uyum sağlayacak.

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Son olarak firma yeni güvenlik yongaları da geliştiriyor. Yeni nesil Huawei telefonlarında yer alacak bu güvenlik yongası ile Audi, BMW gibi otomobillerde sanal kontak anahtarı rolünü üstlenebilecek.

Açıklamalara bakılırsa Huawei akıllı telefon pazarında vites arttırmaya devam ediyor. Pazar payını arttırabilmek için sürekli bir yenilik hamlesi içerisinde bulunmak zorunda olduğunuz pazarda Huawei’nin de durmaya niyeti yok.