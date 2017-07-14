Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei yapay zeka yongaları geliştiriyor

Akıllı telefon pazarında önemli yeniliklerle ses getirmeye devam eden Huawei şimdi de yapay zeka çalışmalarına el attı. Firma özel bir yonga seti geliştiriyor.
1 yıl
1,7b
1
4
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yapay zeka çalışmaları son dönemde büyük önem kazandı ve şirketlerin yatırımları da buna paralel olarak artıyor. Artık yapay zeka odaklı işlemciler standart işlemcilere veya grafik birimlerine entegre edilerek pazarlanıyor. Bu trende Huawei de katıldı.

 

Kritik yenilikler

 

Firma hali hazırda mobil cihazları için Kirin yonga setlerini geliştiriyor. Yapay zeka uygulamalarına yönelik olarak yeni bir yonga seti serisi daha başlayacak. Yılın ikinci yarısında piyasaya çıkacak yonga setinde işlemci, grafik birimi ve yapay zeka işlem birimi yer alacak.

 

Huawei yeni yonga seti ile Google ve Apple gibi rakiplerine karşı avantaj elde etmek istiyor. Bununla birlikte yeni yonga seti Huawei cihazlarında kullanılacak mı yoksa sadece üçüncü taraf üreticilere mi tedarik edilecek belli değil.

 

Diğer taraftan firmanın Kirin 970 çalışmaları da devam ediyor. 10nm sürecinde TSMC tarafından üretilmesi beklenen yonga setinde performans için Cortex-A75 çekirdeği ve verimlilik için Cortex-A55 çekirdeği olacak. Grafik tarafında ise Mali-G72 yer alacak. Kirin 970 yonga setinin yine Android tarafının en güçlüsü olması bekleniyor. Yonga seti ayrıca finansal transfer işlemleri için tüm güvenlik standartlarına da uyum sağlayacak.

 

Ayrıca Bkz. "Huawei Honor 9, milyonluk satış barajını geçti"

Son olarak firma yeni güvenlik yongaları da geliştiriyor. Yeni nesil Huawei telefonlarında yer alacak bu güvenlik yongası ile Audi, BMW gibi otomobillerde sanal kontak anahtarı rolünü üstlenebilecek.

 

Açıklamalara bakılırsa Huawei akıllı telefon pazarında vites arttırmaya devam ediyor. Pazar payını arttırabilmek için sürekli bir yenilik hamlesi içerisinde bulunmak zorunda olduğunuz pazarda Huawei’nin de durmaya niyeti yok. 

 

https://www.phonearena.com/news/Huawei-to-launch-application-processor-that-combines-CPU-GPU-and-AI-functions_id96017 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
GkhnAkyolTr 1 yıl en beğenilen
Gercekten bu markayı tebrik etmek lazım çok başarılı ilerliyorlar ve adamların bı vizyonu var mobil tarafta 3 lük değil 1.lik İstiyolar ve bu konudada iddali adımları var bakalım ilerde neler olucak ama ben huawein dahada yükseleceğine daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Kendi yongalarini tasarlamak bile büyük başarıdır böyle bı marka için
Gercekten bu markayı tebrik etmek lazım çok başarılı ilerliyorlar ve adamların bı vizyonu var mobil tarafta 3 lük değil 1.lik İstiyolar ve bu konudada iddali a...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JoeyBane 1 yıl
Babama P9 aldık aşırı memnunuz. 2 yıl içinde yapay zekadan ufak da olsa ekmek yiyeceklerini düşünüyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ogzhnakcy90 1 yıl
Benim de takdir ettiğim bir firma. Modem üreticisinden bugünkü teknoloji devine en kaliteli şekilde İstikrarla ilerliyorlar tebrik etmek lazım. Huawei olsun çamurdan olsun her türlü on numara bir firma
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seglopsi 1 yıl
nvidia'nın da mobilde buna benzer teknolojileri var, hatta son ürünü bayaa hoşuma gitmişti ismi jetson tx2 olması lazım. hatta akademik personel ve öğrencilere indirimli sunuyor, raspberry pi yerine almayı düşündüm ancak indirimli fiyatı 2500 liraya geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GkhnAkyolTr 1 yıl en beğenilen
Gercekten bu markayı tebrik etmek lazım çok başarılı ilerliyorlar ve adamların bı vizyonu var mobil tarafta 3 lük değil 1.lik İstiyolar ve bu konudada iddali adımları var bakalım ilerde neler olucak ama ben huawein dahada yükseleceğine daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Kendi yongalarini tasarlamak bile büyük başarıdır böyle bı marka için
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Bilgisayar pazarında HP yeniden lider 1 yıl Bitcoin’den sonra Ethereum’dan da beklenti büyük 1 yıl Hyperloop gerçek ölçekli ilk testi başarıyla tamamladı 1 yıl Jaguar, yeni SUV modelini Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek tanıttı (VİDEO) 1 yıl Hava savunma füze sistemi için İtalyan-Fransız ortaklığıyla anlaşıldı 1 yıl NASA'dan itiraf:"Mars'a gidecek paramız yok" 1 yıl Yenilenen Galaxy Note 7'lerin sadece pili değişmiş 1 yıl Ethereum madenciliği Almanya'yı da vurdu 1 yıl İklim değişikliği hava yolculuklarını zora sokacak 1 yıl 2si1 "16 Çekirdek 32 izlek" Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Kişinin enerjisinden tasarruf sağlayan merdiven 1 yıl Google'dan profesyonel fotoğrafçılara taş çıkaran yapay zeka 1 yıl Mobil oyun gelirleri PC ve konsolu geçti 1 yıl Emisyon hilesi yaptığı iddia edilen Mercedes'te herhangi bir hile bulunmadı 1 yıl Silahlı ANKA ilk operasyonunu gerçekleştirdi 1 yıl İstanbul'un 4 katı büyüklüğünde buzdağı koptu: Deniz seviyesi yükselebilir 1 yıl Operatörlerden 15 Temmuz'da ücretsiz hizmet yarışı 1 yıl War for the Planet of the Apes bugün gösterime giriyor 1 yıl Samsung'un Tizen işletim sisteminde 27.000 hata bulundu 1 yıl Xiaomi Mi 6'nın parlak beyaz modeli bugün satışa sunuldu 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Huawei yapay zeka yongaları geliştiriyor Sonraki Valerian filminden önce oyununu oynayın 1 yıl Galaxy Note 8'in ilk resmi görseli ortaya çıktı 1 yıl Sıra onda: Google Earth'e hikaye özelliği geliyor 1 yıl Yeni nesil Audi A1 böyle görünecek 1 yıl iPhone 8 için 3 boyutlu lazer sensör iddiası 1 yıl Turkcell T80 kutu açılışı ve ön inceleme videosu 1 yıl Gündem | VR Kaskların geleceği ve son durum 1 yıl Linux Vakfı, Kubernetes için ücretsiz eğitim sunuyor 1 yıl PSA Grubu, Opel anlaşmasını eylüle kadar tamamlayacak 1 yıl Akıllı TV satın alma rehberi: 2500TL altına en başarılı modeller 1 yıl Audi'den otonom sürüş için yapay zeka: Audi AI 1 yıl 2017 Emmy Ödülleri için adaylar açıklandı 1 yıl AMD bombayı patlattı: 16 çekirdekli Ryzen işlemci 999$'a geliyor 1 yıl Gündem | HTC U11 kamera testi ve Playstation 5 söylentileri hakkında 1 yıl Tesla’dan ikinci nesil Roadster’a özel teşvik 1 yıl Yapay zeka sahte Obama videosu oluşturdu 1 yıl Huawei Honor 9, milyonluk satış barajını geçti 1 yıl Artık WhatsApp'ta her türden dosya gönderilebiliyor 1 yıl Paint 3D'ye yeni özellikler eklendi 1 yıl Bu Samsung Curved Gaming Monitor senin olabilir! Detaylar için tıkla. Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim