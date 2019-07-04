Huawei yasakları Samsung’u da vurdu

ABD-Çin ticaret savaşının tam ortasında kalan ve ardı ardına Batılı teknoloji firmalarının engellemeleri ile karşılaşan Huawei yeni modellerde revizyon yapmış ve mevcut modellerin üretimini de azaltmıştı. Bu hamle Samsung’u da etkiledi.

Ardı ardına darbeler

Dünyanın ikinci büyük yonga üreticisi konumundaki Samsung’un önemli müşterilerinden birisi haliyle Huawei. Firma genelde DRAM ve NAND tedariğini Samsung’dan yapıyor. Yılın ikinci çeyreğinde Huawei’nin siparişleri keskin bir düşüş yaşadı. Bu durum Samsung’un elinde stok kalmasına neden oldu.

Kârının yüzde 67’si yarı iletken bölümünden gelen Samsung’un bu nedenle fiyatlarda bir miktar indirim yaparak elindeki stokları bitirmeye çalıştığı ifade ediliyor. Son dönemde DRAM fiyatlarında yaşanan düşüş de göz önüne alınırsa Samsung’un büyük bir kayıp yaşayacağı tahmin ediliyor.

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Geçen yıl hem DRAM fiyatlarının hem de NAND fiyatlarının yüksek seyretmesi firmaya tarihi faaliyet kârı elde etme şansı vermişti. Geçen yıl ikinci çeyrekte 12.7 milyar dolar faaliyet kârı elde eden Samsung’un bu yıl aynı dönemde yüzde 60 düşüş yaşayarak 5 milyar dolar seviyelerine gerileyeceği ön görülüyor. Samsung’un elindeki DRAM stoğunu eritmeye çalışmasının Micron’a alan açtığı belirtiliyor.

Galaxy S10 serisinin geçen yıla göre yüzde 12 civarında daha iyi satış yapmasına rağmen yonga bölümündeki düşüş bunu boşa çıkarmış oldu. Yine de Huawei’nin akıllı telefon pazarındaki gerilemesi nedeniyle Samsung’un 37-40 milyon adet daha akıllı telefon satabileceği düşünülüyor. Bu durumda faaliyet kârında bir miktar artış yaşanabilir.

Diğer taraftan Japonya’nın bazı önemli hammaddeleri Güney Kore’ye tedarik için izin şartını koşması da etkili olacak. Samsung’un izin almak için 90 günlük bir süre geçmesi gerekiyor ve özellikle OLED üretiminde bu süre dezavantaj oluşturacak.