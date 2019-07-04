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Huawei yasakları Samsung’u da vurdu

DRAM ortalama fiyatları düşen ve Japonya’dan hammadde ithali izne bağlanan Samsung üzerine bir de Huawei konusundan darbe yedi. Firmanın kârı yarıdan fazla düşebilir.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD-Çin ticaret savaşının tam ortasında kalan ve ardı ardına Batılı teknoloji firmalarının engellemeleri ile karşılaşan Huawei yeni modellerde revizyon yapmış ve mevcut modellerin üretimini de azaltmıştı. Bu hamle Samsung’u da etkiledi.

Ardı ardına darbeler

Dünyanın ikinci büyük yonga üreticisi konumundaki Samsung’un önemli müşterilerinden birisi haliyle Huawei. Firma genelde DRAM ve NAND tedariğini Samsung’dan yapıyor. Yılın ikinci çeyreğinde Huawei’nin siparişleri keskin bir düşüş yaşadı. Bu durum Samsung’un elinde stok kalmasına neden oldu.

Kârının yüzde 67’si yarı iletken bölümünden gelen Samsung’un bu nedenle fiyatlarda bir miktar indirim yaparak elindeki stokları bitirmeye çalıştığı ifade ediliyor. Son dönemde DRAM fiyatlarında yaşanan düşüş de göz önüne alınırsa Samsung’un büyük bir kayıp yaşayacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca Bkz. "AMD’den iş istasyonlarına en ucuz hızlandırıcı"

Geçen yıl hem DRAM fiyatlarının hem de NAND fiyatlarının yüksek seyretmesi firmaya tarihi faaliyet kârı elde etme şansı vermişti. Geçen yıl ikinci çeyrekte 12.7 milyar dolar faaliyet kârı elde eden Samsung’un bu yıl aynı dönemde yüzde 60 düşüş yaşayarak 5 milyar dolar seviyelerine gerileyeceği ön görülüyor. Samsung’un elindeki DRAM stoğunu eritmeye çalışmasının Micron’a alan açtığı belirtiliyor.

Galaxy S10 serisinin geçen yıla göre yüzde 12 civarında daha iyi satış yapmasına rağmen yonga bölümündeki düşüş bunu boşa çıkarmış oldu. Yine de Huawei’nin akıllı telefon pazarındaki gerilemesi nedeniyle Samsung’un 37-40 milyon adet daha akıllı telefon satabileceği düşünülüyor. Bu durumda faaliyet kârında bir miktar artış yaşanabilir.

Diğer taraftan Japonya’nın bazı önemli hammaddeleri Güney Kore’ye tedarik için izin şartını koşması da etkili olacak. Samsung’un izin almak için 90 günlük bir süre geçmesi gerekiyor ve özellikle OLED üretiminde bu süre dezavantaj oluşturacak.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Electronics-expected-to-report-huge-drop-in-Q2-operating-income_id117245 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
adroid 3 gün en beğenilen
Madem o kadar fazla ram var o sattıkları telefonlara taksınlar ya niye ram bellekten aciz telefonlar üretiyorsun Zamzung
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halloz58 7 sa.
İos u bitirirler inş
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Askaparta 2 gün
Hepsi birbirine bağlı.
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adroid 3 gün en beğenilen
Madem o kadar fazla ram var o sattıkları telefonlara taksınlar ya niye ram bellekten aciz telefonlar üretiyorsun Zamzung
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dostum kertenkele 3 gün
Hadi inşallah.

Nasıl bir ülke olduk böyle milletin başına bir iş gelsin zarar etsin fiyatlar düşüşün alalım diye bakıyoruz. aynı şey ırak yumurta alımını durdurduğunda olmuştu inşallah yumurta fiyatları düşer diyorduk düştü de.
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dr20mouse 3 gün
Fiyatlar düşsün ram ve ssd stoklarim.
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kuzgun_ 3 gün
Ram fiyatları düşer mi ?
- düşmez !
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an agony 3 gün
Ne diyorsunuz, kısa vadede tr pazarında fiyatlar etkilenir mi
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_Kullanıcı_Adı_ 3 gün
Ohh iyi oluyor dicem de Türkiye de fiyatlar düşmeyecek biliyorum.
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smart1978 3 gün
Sisirilmis fiyatlardaki o bilesenler. Kendi aralarinda anlasip surekli yuksek fiyatlandirmalari da tespit edilmisti sonucta pek degisen birsey olmadi ama bu gelisme bence yetersiz . Fiyatlari en az yarisi olmasi gerekir ...
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