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Huawei'ye bir yasak daha Fransa'dan geliyor

Görünüşe bakılırsa Huawei'nin tıpkı geçen sene olduğu bu sene de politik sebeplerle başı bir hayli dertte olacak. İddialara göre Çinli teknoloji devi için bir yasak daha Fransa'dan geliyor.
3 ay
5,5b
1
14
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Huawei'ye bir yasak daha Fransa'dan geliyor
 
Çinli mobil teknoloji devi Huawei, her ne kadar son yıllarda rekor bir büyümeye imza atmış ve zirvedeki akıllı telefon üreticileri arasında kendine yer etmiş olsa da ne yazık ki casusluk suçlamaları ve politik meseleler yüzünden bir hayli zor günler geçiriyor.
ABD, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda hali hazırda şirkete kapılarını sıkı bir biçimde kapatmış duruma. Ancak görünüşe bakılırsa Huawei ile ilişiğini kesmek isteyen ülkeler yalnızca bu dörtlü ile sınırlı değil. İddialara göre Çinli teknoloji devine bir yasak daha Fransa'dan geliyor. 
Huawei dünyanın en büyük 50 operatöründen 45'ine ekipman sağlıyor ve Fransız haber kuruluşu Le Monde'nin iddialarına göre şirket, kullanıcılarını gözetlemek ve kişisel verilerine ulaşmak için ağ altyapısını kullanıyor.
Le Monde yaptığı haberde, Huawei'nin casusluk yaptığına dair bugüne kadar hiçbir kesin kanıt bulunmadığına değinse de ABD’nin baskısının ve gittikçe artan mahremiyet hassasiyetinin bu suçlamalara büyük bir ciddiyet kazandırdığına da dikkat çekiyor.
Görünüşe bakılırsa Huawei'nin tıpkı geçen sene olduğu gibi bu sene de politik sebeplerle başı bir hayli dertte olacak. Öte yandan şirketin bu yılki hedefleri arasında dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumuna gelmek bulunuyor. Tüm bu talihsizliklere rağmen Huawei, 2019 yılında zirveye ulaşmayı başarabilecek mi, hep birlikte göreceğiz.
https://www.androidpit.com/will-france-ban-huawei-for-espionage Yorum Yaz
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Xrollann 3 ay en beğenilen
Hangi şirket yapmıyor acaba?
Bence diğer firmalar Huawei çok büyük bir rakip olarak bakıyor ve taşlanıyor ülkelerce, ya sizce?
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brk6152 3 ay
Huawininde fransa çok umrunda
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DH Misafiri 3 ay
Intel yapmıyordu ya
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homebird 3 ay
Amerika bunlara tuvalete gitmeyin dese altlarına bez bağlarlar.
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yc#1 3 ay
Meltdown ve Spectre açıklı işlemcileri piyasaya sürenlere ses etmeyenler Huawei'ye sarmış.
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odyssa 3 ay
Amerika hiç casusluk yapmıyordu, çin olmasa... hangi aklı kıt inanırsa tabii buna. ,çin de şirketlerini koruma amaçlı aynı şeyleri yapsa bakalım görürüz ne olur.
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SEO-Uzmanı 3 ay
halklar kardeştir !
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Xrollann 3 ay en beğenilen
Hangi şirket yapmıyor acaba?
Bence diğer firmalar Huawei çok büyük bir rakip olarak bakıyor ve taşlanıyor ülkelerce, ya sizce?
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brk6152 3 ay
Huawininde fransa çok umrunda
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Nevfel 3 ay
Beter olsun çin ve şirketleri. Doğu Türkistan da yaptıkları zulumler ortada. Allah daha beter etsin.
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mehmetg 3 ay Nevfel
CIA in yaptigi propaganda calismalari bu arkadasda ise yaramis.
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fhrstw 3 ay
Le Monde un Huwaei savunması şaşırttı beni acaba Huwaeiyi sosyalist falan mi sanıyorlar? Yada sırf Abd istiyor diye yasaklanmasına mı karşılar?
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smart1978 3 ay
Huawei yani Cin casusluk isine bulasmasa politik yasaklari da olmaz elbette. Sasirmadim. Liste buyuyor anlasilan.
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