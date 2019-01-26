Huawei'ye bir yasak daha Fransa'dan geliyor

Çinli mobil teknoloji devi Huawei, her ne kadar son yıllarda rekor bir büyümeye imza atmış ve zirvedeki akıllı telefon üreticileri arasında kendine yer etmiş olsa da ne yazık ki casusluk suçlamaları ve politik meseleler yüzünden bir hayli zor günler geçiriyor.

ABD, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda hali hazırda şirkete kapılarını sıkı bir biçimde kapatmış duruma. Ancak görünüşe bakılırsa Huawei ile ilişiğini kesmek isteyen ülkeler yalnızca bu dörtlü ile sınırlı değil. İddialara göre Çinli teknoloji devine bir yasak daha Fransa'dan geliyor.

Huawei dünyanın en büyük 50 operatöründen 45'ine ekipman sağlıyor ve Fransız haber kuruluşu Le Monde'nin iddialarına göre şirket, kullanıcılarını gözetlemek ve kişisel verilerine ulaşmak için ağ altyapısını kullanıyor.

Le Monde yaptığı haberde, Huawei'nin casusluk yaptığına dair bugüne kadar hiçbir kesin kanıt bulunmadığına değinse de ABD’nin baskısının ve gittikçe artan mahremiyet hassasiyetinin bu suçlamalara büyük bir ciddiyet kazandırdığına da dikkat çekiyor.

https://www.androidpit.com/will-france-ban-huawei-for-espionage

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Görünüşe bakılırsa'nin tıpkı geçen sene olduğu gibi bu sene de politik sebeplerle başı bir hayli dertte olacak. Öte yandan şirketin bu yılki hedefleri arasında dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumuna gelmek bulunuyor. Tüm bu talihsizliklere rağmenyılında zirveye ulaşmayı başarabilecek mi, hep birlikte göreceğiz.