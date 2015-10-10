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Huawei yeni akıllı telefonu Enjoy 5'i duyurdu

3 yıl
4,3b
1
25
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Huawei yeni akıllı telefonu Enjoy 5'i duyurdu
 
Çinli üretici Huawei, "Honor" markasıyla düşük fiyatlı akıllı telefon kategorisinde oldukça önemli bir yere sahip. Sızıntılar bir süredir Honor ailesine Play 5X adında yeni bir modelin geleceğini söylüyordu ancak bugün yapılan duyuruda yeni model Enjoy 5 adıyla tanıtıldı.

5" HD çözünürlükte dokunmatik ekrana sahip akıllı telefon MediaTek MT6735 çipset, 2 GB bellek, 16 GB arttırılabilir depolama alanı 13 MP arka ve 5 MP ön kamera gibi özelliklere sahip. En dikkat çekici özelliklerden birisi ise 4000 mAh kapasiteli dev batarya. Mütevazi donanımı ve batarya kapasitesini göze alacak olursak akıllı telefonla normal kullanımda 2 günü rahatlıkla çıkarabilir gibi gözüküyor. 

143.1 x 71.8 x 9.7 mm boyutlarında ve 160 gram ağırlığındaki Enjoy 5'de çift sim kart ve LTE desteği de unutulmamış. Android 5.1 üzerinde çalışan EMUI 3.0 arayüzü ile birlikte kutusundan çıkan model yaklaşık 158 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.
Huawei yeni akıllı telefonu Enjoy 5'i duyurdu
 

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Mianfei 3 yıl
Lenovo P70 bence daha iyi çünkü sanal tuşlardan nefret ediyorum abi kim çıkardı şunu yaovv..
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Qonrul 3 yıl
yalnız batarya efsaneymiş
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Be All My Sins Remembered 3 yıl Okisht
Hocam 5'de değil de 5'te olmalı, ufak bir hata olmuş.
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No-FéAR 3 yıl
Morphinz
158 dolar = 459 tl. hadi 200 de satıcı kazansın 659 tl. Eğer 659a gelirse Bu telefonu direk yarın gider alırım..

Nerede ÖTV KDV gümrük vergisi TRT bandrolü 950TL gelir bize
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Görmebak 3 yıl No-FéAR
No-FéAR

Morphinz

158 dolar = 459 tl. hadi 200 de satıcı kazansın 659 tl. Eğer 659a gelirse Bu telefonu direk yarın gider alırım..

Nerede ÖTV KDV gümrük vergisi TRT bandrolü 950TL gelir bize



Yanlış bilgi vermeyin arkadaşım insanlara 4.300 TL den girecek bu model Türkiyeye.
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serhdemir 3 yıl
Özellikleri gayet güzel kronik sorunu yoksa ve iyi bir fiyattan gelirse tutar, çin markalarına nedense hep şüpheli bakıyorum, yukarda bir arkadaş sony,lg,samsunga sorunlu demiş ancak tam tersine , bu çin menşeli firmalarda daha cok sorun çıkıyor ,malzeme kalitesi, ses kalitesi ,kamera kalitesi vs global markalara göre genelde sorunlu oluyor, kağıt üzerindeki özelliklere çok aldanmayın
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vaskin77 3 yıl serhdemir
serhdemir
Özellikleri gayet güzel kronik sorunu yoksa ve iyi bir fiyattan gelirse tutar, çin markalarına nedense hep şüpheli bakıyorum, yukarda bir arkadaş sony,lg,samsunga sorunlu demiş ancak tam tersine , bu çin menşeli firmalarda daha cok sorun çıkıyor ,malzeme kalitesi, ses kalitesi ,kamera kalitesi vs global markalara göre genelde sorunlu oluyor, kağıt üzerindeki özelliklere çok aldanmayın

Kullanmadığınız telefon hakkında eski mitlere (çin malı kalitesizdir) göre yorum yapmayalım hocam. Yaklaşık bir yıldır Huawei G7 kullanıyorum. Malzeme kalitesi, stabilite, kamera, özellikle batarya konusunda diğer markaların orta segment telefonlarını ezer geçer.
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Morphinz 3 yıl
158 dolar = 459 tl. hadi 200 de satıcı kazansın 659 tl.
Eğer 659'a gelirse Bu telefonu direk yarın gider alırım..
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ssahan10 3 yıl
Ram 3gb olsaymis cok saglam satardi hemde cok
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Redunay 3 yıl
p70 e özenilmiş gibi geldi bana
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King Stannis 3 yıl
Batarya performansı odaklı bir telefona 6735 konulması normal, 720p ekranı gayet güzel taşır; telefon çok dengeli olmuş ülkemize uygun fiyattan gelirse çok güzel satış yapar.
Keşke sanal tuşlar olmasaydı.
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07rainman 3 yıl
lenovo p70 olmus bu.guzel telefon cinli markalar olmasa 4000 ma bataryali telefon goremicez.bu saatten sonra samsung sony LG alinmaz.bu markalar kronik sorunlu telleriyle pilden kismaya devam etsin.
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a_y_k_u_t 3 yıl
Nerdeyse aynı özelliklerde lenovo p70 var zaten :)
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