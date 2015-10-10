Huawei yeni akıllı telefonu Enjoy 5'i duyurdu

Çinli üretici Huawei, "Honor" markasıyla düşük fiyatlı akıllı telefon kategorisinde oldukça önemli bir yere sahip. Sızıntılar bir süredir Honor ailesine Play 5X adında yeni bir modelin geleceğini söylüyordu ancak bugün yapılan duyuruda yeni model Enjoy 5 adıyla tanıtıldı.
5" HD çözünürlükte dokunmatik ekrana sahip akıllı telefon MediaTek MT6735 çipset, 2 GB bellek, 16 GB arttırılabilir depolama alanı 13 MP arka ve 5 MP ön kamera gibi özelliklere sahip. En dikkat çekici özelliklerden birisi ise 4000 mAh kapasiteli dev batarya. Mütevazi donanımı ve batarya kapasitesini göze alacak olursak akıllı telefonla normal kullanımda 2 günü rahatlıkla çıkarabilir gibi gözüküyor.
143.1 x 71.8 x 9.7 mm boyutlarında ve 160 gram ağırlığındaki Enjoy 5'de çift sim kart ve LTE desteği de unutulmamış. Android 5.1 üzerinde çalışan EMUI 3.0 arayüzü ile birlikte kutusundan çıkan model yaklaşık 158 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.
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Yanlış bilgi vermeyin arkadaşım insanlara 4.300 TL den girecek bu model Türkiyeye.
Kullanmadığınız telefon hakkında eski mitlere (çin malı kalitesizdir) göre yorum yapmayalım hocam. Yaklaşık bir yıldır Huawei G7 kullanıyorum. Malzeme kalitesi, stabilite, kamera, özellikle batarya konusunda diğer markaların orta segment telefonlarını ezer geçer.
Eğer 659'a gelirse Bu telefonu direk yarın gider alırım..
Keşke sanal tuşlar olmasaydı.