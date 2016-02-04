Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Huawei yıla 12 milyon akıllı telefon satışı ile başladı

Akıllı telefon pazarının üç numaralı ismi Huawei, elde ettiği başarıları geleceğe taşımaya kararlı. Firma, geçen senenin modelleriyle bu yıla iyi bir başlangıç yaptı.
3 yıl
3,7b
1
11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei yıla 12 milyon akıllı telefon satışı ile başladı


Geçen yılı 108 milyon akıllı telefon satışı ile geride bırakan ve tarihindeki en büyük rakamlara ulaşan Huawei'nin, bu yıl nasıl bir performans göstereceği merak konusuydu. Yılın ilk ayı sona ererken, Huawei yeni rekorların işaretlerini vermeye başladı. Firmada yüzler gülüyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Ocak 2016 itibariyle 12 milyon akıllı telefon satışı yapıldı. Geçen yıl aynı aya göre yüzde 93 artış elde edildi. Firma tarihinde ilk kez 4 ay üst üste 10 milyon telefon satışı gerçekleştirmeyi başardı. Beklentileri yükselen Huawei, bu yıl toplamda 120 milyon satış rakamını geçmeyi hedefliyor. 


Firmanın geçen yıl lanse ettiği Huawei P8 serisi büyük bir başarıya imza attı. Huawei P8, P8 Lite ve P8 Max modellerini barındıran P8 serisi, toplamda 16 milyon sattı. Sadece Huawei P8 Lite modeli 10 milyon barajını aştı. P8 ve P8 Max ise toplamda 6 milyon satıldı. Serinin satışlarının büyük kısmı Çin sınırları dışında gerçekleşti. 5 inçlik 720p ekran, 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Kirin 620 yonga seti, 2GB RAM ve 2200mAh kapasiteli batarya gibi özellikler barındıran P8 Lite, ülkemizde 1000TL seviyesinden satılıyor. 

Bu yıla iyi bir başlangıç yapan Huawei, ay sonundaki MWC 2016 etkinliğinde de önemli sürprizlere imza atacak. Firmanın P9 serisini veya Huawei D8 modelini tanıtması beklenirken, giyilebilir cihaz tarafında da bazı yenilikleri duyurması bekleniyor. 

http://www.androidheadlines.com/2016/02/huawei-sold-12-million-phones-last-month-108-million-in-2015.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kidalabama 3 yıl en beğenilen
allah için mate 7 için lollipop ne zaman göndericekler onu soyleyin bari.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Yılların iphone kullanıcısıyım, geçen ay Huawei Mate S aldım, inanılmaz keyif alıyorum, gerçekten çok klas bir cihaz, inşallah servis ihtiyacım falan olmaz , o tarafın çok kuvvetli olmadığını düşünüyorum çünkü...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alper-tgn 3 yıl
Firmaların büyüklüğünü devamlılığı belirler o kadar telefon sattı da servis,güncelleme vb. ne durumda hemen meydana çıkmaz bu sorunlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
2 ayda bu durum dogruysa tek kelime ile helal olsun ne diyelim ama güncelleme vermeleri lazım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Orgeneral 3 yıl
Bence Samsung'un en büyük rakibi olacak. Yeni çıkan A9'u ilk Çin de satışa sunması da Çinli rakiplerini nekadar ciddiye aldığının bir göstergesi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcrew 3 yıl
mobil pazarda sadece çinli üreticiler kalacak sanırım

lenovo, xiaomi, huawei, zte kendi arasında takılır artık

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 yıl
Helal olsun bu sene 150'yi geçerler muhtemelen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-5E274E432 3 yıl
Microsoft 'tan çok satmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuujitsu 3 yıl
Türkiye de de satışları artıyor. Bir kaç arkadaşım Huawei marka telefon aldı benim de. Baya hızlı bir yükseliş içindeler ama fiyatları çok pahalı bence. Xiaomi bu kadar fiyaı performans ürünüyle Huawei yi nasıl geçemiyor telefon satışlarında anlamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kidalabama 3 yıl en beğenilen
allah için mate 7 için lollipop ne zaman göndericekler onu soyleyin bari.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selmand 3 yıl kidalabama
kidalabama
allah için mate 7 için lollipop ne zaman göndericekler onu soyleyin bari.

G7 ye bile geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LooF 3 yıl
Gercek 12milyon cihaz sattigini dogrumu ? Yani daha 2.ayin basindayiz...Dogruysa Helal olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3720 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
huawei, huawei 12 million smartphones ve
6 etiket daha huawei p8 huawei p8 lite huawei p8 max Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl ABD'den sonra bir ülke daha uzayda madencilik peşinde 3 yıl Çin'in keşif aracı Yutu'dan inanılmaz Ay fotoğrafları 3 yıl Sıvı soğutmalara taş çıkaran Thermalthake Frio Extreme incelemesi 3 yıl Sony'nin çift kamera sensörü ilgi görüyor 3 yıl Fitbit'ten bu kez akıllı bileklik 3 yıl Apple Music Android uygulaması, hafıza kartına kayıt imkanı sunuyor 3 yıl Greenify, root gerektirmeyen fonksiyonlarını geliştiriyor 3 yıl Google arama motorunun başındaki isim değişiyor 3 yıl VAIO, Windows 10 Mobile işletim sistemine sahip yeni telefonunu duyurdu 3 yıl Felçli hastaların yürümesini sağlayan robotik iskelet 3 yıl BSC Ekibi Gaming İstanbul'da Fuar Süresince Canlı Yayında 3 yıl Elon Musk, Model X'i eleştiren müşterisinin siparişini iptal etti 3 yıl Steven Spielberg sanal gerçekliğe özel bir film hazırlıyor 3 yıl Nintendo'nun ilk mobil oyunu mart ayında geliyor 3 yıl Hızlı ve Öfkeli'nin 3 Yeni Filmi Yolda 3 yıl ABD Ulusal Güvenlik Ajansı bilgi toplama ve siber savunma ekiplerini birleştiriyor 3 yıl Google aldatıcı indirme butonları konusunda web kullanıcılarını uyaracak 3 yıl Facebook'ta Herkesle Aranızda 3.57 Kişi Var 3 yıl OCZ Trion 150 SSD serisi satışa çıkıyor 3 yıl LG G5, 21 Şubat'ta geliyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Huawei yıla 12 milyon akıllı telefon satışı ile başladı Sonraki Instagram ilk orijinal dizisini yayınladı 3 yıl HTC kötü gidişatı durdurma yolunda 3 yıl Youtube 360 derece canlı yayınlar için hazırlık yapıyor 3 yıl Microsoft, HoloLens ve spor müsabakalarını bir araya getiren reklam filmini yayınladı 3 yıl NASA, hacklendikleri yönündeki iddiaları yanıtladı 3 yıl Samsung'un güvenli TIR konsepti Arjantin'de test edilecek 3 yıl Microsoft Band 2'nin pil performansı artırıldı 3 yıl Google'ın otonom sürüş sistemi yağmurlu yol testlerine hazır 3 yıl Fitness takibine farklı bir yaklaşım: Human 3 yıl Lumia 850'den görseller gelmeye devam ediyor 3 yıl Ucuz USB Type-C kablosu, cihazlara büyük zarar verebiliyor 3 yıl Gram Games'in yeni oyunu Merged, 5 günde 1 milyon kez indirildi 3 yıl Batman v Superman: Dawn of Justice filminin bütçesi belli oldu 3 yıl Turing Phone, Sailfish platformuna yöneliyor 3 yıl Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge hakkında her şey 3 yıl OS X tarafının beğenilen mail istemcisi Airmail iOS'ta 3 yıl Seagate, ürünlerindeki yüksek hata oranları nedeniyle dava edildi 3 yıl AMD'nin 32 çekirdekli Zeppelin işlemcisi detaylanıyor 3 yıl MacGyver ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim