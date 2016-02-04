Huawei yıla 12 milyon akıllı telefon satışı ile başladı





Geçen yılı 108 milyon akıllı telefon satışı ile geride bırakan ve tarihindeki en büyük rakamlara ulaşan Huawei'nin, bu yıl nasıl bir performans göstereceği merak konusuydu. Yılın ilk ayı sona ererken, Huawei yeni rekorların işaretlerini vermeye başladı. Firmada yüzler gülüyor.





Firmadan yapılan açıklamaya göre Ocak 2016 itibariyle 12 milyon akıllı telefon satışı yapıldı. Geçen yıl aynı aya göre yüzde 93 artış elde edildi. Firma tarihinde ilk kez 4 ay üst üste 10 milyon telefon satışı gerçekleştirmeyi başardı. Beklentileri yükselen Huawei, bu yıl toplamda 120 milyon satış rakamını geçmeyi hedefliyor.









Firmanın geçen yıl lanse ettiği Huawei P8 serisi büyük bir başarıya imza attı. Huawei P8, P8 Lite ve P8 Max modellerini barındıran P8 serisi, toplamda 16 milyon sattı. Sadece Huawei P8 Lite modeli 10 milyon barajını aştı. P8 ve P8 Max ise toplamda 6 milyon satıldı. Serinin satışlarının büyük kısmı Çin sınırları dışında gerçekleşti. 5 inçlik 720p ekran, 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Kirin 620 yonga seti, 2GB RAM ve 2200mAh kapasiteli batarya gibi özellikler barındıran P8 Lite, ülkemizde 1000TL seviyesinden satılıyor.





Bu yıla iyi bir başlangıç yapan Huawei, ay sonundaki MWC 2016 etkinliğinde de önemli sürprizlere imza atacak. Firmanın P9 serisini veya Huawei D8 modelini tanıtması beklenirken, giyilebilir cihaz tarafında da bazı yenilikleri duyurması bekleniyor.

http://www.androidheadlines.com/2016/02/huawei-sold-12-million-phones-last-month-108-million-in-2015.html