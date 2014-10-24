Huawei yılın üçüncü çeyreğinde 16.8 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi

Bu yıla akıllı telefon pazarında üçüncü sırada giren ve tarihteki en iyi başarısını yakalayan Çinli Huawei, 1 milyon Ascend Mate 7 satışına rağmen bu kez koltuğunu tehlikeye düşürecek bir satış rakamına geriledi.

Firma önceki çeyrekte 20 milyon civarında akıllı telefon satışı gerçekleştirmişti ve en yakın rakibine de 5 milyon fark atmıştı. Ancak üçüncü çeyrekte rakam 16.8 milyon olarak gerçekleşti. Bunun yüzde 26'sı orta ve üst seviye sınıfında gerçekleşti. Firmanın satışlarının büyük çoğunluğu giriş seviyesi sınıfta yapıldı.

Firma bununla birlikte yıl bazında yüzde 23 artış yaşarken, Ortadoğu ve Afrika'da ise yıl bazında yüzde 322 artış gerçekleştirdi. Çin'de ise artış yüzde 18 oldu.

Pazarın beşinci sırasındaki Xiaomi de üçüncü çeyrekte yüzde 20-25 artış bekliyor. Önceki çeyrek 15 milyon akıllı telefon satan firmanın Huawei ile kafa kafaya gelmesi muhtemel. Ayrıca Lenovo da satışlarını bir miktar artırmış durumda. Bu bakımdan pazarın üç numarası için Çinli firmaların kıran kırana bir mücadelesi söz konusu.