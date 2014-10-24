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Huawei yılın üçüncü çeyreğinde 16.8 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei yılın üçüncü çeyreğinde 16.8 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi

Bu yıla akıllı telefon pazarında üçüncü sırada giren ve tarihteki en iyi başarısını yakalayan Çinli Huawei, 1 milyon Ascend Mate 7 satışına rağmen bu kez koltuğunu tehlikeye düşürecek bir satış rakamına geriledi.


Firma önceki çeyrekte 20 milyon civarında akıllı telefon satışı gerçekleştirmişti ve en yakın rakibine de 5 milyon fark atmıştı. Ancak üçüncü çeyrekte rakam 16.8 milyon olarak gerçekleşti. Bunun yüzde 26'sı orta ve üst seviye sınıfında gerçekleşti. Firmanın satışlarının büyük çoğunluğu giriş seviyesi sınıfta yapıldı.


Firma bununla birlikte yıl bazında yüzde 23 artış yaşarken, Ortadoğu ve Afrika'da ise yıl bazında yüzde 322 artış gerçekleştirdi. Çin'de ise artış yüzde 18 oldu.


Pazarın beşinci sırasındaki Xiaomi de üçüncü çeyrekte yüzde 20-25 artış bekliyor. Önceki çeyrek 15 milyon akıllı telefon satan firmanın Huawei ile kafa kafaya gelmesi muhtemel. Ayrıca Lenovo da satışlarını bir miktar artırmış durumda. Bu bakımdan pazarın üç numarası için Çinli firmaların kıran kırana bir mücadelesi söz konusu.



Kaynak:http://www.gsmarena.com/huawei_hits_168_million_shipments_in_q3_this_year-news-10021.php
http://www.gsmarena.com/huawei_hits_168_million_shipments_in_q3_this_year-news-10021.php Yorum Yaz
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Gece772 4 yıl
Ürün satma savaşı....
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ErTuFx 4 yıl
Basarili bir firma ancak android üreten firmalsrin bir cikisi oluyor sonra nedense cok cabuk kan kaybediyorlar.
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mesut4768 4 yıl
ülkemize hala gelemedi gerçi gelince daha yakından inceleriz artık
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mesut4768 4 yıl
lg de 6 inç tlf yapsın alalım 5 inç telefonlar standart oldu artık para vermem 5 inç telefonlara mate 7 yi bu yüzden bekliyorum 6 inç işlemciside yeterli benim açımdan
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Castiel 4 yıl mesut4768
mesut4768

lg de 6 inç tlf yapsın alalım 5 inç telefonlar standart oldu artık para vermem 5 inç telefonlara mate 7 yi bu yüzden bekliyorum 6 inç işlemciside yeterli benim açımdan

lg g flex 6 ınc sanırım,
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Guaire 4 yıl
Xiaomi'nin üçüncü çeyrek satışları 18 milyon.
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uguroz76 4 yıl
Huawei Tr nin savunulacak yanı pek yok doğruda fiyat konusundaki eleştiri haksız olmuş. Huawei Avrupa daki euro üzerinden fiyatı Türkiye de fark koymadan sadece kur ile çarparak uygulayan tek firmadır. Bende p7 nin daha ucuz olmasını isterim ama malesef fiyat böyle. 450euro
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Castiel 4 yıl
huawei iyi güzelde türkıye ofisi kötü,
bakın huawei p7 : 1250 tl, şimdı adam şunu der ben bunu alacagıma lg g2 alırım,
doğal olarakta haklı, p7 nın edecegı para 800 tl yı geçmez.
diğer bır hususta turkıyeye telefon çeşıtı cok az, ıyı telefonlar gelmıyor gelsede 1 yıl sonra gelıyor o zamanada dıger fırmalar daha ust model uretıyor,
huaweı turkıye ofısını değiştirmelı yazıktır gunahtır...
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DntRx 4 yıl Castiel
Castiel
huawei iyi güzelde türkıye ofisi kötü,
bakın huawei p7 : 1250 tl, şimdı adam şunu der ben bunu alacagıma lg g2 alırım,
doğal olarakta haklı, p7 nın edecegı para 800 tl yı geçmez.
diğer bır hususta turkıyeye telefon çeşıtı cok az, ıyı telefonlar gelmıyor gelsede 1 yıl sonra gelıyor o zamanada dıger fırmalar daha ust model uretıyor,
huaweı turkıye ofısını değiştirmelı yazıktır gunahtır...

+Güncellemede vermiyor bu TR ofisi. Tam sopalik.
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