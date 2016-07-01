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Huawei’den 2.6 milyon P9 satışı

Leica ile işbirliği sonucunda piyasaya sürdüğü P9 ve P9 Plus, Huawei’nin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Seri, toplamda 2.6 milyon adet satış rakamı yakaladı.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yılı akıllı telefon pazarının üçüncüsü olarak kapatan Huawei, bu yıl da agresif bir strateji izliyor. Her ne kadar genel durgunluk nedeniyle firma satış hedefini biraz düşürmüş olsa da, yılın ilk çeyreği itibariyle rakamlar sevindirici.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk çeyreğinde toplamda 28.3 milyon akıllı telefon satışı yapıldı. İlk çeyrek dönemde Huawei’nin geçen yıl piyasaya sürdüğü Honor 5X, G7 Plus, Mate 8 gibi akıllı telefon modellerinden büyük katkı geldi. Örneğin Honor 5X modeli toplamda 8 milyon adet sattı. Bu bakımdan satışların başarılı olduğunu söylemek mümkün.

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Firmanın önemli silahları ise yılın ikinci çeyreğinde piyasaya çıkmıştı. Rakamlara katkıları da yine bu dönemde olacak. Huawei P9 ve P9 Plus modellerinin bugüne kadar toplamda 2.6 milyon adet satış yaptığı belirtiliyor. Bu bakımdan yılın ikinci yarısında da firma benzer bir satış rakamı elde edebilir.

Xiaomi, Meizu gibi rakiplerin amiral gemi modellerinin aksine daha yüksek bir fiyattan piyasaya çıkan serinin, tüketici ilgisini yakaladığı görünüyor. Ülkemizde de Huawei P9 modeli 2399TL fiyat etiketi ile satışa sunulmuştu.

Yılın ikinci yarısı için Huawei’nin heybesinde Mate 9, Mate S 2, Honor 8, Honor 8V gibi iddialı modeller yer alıyor. Bu modellerin göreceği ilgi, satış rakamlarını da doğrudan etkileyecektir. Yıl genelinde firmanın 120 milyonu rahat bir şekilde geçeceği tahmin ediliyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Huawei-shipped-28.3-million-handsets-during-this-years-first-quarter_id82780 Yorum Yaz
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Atılgan oo 2 yıl
ah huawei ah koysaydin ya suna s820 alsaydik keyfimize baksaydik.
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Powerman1923 2 yıl
Hak ediyor şu anki malzeme kalitesi en iyi olan marka bence.
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acbold 2 yıl
kadirirdem
p9 güzel cihaz ama satışlar sanki az olmuş gibi...

İşlemci yüzünden biraz temkinli davrananlar var. Snapdragon olsaydı sanki daha da çok satabilirdi gibi geliyor. Kirin'e herkes sıcak bakmıyor diye düşünüyorum.
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kadirirdem 2 yıl
p9 güzel cihaz ama satışlar sanki az olmuş gibi...
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onsos1100 2 yıl
Huawei nin bazı telefonlarını anlamıyorum
Huawei p9 lite çıkıyor ardından honor 8
P9 plus çıkıyor ardından mate s2
Hemen hemen aynı özelliklelere sahip telefonlar işlemcileri de aynı sayılır
Bu telefonlar farklı seri ancak özellikleri hemen hemen aynı
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A.F.Y.D 2 yıl
Mobil sektöründe kapışma var bu aralar, ama Türkiye'de hep 2 katına mal oluyor vergiler yüzünden
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