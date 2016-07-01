Huawei’den 2.6 milyon P9 satışı

Geçen yılı akıllı telefon pazarının üçüncüsü olarak kapatan Huawei, bu yıl da agresif bir strateji izliyor. Her ne kadar genel durgunluk nedeniyle firma satış hedefini biraz düşürmüş olsa da, yılın ilk çeyreği itibariyle rakamlar sevindirici.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk çeyreğinde toplamda 28.3 milyon akıllı telefon satışı yapıldı. İlk çeyrek dönemde Huawei’nin geçen yıl piyasaya sürdüğü Honor 5X, G7 Plus, Mate 8 gibi akıllı telefon modellerinden büyük katkı geldi. Örneğin Honor 5X modeli toplamda 8 milyon adet sattı. Bu bakımdan satışların başarılı olduğunu söylemek mümkün.

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Firmanın önemli silahları ise yılın ikinci çeyreğinde piyasaya çıkmıştı. Rakamlara katkıları da yine bu dönemde olacak. Huawei P9 ve P9 Plus modellerinin bugüne kadar toplamda 2.6 milyon adet satış yaptığı belirtiliyor. Bu bakımdan yılın ikinci yarısında da firma benzer bir satış rakamı elde edebilir.

Xiaomi, Meizu gibi rakiplerin amiral gemi modellerinin aksine daha yüksek bir fiyattan piyasaya çıkan serinin, tüketici ilgisini yakaladığı görünüyor. Ülkemizde de Huawei P9 modeli 2399TL fiyat etiketi ile satışa sunulmuştu.

Yılın ikinci yarısı için Huawei’nin heybesinde Mate 9, Mate S 2, Honor 8, Honor 8V gibi iddialı modeller yer alıyor. Bu modellerin göreceği ilgi, satış rakamlarını da doğrudan etkileyecektir. Yıl genelinde firmanın 120 milyonu rahat bir şekilde geçeceği tahmin ediliyor.