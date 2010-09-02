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Huawei'den Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemli telefon: Ideos

8 yıl
17,6b
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11
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Huawei Ideos tanıtım videosu

Google'ın mobil işletim sistemi Android desteğini arkasına alan sayılı üreticilerden Huawei, Ideos modelini lanse etti.

Firmanın Android 2.2 (Froyo) işletim sistemli ilk akıllı telefonu ünvanını taşıyan Ideos, beklenenin aksine üst değil orta segmentte rekabet gösterecek. Beğenilere göre sarı, siyah, mavi ve mor renk seçenekleriyle satışa sunulması beklenen Ideos'da 528 MHz saat hızında çalışan işlemciye ve 2.8 inç boyutunda - 240x320 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilmiş. HSDPA desteğine sahip telefonda WI-FI 802.11 b/g/n, Bluetooth ve GPS üçlüsü gözlerden kaçmıyor. 3.5 mm'lik kulaklık girişi bulunan telefonun kamera çözünürlüğü ise 3.2 megapiksel. Kameranın yanında led flaş bulunmuyor.

Huawei Ideos'un 99 - 129 Pound civarında ekim ayı ortasına doğru dört farklı renk seçeneğiyle gelmesi bekleniyor.

Huawei'den Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemli telefon: Ideos
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Huawei'den Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemli telefon: Ideos
Tam Boyutta Gör
Huawei'den Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemli telefon: Ideos
Tam Boyutta Gör
Huawei'den Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemli telefon: Ideos
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http://www.pocket-lint.com/news/35380/huawei-ideos-budget-android-phone?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Teknikcan 8 yıl
Turkcell bunu da getirtsin.adını da T20 yapsın :D
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Wurunkatte 8 yıl
250-300 arası fiyattan satılsın peynir ekmek gibi gider.
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levodafon 8 yıl
Çok güzel, çok ucuz, android olan Vodafone 845 bu mu acaba? Yoksa o bundan ayrı mı?

Ekran 1 santim daha uzun olsaydı, yani ön cephe ekran olsa çok hoş bir cihaz olurdu. Yapamazlar mı?

Ne zaman Türkiye'ye gelir acaba?
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u.s.b.3 8 yıl

levodafon

Çok güzel, çok ucuz, android olan Vodafone 845 bu mu acaba? Yoksa o bundan ayrı mı?

Ekran 1 santim daha uzun olsaydı, yani ön cephe ekran olsa çok hoş bir cihaz olurdu. Yapamazlar mı?

Ne zaman Türkiye'ye gelir acaba?


bu o telefon değil...
orta segmentte olacak olması iyi bence.. ikinci telefon olarak kullanılır ama fiyatını ona göre belirlemeleri lazım... i4 amerikada 600 dolar türkiyede 2,500 tl iken bunun fiyatının uçuk olmayacağının kesinliği yok tabii.
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Batuist 8 yıl
o işletim sistemine o telefon hiç yakışmamış..
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PowerOfLinux 8 yıl

Batuist

o işletim sistemine o telefon hiç yakışmamış..


İlginç bir yorum olmuş , Huawei markasından ve cihazlarından haberin varmı merak ettim
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YediyuzYetmisYedi 8 yıl
paund 2.3 tl...250 300tl arasında ingilterede.
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Bukalemun 8 yıl
pound ne kadar? rakam küçük geldi ve ÖZELLİKLER BÜYÜK .... sen nelere kadirsin ANDROİD.
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iturkoman 8 yıl
i7500 galaxy ve HTC Tattoo karışımı bişi olmuş bir görünümü olmuş. Ama fiyat bakımından iyi yalnızca aşağıdaki tuş bölümü çok büyük onun yerine ekranı 320x480 ve 3" yapabilirlerdi.
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