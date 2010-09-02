Huawei'den Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemli telefon: Ideos

Huawei Ideos tanıtım videosu

Google'ın mobil işletim sistemi Android desteğini arkasına alan sayılı üreticilerden Huawei, Ideos modelini lanse etti.

Firmanın Android 2.2 (Froyo) işletim sistemli ilk akıllı telefonu ünvanını taşıyan Ideos, beklenenin aksine üst değil orta segmentte rekabet gösterecek. Beğenilere göre sarı, siyah, mavi ve mor renk seçenekleriyle satışa sunulması beklenen Ideos'da 528 MHz saat hızında çalışan işlemciye ve 2.8 inç boyutunda - 240x320 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilmiş. HSDPA desteğine sahip telefonda WI-FI 802.11 b/g/n, Bluetooth ve GPS üçlüsü gözlerden kaçmıyor. 3.5 mm'lik kulaklık girişi bulunan telefonun kamera çözünürlüğü ise 3.2 megapiksel. Kameranın yanında led flaş bulunmuyor.

Huawei Ideos'un 99 - 129 Pound civarında ekim ayı ortasına doğru dört farklı renk seçeneğiyle gelmesi bekleniyor.

http://www.pocket-lint.com/news/35380/huawei-ideos-budget-android-phone?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter