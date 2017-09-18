Huawei'den Apple'a Face ID göndermesi

Huawei, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yayınladığı Face ID teknolojisini hedef aldı. Apple lansmanında Face ID'nin Craig Federighi'nin yüzünü tanıyamaması tasvir edildi. Apple ince bir gönderme yapıldı. geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yayınladığı videoda Apple’ın iPhone X modeli ile tanıttığıteknolojisini hedef aldı. Apple lansmanındaCraig Federighi'nin yüzünü tanıyamaması tasvir edildi. Apple ince bir gönderme yapıldı.

Dünyanın üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi konumunda olan firma, önümüzdeki ay tanıtacağı Huawei Mate 10 ile daha iyi bir başarı yakalamayı hedefliyor. Huawei yeni cihazlarının özellik ve donanım kapasitesi bakımından Apple ve Samsung'un amiral gemilerine göre daha güçlü olacağını iddia ediyor.

Huawei IFA fuarında Kirin 970’i tanıtmıştı. Kirin 970 sahip olduğu Nöral İşlem Birimi (NPU) ile daha kişiselleştirilmiş bir yapay zeka deneyimi sunacağı ifade ediliyor. Tam olarak hangi avantajlar sunacağı bilinmese de Huawei son zamanlardaki tanıtım videolarında yapay zekanın üzerinde duruyor.

Gerçek Yapay Zekalı Telefon

Facebook üzerinden yayınlanan videoda da Apple lansmanında sınıfta kalan Face ID’ye bir gönderme yapılıyor. Videoların sonunda da “Gerçek Yapay Zekalı Telefon” anlamına gelen #TheRealAIPhone etiketi ve altında da Mate 10’un tanıtım günü olan 16 Ekim tarihine yer veriliyor.

Huawei Mate 9 birtakım yapay zeka özelliklerine sahip. Kullanıcının deneyimine göre arayüzü özelleştiriyor ve işletim sisteminin çalışma algoritmasında bazı değişiklikler yapıyor. Mate 10’un nasıl bir deneyim sunacağı merak konusu.

Twit yukarıda görüntülenmiyorsa bu linkten ilgili videoya ulaşabilirsiniz.

https://twitter.com/HuaweiMobileSG/status/908877693625581568