Huawei'den Apple'a Face ID göndermesi

Huawei IFA fuarında Kirin 970’i tanıtmıştı. Kirin 970 sahip olduğu Nöral İşlem Birimi (NPU) ile daha kişiselleştirilmiş bir yapay zeka deneyimi sunacağı ifade ediliyor. Tam olarak hangi avantajlar sunacağı bilinmese de Huawei son zamanlardaki tanıtım videolarında yapay zekanın üzerinde duruyor.
Gerçek Yapay Zekalı Telefon
Facebook üzerinden yayınlanan videoda da Apple lansmanında sınıfta kalan Face ID’ye bir gönderme yapılıyor. Videoların sonunda da “Gerçek Yapay Zekalı Telefon” anlamına gelen #TheRealAIPhone etiketi ve altında da Mate 10’un tanıtım günü olan 16 Ekim tarihine yer veriliyor.
Huawei Mate 9 birtakım yapay zeka özelliklerine sahip. Kullanıcının deneyimine göre arayüzü özelleştiriyor ve işletim sisteminin çalışma algoritmasında bazı değişiklikler yapıyor. Mate 10’un nasıl bir deneyim sunacağı merak konusu.
https://twitter.com/HuaweiMobileSG/status/908877693625581568 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sen lansmanda yüz tanıtama. sonra icerde kurcalamışlar de. sonra da tanımaması iyi birşey bu sistemin calıstıgı anlamına geliyor de. nasi bir pişkinliktir.