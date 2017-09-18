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Huawei'den Apple'a Face ID göndermesi

Huawei, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Apple'ın Face ID teknolojisini hedef aldı. iPhone X lansmanında yüz tanıma teknolojisi çalışmamış ve yedek telefona geçilmişti.
1 yıl
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Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Huawei, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yayınladığı videoda Apple’ın iPhone X modeli ile tanıttığı Face ID teknolojisini hedef aldı. Apple lansmanında Face ID'nin Craig Federighi'nin yüzünü tanıyamaması tasvir edildi. Apple ince bir gönderme yapıldı.
Dünyanın üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi konumunda olan firma, önümüzdeki ay tanıtacağı Huawei Mate 10 ile daha iyi bir başarı yakalamayı hedefliyor. Huawei yeni cihazlarının özellik ve donanım kapasitesi bakımından Apple ve Samsung'un amiral gemilerine göre daha güçlü olacağını iddia ediyor.

Huawei IFA fuarında Kirin 970’i tanıtmıştı. Kirin 970 sahip olduğu Nöral İşlem Birimi (NPU) ile daha kişiselleştirilmiş bir yapay zeka deneyimi sunacağı ifade ediliyor. Tam olarak hangi avantajlar sunacağı bilinmese de Huawei son zamanlardaki tanıtım videolarında yapay zekanın üzerinde duruyor.

Gerçek Yapay Zekalı Telefon

Facebook üzerinden yayınlanan videoda da Apple lansmanında sınıfta kalan Face ID’ye bir gönderme yapılıyor. Videoların sonunda da “Gerçek Yapay Zekalı Telefon” anlamına gelen #TheRealAIPhone etiketi ve altında da Mate 10’un tanıtım günü olan 16 Ekim tarihine yer veriliyor.

Huawei Mate 9 birtakım yapay zeka özelliklerine sahip. Kullanıcının deneyimine göre arayüzü özelleştiriyor ve işletim sisteminin çalışma algoritmasında bazı değişiklikler yapıyor. Mate 10’un nasıl bir deneyim sunacağı merak konusu.

Twit yukarıda görüntülenmiyorsa bu linkten ilgili videoya ulaşabilirsiniz.

https://twitter.com/HuaweiMobileSG/status/908877693625581568 Yorum Yaz
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GkhnAkyolTr 1 yıl
Bu Huawei de yaramaz çocuk gibi Apple ı bi rahat bırakmadı :))
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ugacomtr 1 yıl
Diyecek ki senin tipin bozuk düzelttir gel öyle okuyayım...
sen lansmanda yüz tanıtama. sonra icerde kurcalamışlar de. sonra da tanımaması iyi birşey bu sistemin calıstıgı anlamına geliyor de. nasi bir pişkinliktir.
Diyecek ki senin tipin bozuk düzelttir gel öyle okuyayım...sen lansmanda yüz tanıtama. sonra icerde kurcalamışlar de. sonra da tanımaması iyi birşey bu sist...
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ugacomtr 1 yıl
Diyecek ki senin tipin bozuk düzelttir gel öyle okuyayım...
sen lansmanda yüz tanıtama. sonra icerde kurcalamışlar de. sonra da tanımaması iyi birşey bu sistemin calıstıgı anlamına geliyor de. nasi bir pişkinliktir.
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Guest-F8946C419 1 yıl
Lansmanda benzerini yaşamamak için kesin ekranda video oynatırlar.. biz çok iyiyiz diye

Samsung da zamanında neler dedi.. bir foto ile kilit ekranı aşılıyordu.
#kimnedersedesinapple
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interwap 1 yıl Guest-F8946C419
Catology

Lansmanda benzerini yaşamamak için kesin ekranda video oynatırlar.. biz çok iyiyiz diye




Samsung da zamanında neler dedi.. bir foto ile kilit ekranı aşılıyordu.



#kimnedersedesinapple

iPhone için kilit ekranını aşmaya foto, şifre vs. yede gerek kalmıyordu.
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ergenius 1 yıl
70 takipçisi olan bir hesabı paylaşmak ne bileyim biraz çocuksu
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elektrontan 1 yıl ergenius
ergenius

70 takipçisi olan bir hesabı paylaşmak ne bileyim biraz çocuksu

Hayret niye 70 ki?
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faniseyler 1 yıl
Artık bir algımız değişecek
Amerikalılar yapmış abi ama çalışmamış :))))))
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GkhnAkyolTr 1 yıl
Bu Huawei de yaramaz çocuk gibi Apple ı bi rahat bırakmadı :))
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