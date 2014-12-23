Huawei'den yeni bir akıllı telefon daha





Aralık ayını adeta ürün lansman ayına çeviren Huawei, 1 tablet ve 3 akıllı telefonun ardından yeni bir akıllı telefon modelini daha ürün yelpazesine ekledi. Orta seviyeye hitap edecek olan Huawei GX1 modeli ince ekren çerçevesi ile dikkat çekiyor.





6 inçlik 720p çözünürlükte IPS bir ekrana sahip olan Huawei GX1, ekranın ön panele oranında yüzde 80.5 seviyesine çıkıyor ve bu oran ile pazardaki pek çok rakibi arasından sıyrılarak sayılı modeller arasında yerini alıyor. Benzer bir oran Ascend Mate 7 amiral gemi modelinde de yer almaktaydı.





Model 4 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 410 yongasetinden gücünü alırken, 1GB RAM ile sistem destekleniyor ve 8GB artırılabilir kapasite sunuluyor. Modelde 8MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, LTE, çift SIM, 9.2mm kalınlık, 173gr ağırlık ve 3500mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler mevcut. Model güç tasarruf modu ile yüzde 10 batarya seviyesinde 24 saate kadar daha kullanım süresi sunabiliyor.





Huawei görünüşe göre özellikle alt seviye modellerinde metal kasa, ince ekran çerçevesi, 64-bitlik Kirin 620 işlemci gibi artılarla pazarda farklılaşmanın yollarını arıyor. Ascend GX1 modeli 255$ fiyat etiketi ile Çin'de satışa sunulmuş durumda.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-Ascend-GX1-officially-announced-has-an-80.5-screen-to-body-ratio_id64071