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Huawei'den yeni bir akıllı telefon daha

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei'den yeni bir akıllı telefon daha

Aralık ayını adeta ürün lansman ayına çeviren Huawei, 1 tablet ve 3 akıllı telefonun ardından yeni bir akıllı telefon modelini daha ürün yelpazesine ekledi. Orta seviyeye hitap edecek olan Huawei GX1 modeli ince ekren çerçevesi ile dikkat çekiyor. 

6 inçlik 720p çözünürlükte IPS bir ekrana sahip olan Huawei GX1, ekranın ön panele oranında yüzde 80.5 seviyesine çıkıyor ve bu oran ile pazardaki pek çok rakibi arasından sıyrılarak sayılı modeller arasında yerini alıyor. Benzer bir oran Ascend Mate 7 amiral gemi modelinde de yer almaktaydı. 

Model 4 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 410 yongasetinden gücünü alırken, 1GB RAM ile sistem destekleniyor ve 8GB artırılabilir kapasite sunuluyor. Modelde 8MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, LTE, çift SIM, 9.2mm kalınlık, 173gr ağırlık ve 3500mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler mevcut. Model güç tasarruf modu ile yüzde 10 batarya seviyesinde 24 saate kadar daha kullanım süresi sunabiliyor.

Huawei görünüşe göre özellikle alt seviye modellerinde metal kasa, ince ekran çerçevesi, 64-bitlik Kirin 620 işlemci gibi artılarla pazarda farklılaşmanın yollarını arıyor. Ascend GX1 modeli 255$ fiyat etiketi ile Çin'de satışa sunulmuş durumda.  

http://www.phonearena.com/news/Huawei-Ascend-GX1-officially-announced-has-an-80.5-screen-to-body-ratio_id64071 Yorum Yaz
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stalker(1979) 4 yıl
Şunlarda cesur yüreğe bağladı iyice

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-BraveHeart- 4 yıl
Bunlarda samsunga bağladı iyice.
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Tübba 4 yıl
güzel görünüyor
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stalker(1979) 4 yıl
Millet 5 inçlik ekrana 2k çözünürlük koyma derdine düşmüşken bunların 6 inç ekranda 720p kullanması biraz cimrilik olmuş:) En azından full hd olabilirdi. Tasarımı güzel olmuş. Home tuşu olsa aynı samsung telefonlarına benzerdi:)
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sercandk 4 yıl
Kesin sd410 vardır diyordum ki Huawei beni yöne yaniltmadi. Ayrıca 1 GB ram az kalmış. Ama tasarim çok hoş olmuş tebrik etmek lazım.
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stevejones 4 yıl
Piksel sayilir o ekranda
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Sefil_Arbaletçi 4 yıl
Biraz klişe olcak ama: aynı ürünleri pişirip pişirip karşımıza koyuyorlar.lafım sadece huaweiye değil tüm markalara artık radikal değişimler lazım htc deki çift kamera veya ıp 5s teki parmak izi okuyucu gibi
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Fiyaka1903 4 yıl Sefil_Arbaletçi
Sefil_Arbaletçi
Biraz klişe olcak ama: aynı ürünleri pişirip pişirip karşımıza koyuyorlar.lafım sadece huaweiye değil tüm markalara artık radikal değişimler lazım htc deki çift kamera veya ıp 5s teki parmak izi okuyucu gibi

Parmak izi okuyucu radikal bir yenilik değil 2 3 sene öncesinin Motorola Atrix telefonunda parmak izi okuyucu aynen yer almaktaydi.

Hey gidi Atrix efsane telefondu be
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Uacellat_62 4 yıl
1g ram, 8 Gb depolama ne Allah aşkına fiyatına göre donanımı çöp
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DaRKFoRCeS 4 yıl
biraz xiaomi ve meizu dan örnek alsınlar. Şu an güncelleme konusunda xiaomi daha iyi gibi. huawei böyle giderse zor yükselir. İyi bir telefon yap gerisini berbat et. samsung a özenmesin.
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1BilimAdamı 4 yıl
Huwaei Samsung’un yerini almaya çalışıyor
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crashris 4 yıl
şunu 5.5inc ve 720p ya da 900p olsun fazlasına gerek yok. bir de 2gb ram gelip snapdragon 610 seviyesinde bişey koy ben de alayım. çok güzel cihazlar çıkarıyor
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