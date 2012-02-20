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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei'ın dört çekirdekli modeli Ascend D1 Q'nun görselleri yayınlandı

7 yıl
18,3b
1
24
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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26 Şubat Pazar günü, Barcelona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2012) en güçlü akıllı telefonunun ve 10-inç boyutunda ekrana sahip tableti MediaPad 10'un lansmanını gerçekleştirmesi beklenen Huawei'ın Ascend D1 Q modeline ait dört farklı görsel internette yayınladı.
Dört çekirdekli işlemci desteğini arkasına alacak olan Ascend D1 Q'nun, merak uyandırmak adına belli başlı kısımları gösterilmek istenmiş. Huawei cephesinde gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
Huawei'ın dört çekirdekli modeli Ascend D1 Q'nun görselleri yayınlandı
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Huawei'ın dört çekirdekli modeli Ascend D1 Q'nun görselleri yayınlandı
Tam Boyutta Gör
Huawei'ın dört çekirdekli modeli Ascend D1 Q'nun görselleri yayınlandı
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darkaura 7 yıl en beğenilen
Turkiyede huawei x5 in fiyatindan dolayi seviliyor ama aslinda yurtdisinda diger telefonlarla boyle buyuk fiyat farklari yok. Turkiyede sadece x5 olmasi gereken fiyattan, ithalatci kazigi olmadan satildi. Fiyat farkinin tek nedeni buydu. Diger telefonlarda iki kati fiyata satiyorlar ve kimsede siz ne yapiyorsunuz aga demiyor
Turkiyede huawei x5 in fiyatindan dolayi seviliyor ama aslinda yurtdisinda diger telefonlarla boyle buyuk fiyat farklari yok. Turkiyede sadece x5 olmasi gereken...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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cihansevencan 7 yıl
Biz türk tüketicisi Huavei ile ilgileniyoruz ama Huawei biz türk tüketicisi ile hiç ilgilenmiyor..
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Lepanto 7 yıl
Tasarım konusunda iddialı olacak gibi duruyor, merakla bekliyorum bu ürünü.
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DH Misafiri 7 yıl
Turkcell T100 maxiphone
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Mobile Prof. 7 yıl
Çıktığı gün alıyorum.
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Fehva 7 yıl
kim satıyor huwai marka telefonları alanya sıfır hiç bir ürününü bulamadım vodafn vs gibi yerlere özel çıkarttığı telefonlar hariç sıfırı yok
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lazloo 7 yıl
Görsellerden pek birşey anlayamadı ama cihazın teknik özelliklerinin sağlam olacağını tahmin ediyorum.
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aspirin_00 7 yıl
ne biçim görsel bu gıyısını köşesini gösterileceğini bilseydim sayfaya tıklama zahmetinde bulunmazdım...
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xLmNt13 7 yıl
TÜerkiyeye geliyormu bu modeller :)
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alpa07 7 yıl
Birde sorunsuz satsa telefonları cüper bir marka
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createemir 7 yıl
Telefonun tasaramını tamamen görebilseydik iyiydi.
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E_Aydin35 7 yıl
Hiç fena değil hem teknik özellikler çok iyi hemde tasarım..Fiyatda göreceğiz bakalım ne olucak.:)
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Bu telefon ucuz felan olmuyacak bence.
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yamsuq 7 yıl
Izgarada vs. kırmızı renk.... Sensation xe'den esintiler....
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cihansevencan 7 yıl
Biz türk tüketicisi Huavei ile ilgileniyoruz ama Huawei biz türk tüketicisi ile hiç ilgilenmiyor..
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darkaura 7 yıl en beğenilen
Turkiyede huawei x5 in fiyatindan dolayi seviliyor ama aslinda yurtdisinda diger telefonlarla boyle buyuk fiyat farklari yok. Turkiyede sadece x5 olmasi gereken fiyattan, ithalatci kazigi olmadan satildi. Fiyat farkinin tek nedeni buydu. Diger telefonlarda iki kati fiyata satiyorlar ve kimsede siz ne yapiyorsunuz aga demiyor
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isseyy 7 yıl
Bizim bi aralar İmza Diye bir araba vardı. Görselleri çıkmıştı Protipide çıkmıştı ama kendisini göremedik. Bu huaweinin telefonlarıda ole olcak galiba

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