Huawei'ın dört çekirdekli modeli Ascend D1 Q'nun görselleri yayınlandı

Haber Editörü
26 Şubat Pazar günü, Barcelona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2012) en güçlü akıllı telefonunun ve 10-inç boyutunda ekrana sahip tableti MediaPad 10'un lansmanını gerçekleştirmesi beklenen Huawei'ın Ascend D1 Q modeline ait dört farklı görsel internette yayınladı.
Dört çekirdekli işlemci desteğini arkasına alacak olan Ascend D1 Q'nun, merak uyandırmak adına belli başlı kısımları gösterilmek istenmiş. Huawei cephesinde gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
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