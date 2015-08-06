Huawei'in hazırladığı Nexus modeline ait 10 saniyelik bir video sızdırıldı

Bu yıl iki ayrı Nexus modeli geleceği uzun bir süredir konuşuluyor. Büyük ekranlı phablet kategorisinde gelecek modeli Huawei'nin üretmesi beklenirken, 2013'de piyasaya çıkan Nexus 5'in yenilenmiş versiyonunu ise yine LG tarafından üretileceği iddia ediliyor. Yeni ortaya çıkan 10 saniyelik bir sızıntı videosu ise Huawei'nin üreteceği modeli gözler önüne serdi.

Kısa görüntüden cihazın tasarımına baktığımızda Çinli üreticinin kendine has anlayışını devam ettirdiğini görüyoruz. Özellikle arka kısımda kamera altındaki parmak izi okuyucu ve buton yerleşimleri bu konuda önemli ipuçları veriyor. Ancak kasanın metal mi yoksa plastik mi olduğu tam anlaşılmıyor. Huaewi son dönemlerde genellikle metal yekpare kasa kullanması metal ihtimalini arttırıyor ancak siyah renk ve ışığın parlayışı ise plastik görünümü andırıyor.

Kamera Nexus 5'de gördüğümüz gibi dairesel yapıda ancak telefonun arka kapağında orta üst kısma taşınmış. Alt tarafa baktığımızda USBgirişinin Tip C'ye benzediğini görüyoruz. Huawei'nin Nexus modelinde 5.7" büyüklükte QHD AMOLED ekran ve Snapdragon 810 çipset beklenen diğer özellikler. Snapdragon 820'nin çıkış tarihi itibariyle bu modelde kullanılamayacağı düşünülüyor.

Erdi Özüağ'ın kısa bir süre önce attığı "Huawei'in Nexus telefonuna ait olduğu iddia edilen 10 saniyelik video var. Benden duymuş olmayın cihaz biraz daha farklı" tweeti ise cihazın biraz daha farklı bir şekilde gelebileceğine işaret ediyor. Bu durumda sızdırılan videonun erken bir prototip örneği olması muhtemelen. Ayrıca hatırlayacak olursak yine Erdi Özüağ daha önce yaptığı bilgilendirmelerde yeni Nexus cihazların Snapdragon 810 v2.1 çipsete sahip olacağını ve bu cihazların Ekim - Kasım aylarında 2000 TL bandında Türkiye pazarına giriş yapacağını söylemişti.

http://www.phonearena.com/news/The-Huawei-Nexus-reportedly-stars-in-this-10-second-video-reveals-fingerprint-reader-possibly-USB-Type-C_id72351