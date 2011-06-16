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Huawei'nin alt segment Androidli telefonu ''X1 Gaga'' FCC tarafından onaylandı

7 yıl
8,1b
1
5
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Huawei'nin alt segment Androidli telefonu ''X1 Gaga'' FCC tarafından onaylandı
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Dünyanın sayılı akıllı telefon üreticilerinden Huawei'nin alt segmentte konumlandırılan X1 Gaga modeli Federal İletişim Komisyonu (FCC) kameralarına yakalandı.
FCC tarafından onaylanan X1 Gaga, 850 ve 1900 MHz'lik GSM frekanslarıyla uyumlu çalışabiliyor. 528 MHz'lik işlemcinin güç verdiği telefon, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümünü kullanıyor. 
2.8-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, microSD kart slotuna ve 3.5 mm jak girişine yer verilen telefon 3.2 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor; Bluetooth, GPS, Wi-Fi bağlantılarını bünyesinde barındırıyor.
Dipnot: Huawei'nin her türlü telif hakkı davalarına karşı ''Gaga'' isminin kullanım hakkını Amerika'da üstüne aldığını ekleyelim.
Huawei'nin alt segment Androidli telefonu ''X1 Gaga'' FCC tarafından onaylandı
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BlessedSoul 7 yıl
Tasarımını beğenmedim, fazla uzun olmuş
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yunuss.10 7 yıl
Tasarım HTC'leri andırdı bana ,

Ayrıca 850 / 1900 MHz'lik GSM frekanslarıyla uyumlu olduğu için ülkemize gelmeyecek demek ki
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lazerboy 7 yıl
t30a merhaba diyin :)
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napolyon94 7 yıl
bunun işlemcisi değil fiyatı güçlü
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bilgehankalkan 7 yıl
Gerek donanım gerek tasarım olarak beğenmedim. En azından Galaxy Gio kadar işlemcisi olmalıydı.
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