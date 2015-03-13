Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei'nin paylaşımları P8 modeli hakkında daha fazla ipucu veriyor

4 yıl
3,9b
1
9
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Huawei'nin paylaşımları P8 modeli hakkında daha fazla ipucu veriyor
Huawei'in geçtiğimiz günlerde paylaştığı görsel ile batarya konusuna vurgu yaptığını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Çinli elektronik devi cihaz ile ilgili yeni ipuçları içeren görüntüleri paylaşmaya devam ediyor. Yeni paylaşılan görseller de ilk görsel gibi 8 sayısı üzerinde cihazın diğer güçlü özellikleri için ipucu veriyor.

Paylaşılan görsellerden birinde 8 sayısı üzerindeki çatlaklar ile cihazın güçlü bir ekrana sahip olacağı işaret edilirken bir başka görselde sayının sol üst köşesindeki çizgiyi kamera logosu tamamlıyor. Bu görselden yola çıkarak Huawei'nin de yeni amiral gemisi olacak modeli P8'de Gorilla Glass 4 kullanacağı düşünülüyor.

Paylaşılan diğer görselde ise yine sayının sağ üst kısmını para birimleri ve hesap makinesi simgeleri tamamlarken bu görsel yeni amiral gemisi modelin düşük fiyatla yüksek performans sunmayı amaçladığı yönünde yorumlanıyor. Son fotoğrafta ise 8 sayısı çizen bir insan eli gözükürken bileğindeki Huawei Talkband B2 dikkat çekiyor.

Huawei'in kendi geliştirdiği Kirin 930 çipseti ile gelmesi beklenen P8 modeli 15 Nisan tarihinde Londra'da düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
captaincato 4 yıl
p6 kullanıcısıyım çok güzel bir telefon fakat işin yazılım kısmında çok yavaşlar azıcık daha kullanıcılarını düşünseler piyasaya komple hakm olurlar fakat bir yapamadılar şu işi....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratcool 4 yıl
Teleservice garantili olduğu sürece hep huawei markasına içim gidecek :(
Bizi samsung a samsung türkiye ye muhtaç edenler utansın. Htc ve Sony nin üstünü teleservice yüzünden çizdim :( kafadan 3200 lira kadar paramı TELESERVICE iç etti. Haram olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bymusti58 4 yıl
3 cpu gelistirip en dusugunu amiral gemisine koyarsa birseye benzemez
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mrYAGIZ 4 yıl
huawei güzelde güncelleme desteği yok blacksss in dediği gibi. P6 kullanıcısı olarak telefonumdan memnunum keşke destek de cihaz kadar güzel olsa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 4 yıl
Sevmediğim markalardan. Sadece çıkarsa Nexus cihazı güncel kalır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ICromwelleI 4 yıl
Mate 8 in Kirin 940 ile gelmesini beklemekteyim. 930 ara model gibi rakiplerinin gerisinde bir Cpu çünkü.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kesbi 4 yıl
940 olsa belki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Only Me Love 4 yıl
Hadi bakalım bu vaadler güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blacksss 4 yıl
Güncelleme vermiyorlar!!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Yasah" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Murat Dalkılıç, Galaxy S6'yı Sizin İçin Keşfetti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim