Huawei'nin paylaşımları P8 modeli hakkında daha fazla ipucu veriyor

Huawei'in geçtiğimiz günlerde paylaştığı görsel ile batarya konusuna vurgu yaptığını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Çinli elektronik devi cihaz ile ilgili yeni ipuçları içeren görüntüleri paylaşmaya devam ediyor. Yeni paylaşılan görseller de ilk görsel gibi 8 sayısı üzerinde cihazın diğer güçlü özellikleri için ipucu veriyor.

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Paylaşılan görsellerden birinde 8 sayısı üzerindeki çatlaklar ile cihazın güçlü bir ekrana sahip olacağı işaret edilirken bir başka görselde sayının sol üst köşesindeki çizgiyi kamera logosu tamamlıyor. Bu görselden yola çıkarak Huawei'nin de yeni amiral gemisi olacak modeli P8'de Gorilla Glass 4 kullanacağı düşünülüyor.Paylaşılan diğer görselde ise yine sayının sağ üst kısmını para birimleri ve hesap makinesi simgeleri tamamlarken bu görsel yeni amiral gemisi modelin düşük fiyatla yüksek performans sunmayı amaçladığı yönünde yorumlanıyor. Son fotoğrafta ise 8 sayısı çizen bir insan eli gözükürken bileğindeki Huawei Talkband B2 dikkat çekiyor.Huawei'in kendi geliştirdiği Kirin 930 çipseti ile gelmesi beklenen P8 modeli 15 Nisan tarihinde Londra'da düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.