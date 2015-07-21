Huawei'nin yeni uygun fiyatlı modeli Honor 4A'nın detayları ortaya çıktı

Huawei'nin Honor serisi ilk olarak maliyet odaklı bir seri olarak ortaya çıktı. Ancak ilgi beklenenden yüksek olunca bu seriye eklenen yeni modeller kendi aralarında bazı segmentler yaratmak durumunda kaldı.

Son olarak seriye Honor 7 modeli eklenirken hatırlanacağı üzere bu model ilk haftasında 9 Milyon ön sipariş alarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Üst seviyede yer alan Honor 7 fiyatının 320 dolar seviyesinden başlayarak 400 dolara kadar ulaştığını hatırlatmakta da fayda var.

Bir süredir Huawei'nin seriye yeni bir model daha ekleyeceği konuşuluyordu. Çin mobil düzenleme kurumu TENAA'da Huawei Honor 4A'nın ortaya çıkması ise yeni modelin gizemini bozdu. Yarın düzenlenecek özel bir etkinlikte resmiyete kavuşması beklenen Honor 4A'nın teknik detayları ve görüntüsü TENAA sayfası sayesinde ortaya çıkmış oldu.

143.5 x 72.1 x 8.5 mm boyutlarına sahip Honor 4A'nın teknik özelliklerine baktığımızda 5" 720P çözünürlükte ekran, 2 GB sistem belleği, 16 GB arttırılabilir depolama alanı, çift sim kart desteği ve 2200mAh bataryayı görüyoruz. Çipset konusunda ise Snapdragon 210'un tercih edildiğini görmek biraz şaşırtıcı bir gelişme sayılabilir, zira dönemlerde benzer sınıfta yer alan cihazlarda genelde Snapdragon 410 çipsetini görmeye alışmıştık. Ancak Honor 4A'nın honor serisine uygun bir şekilde düşük fiyatla gelecek olması Huawei'nin çipset tercihini Snapdragon 210'dan yana kullanmasına sebep olmuş olabilir. Son iddialar da cihazın düşük bir fiyat etiketiyle geleceği yönünde.

Yarın Honor 4A modelinin resmiyete kavuşmasıyla birlikte tüm detaylara donanimhaber.com üzerinden ulaşabileceksiniz.