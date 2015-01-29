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Huawei'nin yeni yol haritası ortaya çıktı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei'nin yeni yol haritası ortaya çıktı

Geçen yılı rekor gelir ve akıllı telefon satışı ile kapatan Çinli Huawei, bu yıl da iddialı mobil cihaz modelleriyle ses getirmeyi amaçlıyor. Firma yeni yol haritasıyla ilgili Çin'de bir basın toplantısı düzenledi.

MWC 2015 etkinliği ile bu yıla hızlı bir giriş yapmayı planlayan Huawei, daha önce bahsedildiği gibi artık Ascend markasını kullanmayacak. Firmanın mevcut serileri Mate, P, G, Y ve Honor şeklinde pazarda varlık gösterecek. 

Ailenin üst seviyesini Mate ve P serileri temsil ediyor. Yıl içerisinde muhtemelen Huawei P8 ve Huawei Mate 8 modelleri bizi bekliyor olacak. Gelecek yıl ise 9 numaralandırmasına geçilecek. Bunun yanında alt seviyede Honor, G ve Y serileri de yeni üyeleri ile piyasada boy gösterecek. 

Huawei tablet pazarında ise iki seri ile yoluna devam edecek. M serisi iddialı görsel ve sesli tecrübe sunacakken, X serisi ise büyük ekranında entegre uygulamalar ile gelecek. Huawei'nin bu yıl ki en dikkat çekici hamlesi giyilebilir pazarda olacak. 

Talkband ile hem fitness takip cihazı hem de Bluetooth kulaklığı bir arada sunan Huawei, bu yıl daha üst seviye bir fitness takip bilekliği ile kendisi açısından bir ilk olacak Android Wear akıllı saatini piyasaya sürmeyi planlıyor. Ayrıca bu cihazları için de yeni bir fitness takip platformu da duyurulacak. Huawei yeni yol haritasındaki ilk ürünlerini MWC 2015 fuarında tanıtacak.  

http://www.phonearena.com/news/Huawei-unveils-2015-roadmap-new-Android-Wear-smartwatch-coming_id65342 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
General. 4 yıl
Mate 7 kral cihaz huawei iyi yolda.
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E-sosyal 4 yıl
huawei yi her zaman beğenmişimdir ancak tasarım konusunda biraz daha özgün olsalar daha iyi olacak gibi
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Gece772 4 yıl
Üç Silahşörler
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