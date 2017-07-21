Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hubble, Mars ve uydusu Phobos'u işte böyle görüntüledi

NASA'nın 1990 yılında uzaya fırlattığı emektar uzay teleskobu Hubble, kızıl gezegen Mars ve uydusu Phobos'u görüntüledi. İşte NASA'nın hazırladığı timelapse video:
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6b
1
29
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
NASA'nın 27 yaşındaki emektar uzay teleskobu Hubble, yakaladığı inanılmaz fotoğraflarla bizleri etkilemeye devam ediyor. Teleskop şimdi de Güneş Sistemimizin kızıl gezegeni Mars'ı ve Mars'ın uydusu Phobos'u görüntüledi.

Mars'ın iki uydusundan biri olan Phobos, Hubble'ın yakaladığı fotoğraflarda Kızıl Gezegen'in etrafında dönerken görülüyor. NASA, aslen sadece Mars'ı gözlemlemek isterken adeta bir bonus niteliğinde gezegenin uydusu Phobos'u da yörüngesinde sürüklenirken yakalamış. Uzay ajansı daha sonra bu fırsatı kaçırmayarak Hubble'ın 22 dakika içerisinde yakaladığı 13 fotoğrafı birleştirmiş ve aşağıda görmüş olduğunuz timelapse videoyu hazırlamış.

Ayrıca Bkz. "Google Street View şimdi de uzayda "Uzay İstasyonu'nda küçük bir tura çıkın""
Görünüşü itibariyle bir Amerikan futbol topunu andıran Phobos, yalnızca 25 kilometre uzunluğundaki çapıyla Güneş Sisteminin en küçük uydularından birisi. Mars'tan sadece 9 bin kilometre uzaklıkta, yüzeye inanılmaz yakın bir yörüngede bulunan Phobos, bu özelliğiyle Güneş Sistemi'ndeki tüm diğer uydular içerisinde gezegenine en yakın konumlanmış uydu olarak biliniyor. Phobos, Kızıl Gezegen'in yüzeyine o kadar yakın ki gündüzleri bile Mars gökyüzünde rahatlıkla görülebiliyor.

Bilim insanları, Phobos'un gezegenine olan bu inanılmaz yakınlığı nedeniyle; 30 ila 50 milyon yıl içerisinde ya Mars yüzeyine çakılacağını ya da parçalarına ayrılıp Kızıl Gezegen etrafında bir halka oluşturacağını düşünüyor. ABD'li astronom Asaph Hall'ın 1877 yılında keşfettiği küçük uydunun Mars'ın kütleçekimine yakalanmış bir meteor olduğu tahmin ediliyor.

Hubble'ın 12 Mayıs 2016'da yakaladığı fotoğrafa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. İşte NASA'nın hazırladığı timelapse video:

http://hubblesite.org/news_release/news/2017-29 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fthkn 2 yıl en beğenilen Public_Enemy
Public_Enemy

Her bir haltın adını da yunan mitolojisinden koyarlar, ne kadar hayal güçleri sınırlı bu batılıların.

Batı sahip olduğu bilgi ve deneyimleri Yunan ve Roma uygarlığına dayandırır. Başka neyin adını verecekler? Sen de Orta Asya'dan veriyorsun bile. Herkes kökünü anımsar önemli bir iş başardığında. Aslına bakarsan Sümer kökenli bir çok adlandırma da vardır. Hepsi Yunan değil.
Public_EnemyHer bir haltın adını da yunan mitolojisinden koyarlar, ne kadar hayal güçleri sınırlı bu batılıların.Batı s...
Devamını Gör
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Her isi ters giden adam 2 yıl kesbi
kesbi
Dünyanın düz ve nasanın sadece CGI üreten bir sahtekar olduğunu düşünen biri olarak bu haberler bana çok komik geliyor. Yine bir animasyon çizgi film izlettiler.

Kac yilindayiz dedigine bak



kesbiDünyanın düz ve nasanın sadece CGI üreten bir sahtekar olduğunu düşünen biri olarak bu haberler bana çok komik geliyor. Yine bir animasyo...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
uzayda toz yok :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iriboyun 2 yıl
Nasa reklamlarını izlediniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 2 yıl
Çarpışma olacaksa Marsa yerleşme planları suya düştü demektir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lorenzo__ 2 yıl
Helal olsun adamlara. Çalışıp üretiyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakankaran 2 yıl
James webb gelsin.. cok seyi degistirecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozbey08 2 yıl
27 SENEDE TELESKOBUN CAMLARI TOZLANMIŞTIR BİR GİDİP İÇ DIŞ TEMİZLİĞİNİ YAPSINLAR.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Veinglory 2 yıl
Z270 çipsetini sacma sapan cikarmasalarmis. 4 cekirdekli i5 6600k dan 6 cekirdege gecmek icin bide ankart mi alicam yani. 1 seneye ryzen iyice oturur umarim da ona gecerim, socket aynı en azından.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Veinglory 2 yıl Veinglory
Aga bu yorum buraya nasıl gitti
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kesbi 2 yıl
Dünyanın düz ve nasanın sadece CGI üreten bir sahtekar olduğunu düşünen biri olarak bu haberler bana çok komik geliyor. Yine bir animasyon çizgi film izlettiler.
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Her isi ters giden adam 2 yıl kesbi
kesbi
Dünyanın düz ve nasanın sadece CGI üreten bir sahtekar olduğunu düşünen biri olarak bu haberler bana çok komik geliyor. Yine bir animasyon çizgi film izlettiler.

Kac yilindayiz dedigine bak



1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirARSLAN 2 yıl kesbi
kesbi
Dünyanın düz ve nasanın sadece CGI üreten bir sahtekar olduğunu düşünen biri olarak bu haberler bana çok komik geliyor. Yine bir animasyon çizgi film izlettiler.

Keşke bu kadar cahil olduğunu belli etmeseydin

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 2 yıl
Eskiden uzay konularının çok önemli olduğunu düşünürdüm. İnsanlığın ufkunu genişletmek için araştırdığı sonsuz bir boşluk olduğunu düşünürdüm. İnsanlığın böyle bir amacı yok. Sadece daha çok parayı nasıl kazanırız hesabını yapıyorlar. Anlatılan herşey NASA'nın bütçesini korumak amacı dışında hiçbir değer taşımıyor. Uzayda insanlık için hiçbir şey yok. Sonsuz boşluk ve ölümden başka.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 yıl fthkn
fthkn
Eskiden uzay konularının çok önemli olduğunu düşünürdüm. İnsanlığın ufkunu genişletmek için araştırdığı sonsuz bir boşluk olduğunu düşünürdüm. İnsanlığın böyle bir amacı yok. Sadece daha çok parayı nasıl kazanırız hesabını yapıyorlar. Anlatılan herşey NASA'nın bütçesini korumak amacı dışında hiçbir değer taşımıyor. Uzayda insanlık için hiçbir şey yok. Sonsuz boşluk ve ölümden başka.

Hayat ne yazık ki iyi niyetlerle yürümüyor dostum, hayat para ile yürüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 2 yıl
Her bir haltın adını da yunan mitolojisinden koyarlar, ne kadar hayal güçleri sınırlı bu batılıların.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 2 yıl Public_Enemy
Public_Enemy

Her bir haltın adını da yunan mitolojisinden koyarlar, ne kadar hayal güçleri sınırlı bu batılıların.

Batı sahip olduğu bilgi ve deneyimleri Yunan ve Roma uygarlığına dayandırır. Başka neyin adını verecekler? Sen de Orta Asya'dan veriyorsun bile. Herkes kökünü anımsar önemli bir iş başardığında. Aslına bakarsan Sümer kökenli bir çok adlandırma da vardır. Hepsi Yunan değil.
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6013 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
hubble uzay teleskobu, MARS ve
7 etiket daha phobos astronomi Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Yeni BMW 1 Serisi kamuflajlı olarak görüntülendi 2 yıl Sürükleyici Yankai’s Triangle bu hafta iOS için ücretsiz 2 yıl İngiltere'den drone'lara özel düzenleme 2 yıl Tor, ağını hackleyene 4000$ ödül verecek 2 yıl Justice League'den 4 dakikalık yeni fragman ve poster 2 yıl Havan saldırılarına yerli çözüm: SERHAT Havan Tespit Radarı 2 yıl Samsung şimdi de Airpods’u gözüne kestirdi 2 yıl Essential Phone'un çıkış tarihi "tekrar" açıklandı 2 yıl Intel’in baş mühendislerinden birisi firmadan ayrıldı 2 yıl Netflix fantastik filmi Bright'ın yeni fragmanını yayınladı 2 yıl Alphacool yeni SSD soğutucularını duyurdu 2 yıl Snap, özelliklerinin kopyalanmaması için yazılım ekibi tuttu 2 yıl YouTube, video düzenleyicisini kullanımdan kaldırıyor 2 yıl Snapdragon 836 yonga seti Samsung’a özel olmayabilir 2 yıl Intel dünyanın ilk USB tabanlı derin öğrenme setini satışa sunuyor 2 yıl Avast, CCleaner geliştiricisini satın aldı 2 yıl Yeni yazılım bitcoine yaradı: Tekrar 2750$ seviyesinde 2 yıl Ferrari çalışanlarının Ferrari alması yasak! 2 yıl Çin yapay zekanın merkezi haline gelmek istiyor 2 yıl Core i7-8700K'nın detayları belirdi: 6 çekirdek, 95 Watt 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Hubble, Mars ve uydusu Phobos'u işte böyle görüntüledi Sonraki 2si1 yeni bölüm: Teknoloji ve oyun dünyası ekranlarınızda 2 yıl Intel'in 6 çekirdekli Coffee Lake işlemcisinden CPU-Z görüntüsü geldi 2 yıl BMW M3 CS, 460 beygir güçle 2018'de geliyor 2 yıl MIT’den yemekleri tanıyan yapay zeka 2 yıl Türk bilim adamının da bulunduğu ekipten yapay zeka ile şizofreni teşhisi 2 yıl Microsoft'tan yüzde 15'lik gelir artışı: Office ve bulut servisinden önemli başarı 2 yıl Xiaomi Mi 5X'in fiyatı Mi 5s'in çıkış fiyatıyla aynı olacak 2 yıl Sağlık sektöründe mobil teknoloji ve IoT kullanımına dair istatistikler 2 yıl Mobilde gizlilik vadeden Firefox Focus güncellendi 2 yıl Yeni Testere filmi Jigsaw'un ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Apple, iOS 10.3.3'le Broadcom güvenlik açığını kapattı 2 yıl Google Play Music uygulamasına CarPlay desteği geldi 2 yıl Audi, 850 bin otomobilini geri çağırdı 2 yıl Meizu Pro 7 ikinci ekranı detaylı olarak incelendi 2 yıl 2018 Nissan LEAF tek pedalla sürüş deneyimi sunacak 2 yıl LG'nin robotları havalimanında çalışmaya başladı 2 yıl Google'ın GIF uygulaması Motion Stills, Android için yayında 2 yıl Asus'un en kaslı AMD anakartı artık hazır: Karşınızda X399 Zenith Extreme 2 yıl Amazon'un dijital asistanı Alexa, Android'e geliyor 2 yıl Ethereum soygunlarının ardı arkası kesilmiyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim