Hubble, Mars ve uydusu Phobos'u işte böyle görüntüledi

NASA'nın 27 yaşındaki emektar uzay teleskobu Hubble, yakaladığı inanılmaz fotoğraflarla bizleri etkilemeye devam ediyor. Teleskop şimdi de Güneş Sistemimizin kızıl gezegeni Mars'ı ve Mars'ın uydusu Phobos'u görüntüledi.

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Görünüşü itibariyle bir Amerikan futbol topunu andıran Phobos, yalnızca 25 kilometre uzunluğundaki çapıyla Güneş Sisteminin en küçük uydularından birisi. Mars'tan sadece 9 bin kilometre uzaklıkta, yüzeye inanılmaz yakın bir yörüngede bulunan Phobos, bu özelliğiyle Güneş Sistemi'ndeki tüm diğer uydular içerisinde gezegenine en yakın konumlanmış uydu olarak biliniyor. Phobos, Kızıl Gezegen'in yüzeyine o kadar yakın ki gündüzleri bile Mars gökyüzünde rahatlıkla görülebiliyor.

Hubble'ın 12 Mayıs 2016'da yakaladığı fotoğrafa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. İşte NASA'nın hazırladığı timelapse video:

http://hubblesite.org/news_release/news/2017-29

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Mars'ın iki uydusundan biri olan Phobos, Hubble'ın yakaladığı fotoğraflarda Kızıl Gezegen'in etrafında dönerken görülüyor. NASA, aslen sadece Mars'ı gözlemlemek isterken adeta bir bonus niteliğinde gezegenin uydusu Phobos'u da yörüngesinde sürüklenirken yakalamış. Uzay ajansı daha sonra bu fırsatı kaçırmayarak Hubble'ın 22 dakika içerisinde yakaladığı 13 fotoğrafı birleştirmiş ve aşağıda görmüş olduğunuz timelapse videoyu hazırlamış.Bilim insanları, Phobos'un gezegenine olan bu inanılmaz yakınlığı nedeniyle; 30 ila 50 milyon yıl içerisinde ya Mars yüzeyine çakılacağını ya da parçalarına ayrılıp Kızıl Gezegen etrafında bir halka oluşturacağını düşünüyor. ABD'li astronom Asaph Hall'ın 1877 yılında keşfettiği küçük uydunun Mars'ın kütleçekimine yakalanmış bir meteor olduğu tahmin ediliyor.