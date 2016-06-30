Hubble'dan inanılmaz fotoğraf: Yıldızlararası havai fişek gösterisi

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Avrupa elektrikli araç satışlarında ilk 3 arasında çetin bir yarış var

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2si1 "Vergisiz" Teknoloji ve Oyun Programı

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Oracle, Itanium davasında 3 milyar dolar tazminat ödeyecek

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Hyundai ix35 FUEL CELL, rekor bir hıza ve menzile ulaştı

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Dört fanlı GeForce GTX 1080'e yakından bakıyoruz

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Anonymous, İstanbul'daki terör saldırısına karşılık IŞİD’e siber operasyon başlattı

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Google'ın Madrid ofisine şok polis baskını

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Kingston MobileLite Wireless G3 kablosuz veri istasyonu

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Huawei’den 2.6 milyon P9 satışı

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Vivo’dan üst seviyeye X7 akıllı telefon serisi

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Battlefield 1′in arayüzü böyle olacak

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WiFi AC standardının ikinci dalgası geliyor

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Spotify ve Apple arasında soğuk rüzgarlar

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Hangi web tarayıcı güvenliğinizi daha fazla önemsiyor?

3 yıl

Uncharted 4'ün ilk DLC paketi yayınlandı

3 yıl

BMW sürücüsüz araçlar için Intel ve Mobileye ile çalışabilir

3 yıl

Bugatti, 1500 beygirlik Chiron ile Dünya hız rekoru denemesi yapacağını onayladı

3 yıl

İşte yeni Android versiyonu: Android Nougat

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Tesla Models S, otomatik pilotta bir insanın ölümüne neden oldu

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Dünya'nın sonu gelirse ne yaparız? İşte Güneş Sisteminin en yaşanılabilir 6 noktası

3 yıl

GÖRÜNTÜLENEN Hubble'dan inanılmaz fotoğraf: Yıldızlararası havai fişek gösterisi

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TP-Link Neffos C5 "Segmentinde Karar" akıllı telefonu inceliyoruz

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En hızlı internet bağlantısı hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?

3 yıl

Google, reklamları kişiselleştirmenize olanak tanıyor

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iPhone’u ile evlenen adam

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ZTE Axon 7, Avrupa pazarına adım atıyor

3 yıl

Google arama sonuçlarında artık deprem bilgileri de yer alacak

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Facebook, Haber Kaynağı’nı bir kez daha değiştiriyor

3 yıl

Güvenlik kameraları ile devasa DDoS saldırısı

3 yıl

SanDisk, 256GB kapasiteli microSD kartlarını duyurdu

3 yıl

Windows 10 yıldönümü güncellemesinin çıkış tarihi belli oldu

3 yıl

Twitch, PayPal'ın yerine geçecek yeni bağış sistemini duyurdu

3 yıl

Akıllı billboard’larla otoyollarda reklam dönemi başlıyor

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Nvidia GeForce GTX 1060, 7 Temmuz’da geliyor

3 yıl

Şok iddia: AMD Radeon RX 480 ekran kartı, PCI güç standartlarını karşılamıyor

3 yıl

MIUI 8.0 sürümüne geçiş için Ağustos ayı duyuruldu

3 yıl

İşte insanlığı Mars'a götürecek dev roket motorunun inanılmaz denemesi (VİDEO)

3 yıl

Evinize özel IMAX salonu kurdurmanın bedeli 400 bin dolar

3 yıl

AMD Radeon RX 480 inceleme videosu

3 yıl

ZTE Nubia Z11 duyuruldu: Sonsuz havuz efekti ve Cristiano Ronaldo

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