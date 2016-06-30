Hubble'dan inanılmaz fotoğraf: Yıldızlararası havai fişek gösterisi

NASA tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamayla birlikte görev süresinin 2021 yılına kadar uzatıldığı duyrulan emektar uzay teleskobu Hubble, yakaladığı inanılmaz fotoğraflarla bizleri etkilemeye devam ediyor. Teleskop şimdi de bir yıldızlararası havai fişek gösterisinin inanılmaz bir fotoğrafını yakaladı.
Yukarıda görmüş olduğunuz fotoğraf Yeryüzü'nden 83 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan cüce galaksi Kiso 5639'a ait. Galaksi aslen yuvarlak bir yapıya sahip olsa da Hubble'ın perspektifinden uzunca bir yapıymış gibi görünüyor. Galaksinin sol kısmı, yeni yıldızlar oluşuyor olması nedeniyle pembe parlak parıltılı bir hale bürünmüş. NASA bu görüntüyü yıldızlararası havai fişek gösterisi olarak değerlendiriyor.
Astronomlar bu muhteşem ışık gösterisinin galaksinin hareketi sırasında intergalaktik gaz yağmurlarına maruz kalması sonucu oluştuğunu düşünüyor. NASA cüce galaksinin diğer kısımlarının da ileride benzer gazlara maruz kalabileceğini ve bu gazların şu ankine benzer bir şekilde yeni yıldızların oluşumunu körükleyebileceğini belirtiyor.
1990 yılından bu yana insanlığa evreni tanıtıyor
1990 yılında NASA ve ESA'nın ortak çalışması olarak fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu o günden bu yana insanlığın evreni anlamlandırma yolunda inanılmaz katkılar sağladı. Geçtiğimiz Nisan ayında 26. yaş gününü kutlayan Hubble, yakın dönemde daha gelişmiş teleskopların fırlatılacak olması nedeniyle popülerliğini yitirecek olsa da çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Bu muhteşem fotoğrafın tam boyutları için buraya tıklamanız yeterli.
http://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2016/hubble-reveals-stellar-fireworks-in-skyrocket-galaxy Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Renklendirilmiş görüntü. Hubble ile alınan bütün pozlar filtrelerle renklendirilmiştir.